La Iglesia Católica y CDMX anunciaron que la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que la Nacional Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre, por lo que invitó a que los festejos guadalupanos se realicen en parroquias o en casa con todas las medidas de sanidad correspondientes, a fin de evitar aglomeraciones.

A través de un comunicado oficial, las autoridades eclasiales lamentaron el cierre de la Basílica, pues desde el siglo XVI, el Cerro del Tepeyac ha sido un punto de peregrinaje para millones de personas que han encontrado en la figura de la Virgen María de Guadalupe refugio ante las adversidades.

No obstante, pese a que el 2020, en particular, ha sido uno de los años más difíciles en la historia del país y por ello las autoridades entienden que los feligreses busquen más que nunca el consuelo ante la pandemia y otros males, las condiciones sanitarias que vive México no permiten visitar a la “morenita” en esta ocasión.

