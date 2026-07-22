Freelancers o trabajadores independientes: cómo tramitar la Modalidad 10 del IMSS para tener servicio médico, pensión e Infonavit

El proceso para formar parte de los seguros del IMSS puede hacerse en línea. (X/@Tu_IMSS).
Freelancers (trabajadores que ofrecen sus servicios a distintos clientes sin ningún tipo de contrato) y trabajadores independientes pueden acceder a servicio médico, pensión y créditos Infonavit en 2026 mediante la Modalidad 10 del IMSS.
Esta modalidad se llama formalmente Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio y está contemplada en la Ley del Seguro Social (LSS).
La reforma del 1 de diciembre de 2023 la amplió para garantizar los cinco seguros completos del régimen obligatorio a quienes trabajan sin patrón.
El trámite es gratuito. El costo real es el aseguramiento, que varía según el Salario Base de Cotización (SBC) que cada trabajador declare.
¿Quiénes pueden incorporarse a los beneficios de la Modalidad 10 del IMSS?
Esta modalidad del Instituto aplica para profesionistas, comerciantes en pequeño, artesanos, trabajadores de industrias familiares, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio.
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El Artículo 13, fracción I de la LSS establece que voluntariamente pueden ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio los trabajadores independientes o por cuenta propia.
La propia ley los define, en el Artículo 5-A, fracción XX, como personas físicas que no están sujetas a una relación de subordinación laboral y generan ingresos por el libre ejercicio de su profesión, oficio o actividad.
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Cinco seguros disponibles para los trabajadores independientes: cuáles son y qué ofrecen
Al incorporarse, el trabajador accede a los cinco seguros del régimen obligatorio.
El primero es el Seguro de Enfermedades y Maternidad, cubre consultas médicas, hospitalización, medicamentos y atención de parto.
El Seguro de Riesgos de Trabajo atiende accidentes o enfermedades derivadas de la actividad laboral.
El tercero es el Seguro de Invalidez y Vida, que otorga una pensión en caso de invalidez permanente o fallecimiento.
El Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez genera aportaciones a la AFORE y semanas cotizadas para la pensión futura.
El quinto es el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales.
La cobertura de este último seguro incluye al titular y a sus beneficiarios legales: cónyuge o concubino/a, hijos y, en ciertos casos, padres dependientes económicos.
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El costo del aseguramiento no cambia por el número de beneficiarios registrados.
El costo depende del salario que el trabajador declare
El Artículo 28 de la LSS fija el rango del Salario Base de Cotización (SBC).
El piso es de un salario mínimo es de 9 mil 582.47 pesos mensuales.
El techo equivale a 25 UMA —89 mil 155.50 pesos mensuales, con base en el valor de la UMA publicado por el INEGI en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de enero de 2026.
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La cuota mensual representa entre el 17% y el 20% del SBC elegido. A mayor ingreso declarado, mayor cuota y mayores prestaciones futuras.
Los pagos pueden realizarse de forma mensual, bimestral, semestral o anual.
Cómo hacer el trámite en línea para formar parte del aseguramiento del IMSS
El IMSS habilita dos rutas digitales. En ambos casos se requiere Número de Seguridad Social (NSS) y correo electrónico.
Con CURP, el acceso es mediante la plataforma serviciosdigitales.imss.gob.mx. Con Firma Electrónica Avanzada (FIEL), mediante el Escritorio Virtual.
El plazo límite para registrarse es el día 20 de cada mes. La cobertura inicia el primer día del mes siguiente al pago.
El trámite presencial se realiza en la subdelegación del IMSS correspondiente al domicilio, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.
El Instituto advierte que no realiza devoluciones, totales ni parciales, una vez pagado el aseguramiento.
La aportación al Infonavit es opcional
El trabajador puede incluir aportaciones a su Subcuenta de Vivienda equivalentes al 5% del SBC declarado ante el IMSS.
Las aportaciones se acumulan en esa subcuenta y generan rendimientos conforme a la tasa vigente.
El saldo y el historial pueden consultarse en micuenta.infonavit.org.mx con el NSS y datos personales.
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