¿Quién acumuló más riqueza? La millonaria diferencia entre la fortuna de El Chapo y El Mayo, según EEUU

La condena a cadena perpetua de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos no solo selló el destino judicial de uno de los mayores capos mexicanos, sino que también evidenció la enorme distancia económica que lo separa de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán. Crédito: Infobae

La condena a cadena perpetua de Ismael “El Mayo” Zambada, dictada el 20 de julio de 2026 por el juez federal Brian M. Cogan en Brooklyn, reveló una brecha patrimonial sin precedentes entre los dos cofundadores del Cártel de Sinaloa: mientras las estimaciones sobre la fortuna de El Mayo alcanzan los 50 mil millones de dólares según fuentes del gobierno mexicano, la de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán nunca superó, en los registros públicos, los USD 1,000 millones.

Ambos purgan cadena perpetua en territorio estadounidense, pero las cifras que los separan convierten esta comparación en uno de los debates más reveladores del narcotráfico contemporáneo. A continuación, te decimos cómo se ha registrado su fortuna.

PUBLICIDAD

Forbes y la fortuna del Chapo Guzmán en cuatro listas

Entre 2009 y 2012, Forbes incluyó a Guzmán Loera en su listado de los hombres más ricos del mundo. En su primera aparición, la revista lo ubicó en el puesto 703 del ranking global y en el séptimo lugar entre los mexicanos, con una fortuna estimada en mil millones de dólares.

La cifra lo emparejó con Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa, y con Alfredo Harp Helú. Forbes argumentó que el volumen de droga traficada por el Cártel de Sinaloa —que controlaba cerca del 25 por ciento del mercado de estupefacientes que llegaban a Estados Unidos— permitía inferir ese nivel de ingresos.

PUBLICIDAD

En las tres ediciones siguientes, la fortuna se mantuvo en mil millones de dólares, aunque su posición global cayó hasta el lugar mil 153. En 2012, Forbes lo retiró definitivamente del listado al reconocer que era imposible verificar la evolución real de su patrimonio.

FOTO ARCHIVO: El narcotraficante recapturado Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado por soldados durante una presentación en Ciudad de México, México. 8 de enero de 2016. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Sin embargo, la propia revista señaló en esa etapa que el cártel había blanqueado grandes cantidades de dinero para otras organizaciones mexicanas y colombianas, con cálculos que oscilaron entre los 18 mil millones de dólares y los 39 mil millones de dólares. Esa cifra contrasta radicalmente con el mil millones de dólares que le atribuyó como fortuna personal.

PUBLICIDAD

Lo que el juez Brian Cogan ordenó decomisar a Guzmán en 2019

El 17 de julio de 2019, el juez federal Brian Cogan —el mismo magistrado que años después sentenciaría a El Mayo— impuso a Guzmán Loera cadena perpetua más 30 años adicionales y ordenó el decomiso de 12 mil 666 millones de dólares. La condena incluyó 26 delitos relacionados con narcotráfico, uso de armas y conspiración para el asesinato.

El jurado federal lo declaró culpable el 12 de febrero de 2019, tras un juicio de tres meses. Las pruebas incluyeron el testimonio de 14 colaboradores, entre ellos los propios hijos de El Mayo, Rey y Vicente Zambada, así como la incautación de más de 130 mil kilogramos de cocaína y heroína.

PUBLICIDAD

A siete años de esa sentencia, el gobierno de Estados Unidos no ha informado públicamente si recuperó alguna fracción de los 12 mil 666 millones de dólares. Según Milenio, la orden de decomiso sigue vigente y la legislación estadounidense permite reclamar cualquier bien vinculado al capo sin importar el tiempo transcurrido.

Hoy, Joaquín Guzmán Loera cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, conocida como “El Alcatraz de las Rocosas”, en régimen de aislamiento total.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: Recaptured drug lord Joaquin "El Chapo" Guzman is escorted by soldiers during a presentation in Mexico City, January 8, 2016. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

La fortuna de El Mayo Zambada: 50 mil millones de dólares según fuentes del gobierno mexicano

La cifra que la justicia estadounidense ordenó confiscar a Ismael Zambada García es de 15 mil millones de dólares, la más alta jamás reclamada en un caso de narcotráfico ante una corte de ese país. Supera en dos mil 400 millones de dólares lo que se le ordenó pagar a El Chapo en 2019.

Pero esa suma podría representar apenas una tercera parte de su patrimonio real. David Saucedo, especialista en seguridad pública, declaró a Infobae México que fuentes internas del gobierno mexicano estiman que la fortuna de El Mayo asciende a, por lo menos, 50 mil millones de dólares, distribuidos entre cuentas bancarias, activos físicos, empresas y propiedades.

PUBLICIDAD

De ser correcta esa estimación, Zambada García sería la tercera persona más rica de México, solo por detrás de Carlos Slim Helú —con USD 125 mil millones según Forbes— y Germán Larrea Mota Velasco, con 67 mil 100 millones de dólares. La cifra superaría la fortuna de María Asunción Aramburuzabala, considerada la mujer más rica del país con nueve mil 300 millones de dólares.

Los 15 mil millones de dólares que ordenó confiscar el juez Cogan no corresponden a dinero identificado en cuentas ni a bienes ya incautados. Son una estimación judicial construida a partir del volumen de drogas traficadas, el valor de mercado de esas sustancias y el flujo de dinero lavado durante décadas. El propio Zambada reconoció, en su declaración de culpabilidad de agosto de 2025, haber traficado al menos un millón 500 mil kilogramos de cocaína.

PUBLICIDAD

Por qué El Mayo aceptó la cadena perpetua sin ir a juicio

El 20 de julio de 2026, el juez Cogan dictó la condena en una audiencia de poco más de media hora en el tribunal federal de Brooklyn. Zambada compareció con uniforme de presidiario color caqui, camiseta naranja, el cabello completamente blanco y con dificultades para caminar.

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, explicó a Infobae México que la motivación central fue el estado de salud del capo: “Yo reporté en 2020 que estaba enfermo, entonces a él le queda muy poquito tiempo de vida. Aunque le hubieran dictado 10 a 20 años para ‘El Mayo’, eso fuera una cadena perpetua”.

PUBLICIDAD

El periodista especializado en crimen organizado Jesús Lemus Barajas añadió que la negociación habría incluido el compromiso de que varios familiares con actividad delictiva no fueran procesados. Saucedo agregó un tercer elemento: el acuerdo también funcionaría como mecanismo de presión contra Los Chapitos, la facción rival que acusó de haberlo secuestrado el 25 de julio de 2024 desde una finca en Culiacán.

El juez recomendó a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) que Zambada sea recluido en una instalación con capacidad médica —posiblemente FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield— y no en la ADX Florence, donde cumple su condena Guzmán Loera. Su abogado, Frank A. Pérez, precisó ante el periodista Luis Chaparro que el capo no colaboró con las autoridades: “Si hay una lección que deja este caso, es la siguiente: en el narcotráfico no hay ganadores”.

El riesgo que enfrentan las hijas de El Mayo tras la sentencia

La condena no cierra el caso para la familia Zambada. Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, advirtió que las hijas del capo son el blanco más expuesto tras la sentencia.

Foto: Jovani Pérez / Infobae México

“Viene el tema de herencias. A diferencia de El Chapo Guzmán, tiene más hijos hombres, El Mayo Zambada tiene 16 hijos, en su caso la mayoría son mujeres y muchas de ellas tienen acusaciones en Estados Unidos de lavado de dinero”, señaló el académico. El Departamento del Tesoro y la OFAC ya mantienen bajo vigilancia a cuatro de sus hijas —María Teresa, Midiam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla— y a su ex esposa Rosario Niebla Cardoza, señaladas por operar una red de empresas fachada.

Esa red incluye lecherías, una estancia infantil en Culiacán, constructoras e inmobiliarias. A pesar de los señalamientos, ninguna de ellas tiene orden de aprehensión vigente y los negocios continúan en operación.

Benítez Manaut advirtió además que la posibilidad de que Zambada hubiera entregado información sensible durante dos años de declaraciones podría detonar represalias desde el interior del crimen organizado. “¿Y quién es el intermediario? Las hijas”, dijo al noticiario de Imagen. Para el investigador, la prioridad de Estados Unidos es clara: “Al final de cuentas, los gringos primero van por el dinero y lo demás va acompañando ese gran paquete”.