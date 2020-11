La Basílica de Monterrey podría estar abierta para la celebración del 12 de diciembre

Basílica de Guadalupe de Monterrey no cerrará el 12 de diciembre (Foto: Cuartoscuro)

En Monterrey, Nuevo León no cerrarán la Basílica de Guadalupe para la celebración del 12 de diciembre, a pesar del repunte de contagios y del semáforo rojo que hay en la entidad.

Durante la conferencia de prensa de este jueves el Secretario de Salud del estado, Manuel de la O, confirmó que habría libre acceso al templo que se encue

ntra al sur de la capital del estado.

Cuando fue cuestionado acerca de si se iba a cerrar la Basílica, como lo harán en la Ciudad de México, el secretario antes de se dedicó a agradecer a la comunidad eclesiástica por su apoyo en la pandemia.

“Hace unos días platiqué con el arzobispo, he platicado también con algunos sacerdotes, a los pastores, y a las diferentes iglesias cristianas por la ayuda. Son un importante sector que nos han ayudado que está en la lucha contra esta pandemia”, expresó.

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, aseguró que se harán protocolo de seguridad (Foto: Secretaría de Salud Nuevo León)

Después aseguró que la iglesia seguirá protocolos para que los feligreses puedan acudir de manera segura a rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre.

“Van a hacerse los protocolos adecuados. Ya se están revisando con las autoridades de Salud para cuidar a la población de Nuevo León y que ellos puedan, todos los cristianos, prácticamente llevar a cabo sus actividades de una manera responsable, muchos a través de la televisión, de las redes sociales y con todos los protocolos llevados a cabo, al 100% a la perfección”, dijo.

Sin embargo, esta noticia no tuvo más sustento para explicar por qué dejarían entrar a fieles a la iglesia.

El pasado martes, el mismo De la O, dio a conocer que el estadio Universitario, casa de los Tigres no es apto para una reapertura debido a que el semáforo sigue en rojo.

Sin embargo, hace unos días se negó la apertura de estadios (Foto: Twitter@ClaudiafMtz)

“No, no va a estar abierto el estadio de Los Tigres. Es importante cuidar la salud, agradezco a su presidente, Alejandro Rodríguez, a todos los jugadores y jugadoras por la ayuda, cuerpo técnico y directivo. Porque ellos están comprometidos con la salud de los nuevoleoneses. El consejo de seguridad en salud ha dictado la resolución de que en Nuevo León no vamos a permitir abrir los estadios. Es importante seguir cuidando, el fútbol es importante pero es más importante la salud de todos”, comentó.

De acuerdo al sitio en línea del semanario Proceso, la secretaría del estado envió un mensaje en el que advirtieron que la decisión no había sido tomada en definitiva, y que aun está en revisión con la Arquidiócesis.

Una de las zonas más difíciles para controlar el COVID-19

De acuerdo al informe del jueves de la Secretaría de Salud, la Ciudad de México y Guanajuato son las entidades con mayor número de casos activos. Estas están seguidas de Nuevo León, luego Estado de México, Querétaro, Coahuila, Durango, Jalisco y Zacatecas, como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en conjunto concentran más de la mitad (67%) de los casos activos del país.

Nuevo León es uno de los estados con más presencia de COVID-19 (Foto: Twitter@ClaudiafMtz)

La CDMX, Nuevo León y Jalisco permanecen como las “zonas más difíciles de control epidémico” por ser las metrópolis más grandes del país. Además de que la capital mexicana, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato y Sonora son las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (61.6%) de todas las del país.

