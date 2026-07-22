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Masad Altamimi se blinda: recurre a abogados para evitar difamaciones en La Casa de los Famosos México 2026

El creador de contenido reveló que prepara su ingreso al reality con asesoría legal mientras anticipa la exposición que enfrentará durante la competencia

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Hombre con ghutra y thobe blanco, brazos cruzados, frente a un fondo azul con texto "La Casa de los Famosos México" y dos micrófonos.
La producción confirmó a Masad Altamimi como habitante de La Casa de los Famosos México 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confirmación de Masad Altamimi como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 volvió a colocarlo en el centro de la conversación. Tras darse a conocer su participación, el creador de contenido compartió un mensaje en redes sociales en el que reveló que ya trabaja con su equipo legal antes de ingresar al reality.

A través de un video publicado en sus historias, Masad explicó que sostendría una reunión con sus abogados para dejar en orden distintos asuntos antes de permanecer aislado durante varias semanas. El influencer dejó entrever que busca protegerse ante cualquier situación que pudiera surgir mientras esté dentro de la casa.

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“Cuando yo termino, tengo una reunión con mis abogados para todas las cosas... porque yo entrar a La Casa de los Famosos México, necesitan ellos controlar todo. Sí, otras personas. Vámonos. No quiero que ching... mi vida, de verdad”, expresó en el video que compartió con sus seguidores.

Las polémicas más recientes que han rodeado a Masad Altamimi

(ig/masadaltamimi1)
(ig/masadaltamimi1)

En los últimos meses, Masad Altamimi ha protagonizado diversas controversias en redes sociales que han dividido opiniones entre los usuarios. Su contenido y algunas de sus declaraciones han generado críticas, convirtiéndolo en una figura que suele provocar debate entre los internautas.

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El propio creador de contenido ha reconocido en distintas ocasiones que su presencia en plataformas digitales genera reacciones encontradas. Esa situación ha provocado que parte del público mexicano mantenga una postura crítica hacia él y reunirse con abogados antes de ingresar al reality ha llamado la atención de sus seguidores, ya que refleja la importancia que cada una de sus apariciones sea ampliamente comentada.

En ese contexto, la decisión de reunirse con abogados antes ha llamado la atención de sus seguidores, ya que refleja la importancia que da a proteger sus asuntos legales durante el tiempo que permanecerá dentro del programa.

Así será la participación de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México 2026

masad -México- 15 de julio
Masad fue el noveno confirmado de La Casa de los Famosos México (Jovani Pérez/Infobae)

La producción confirmó recientemente a Masad Altamimi como uno de los habitantes de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, donde convivirá con al programa con una trayectoria marcada por la conversación constante en plataformas digitales, un factor que podría influ diversas personalidades del entretenimiento y las redes sociales.

Su incorporación generó múltiples reacciones debido a que llega al programa con una trayectoria marcada por la conversación constante en plataformas digitales, un factor que podría influir en la dinámica del reality desde sus primeros días.

Con su ingreso, Masad se suma al grupo de participantes que buscarán permanecer en la competencia y conquistar al público durante una edición que comenzará el próximo 26 de julio de 2026.

La Casa de los Famosos México 2026 prepara una nueva temporada

La casa de los famosos
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La Casa de los Famosos México 2026 estrenará una nueva edición el próximo 26 de julio, con un grupo de celebridades provenientes de distintos ámbitos como la actuación, la música, el deporte, la creación de contenido digital y la televisión. Durante varias semanas, los participantes permanecerán completamente aislados mientras conviven bajo la vigilancia permanente de las cámaras y enfrentan nominaciones, eliminaciones y la decisión del público.

La conducción principal volverá a estar encabezada por Galilea Montijo, quien estará acompañada por Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp. Como en temporadas anteriores, las galas mostrarán los momentos más importantes de la convivencia y el desarrollo de la competencia dentro de la casa.

Entre los habitantes confirmados se encuentra Masad Altamimi, cuya incorporación ha despertado expectativa por la personalidad que ha mostrado en redes sociales y por las polémicas que lo han acompañado. Su llegada forma parte de un elenco diverso con el que la producción busca ofrecer una temporada llena de estrategias, alianzas y momentos que mantengan la atención del público.

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