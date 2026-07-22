Ejecutan al alcalde de Temoac dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en Morelos

Foto: Facebook / Valentín Lavín Romero

Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, en Morelos, fue asesinado por un grupo de sujetos de armados al interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal la mañana de este miércoles 22 de julio.

Fue la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos la que informó la agresión cometida en contra del alcalde, así como el despliegue de un operativo de seguridad tanto en Temoac como en municipios aledaños.

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De acuerdo con reportes, el edil fue atacado a balazos cuando se disponía a abordar su vehículo al salir del Palacio Municipal, ubicado en el centro. Un grupo de sujetos armados lo interceptaron y le dispararon para luego huir del lugar.

Lavín Romero quedó herido derivado de la agresión, por lo que elementos de emergencias acudieron de inmediato para brindarle atención médica.

Fiscalía de Morelos confirmó su fallecimiento tras la agresión

Foto: Facebook / Valentín Lavín Romero

Luego de que se reportó el ataque en contra del alcalde, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó su fallecimiento derivado de “hechos delictivos”.

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Como parte de las acciones, personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales fueron desplegados en el sitio para la realización de las diligencias iniciales y el levantamiento del cuerpo de Valentín Lavín Romero, el cual quedó al interior de las instalaciones de la presidencia municipal.

Derivado de los hechos, detalló que fue desplegado un operativo de seguridad para localizar a los responsables del asesinato del acalde.

“Tras lo ocurrido, las instituciones integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad desplegaron un operativo en el municipio de Temoac y sus alrededores en busca de los responsables de estos hechos delictivos”, detalló en un comunicado.

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Se trata del segundo atentado en contra de Valentín Lavín en el año

Foto: Archivo

Esta agresión es la segunda registrada en el año en contra del alcalde Valentín Lavín Romero. El primero ocurrió en enero, cuando fue atacado a balazos mientras circulaba por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas del día 26, cuando testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro. Al arribar los policías, confirmaron que el herido era el alcalde de Temoac, quien fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital.

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De acuerdo con reportes, el ataque fue realizado por un grupo de sujetos que se desplazaban en motocicleta. Las versiones refirieron que Lavín Romero sufrió un impacto de bala en la cadera que no ponía en peligro su vida.

Luego de la agresión, el alcalde solicitó licencia temporal a su cargo mientras recibía atención médica, pero reanudó sus actividades cuando fue dado de alta del hospital (cerca de un mes después de los hechos).

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Medios locales reportaron que en el mes de marzo un grupo de hombres armados atacó en al menos dos ocasiones negocios que serían propiedad del alcalde, entre ellos una ferretería llamada “El Gallo, en la que solo se registraron daños materiales.

Violencia comenzó desde que fue electo alcalde en su primera administración

Valentín Lavín asumió la alcaldía de Temoac desde enero de 2025, la cual ya había ocupado entre 2019 y 2021. La violencia en su contra comenzó desde que era alcalde electo en 2018 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuando tres de sus familiares fueron asesinados.

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Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre, cuando un grupo de sujetos asesinó a balazos a su suegra, una cuñada y sobrina del entonces edil electo cuando irrumpieron en su domicilio, ubicado en la calle 16 de septiembre del poblado de Huazulco.

Las mujeres fueron identificadas como Isabel “N”, de 89 años de edad (suegra), Eva “N”, de 58 años, y una menor de edad de siglas L.Y.C.R., de 7 años.

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