Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 27 de noviembre para alumnos de primaria

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Matemáticas: Al final, ¿cuántos son?

¿Qué vamos a aprender?

Construirás configuraciones utilizando figuras geométricas y compondrás y descompondrás una figura geométrica.

Prepara los materiales que vas a utilizar: lápiz, cuaderno, una caja, contenedor o bolsa de plástico, papelitos pequeños numerados del 1 al 20, y por supuesto también necesitarás tu libro de texto Matemáticas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm#page/1

¿Qué hacemos?

Actividad 3

Abre tu libro de texto en la página 61 para que veas lo que vas a realizar.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm?#page/61

En la caja, se pondrá una cantidad diferente de fichas. Obsérvalas y cuéntalas sin hacerlo en voz alta; luego, vas a dibujar en tu libro el mismo número de palitos que de fichas.

¿Cuántos palitos dibujaste?

El Reto de Hoy:

Pídele a algún familiar que te diga un número y escríbelo en tu cuaderno. Luego, lo vas a representar por medio de corazones, posteriormente le vas a agregar 10 corazones más a tu colección y responderás, ¿cuántos corazones hay ahora?

Has llegado al final de esta sesión tan llena de números, fichas, grupos y estrategias.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=929





Valores: ¡Yo solito!

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás en tus acciones diarias, tu capacidad para valerte por ti misma o mismo.

Recordarás todo lo que no podías hacer cuando eras más pequeño o pequeña y celebrarás todo lo que puedes hacer ahora.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para que aprendas como hacer ese ejercicio:

1. EJERCICIO PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD, LA ANGUSTIA, LA IRA, EL ENOJO.

El enojo, es una emoción que no es muy agradable, pero te indica que hay algo que cambiar. Por eso debes de buscar formas diferentes de hacer lo que no te está saliendo.

Escucha la siguiente canción que es para todas las niñas y niños que quieren poder y después descubre el cuento de “yo puedo”.

2. La casa Morada de Cuenta con Sofía.

3. Cuento Infantil: Yo puedo| Autor: Susan Winter|Ediciones Ekaré.

Pero sabes, no por ser grandes sabes cosas y debes acordarte que las niñas y niños necesitan intentar para aprender.

Por lo pronto ya aprendiste algo muy importante hoy, y eso es controlar tu enojo. Porque, aunque te parezca sorprendente, hay personas que ya son adultas y no saben controlarlo.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=929





Conocimiento del medio: ¿De qué animal se trata?

¿Qué vamos a aprender?

Clasificarás animales, plantas y materiales a partir de características que identificas con tus sentidos.

Reconocerás lo que cubre el cuerpo de los animales puede ser un criterio de clasificación.

Ten a la mano los siguientes materiales: lápiz, cuaderno, los recortes de animales de la sesión pasada, lápices de colores, y tu libro de texto, Conocimiento del Medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

¿Qué hacemos?

Muchos animales tienen plumas, pelo, escamas o piel de un color muy parecido a los elementos de su hábitat, eso les ayuda a esconderse de sus depredadores.

La mayor parte de los peces están cubiertos de escamas que, son como pequeños escudos que protegen su cuerpo. Si ves un pez de cerca podrás identificar las escamas que cubren su cuerpo.

También hay peces que no tienen escamas, como la morena o pez gato, su piel es gruesa y viscosa.

Busca en tu libro de texto Conocimiento del Medio la página 49, el título dice: “¿Qué cubre el cuerpo de los animales?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm?#page/49

Del lado izquierdo tienes 4 animales, un pájaro, un hipopótamo, un pez y un conejo. Del lado derecho tienes una lista de palabras que vas a ir leyendo de una en una. El ejercicio se trata de unir la palabra con el animal que le corresponda.

Empieza con la primera palabra, escamas, ¿Cuál de los animales del lado izquierdo tiene escamas? El pez entonces une la palabra escamas con el pez.

La siguiente palabra de la lista es pelo, se trata de un peludo conejo. La siguiente palabra es, plumas, ¿Cuál de los animales del lado izquierdo tiene plumas?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=929





Artes: Mi monstruo quedará así.

¿Qué vamos a aprender?

Diseñarás un vestuario sencillo para la presentación frente a público.

Realizarás tu vestuario sencillo con base en el boceto elaborado durante las sesiones pasadas.

El material que necesitarás para esta sesión es: resorte o listón para colocar en el vestuario y pedazos de papel o tela.

En la sesión de hoy vas a armar el vestuario, pero no olvides que debes tener un espacio libre de muebles y objetos para que puedas trabajar en él. Pide la ayuda de un adulto, papá, mamá o de quien te acompañe, por si necesitas mover algún mueble.

¿Qué hacemos?

Actividad 1

Tal vez has pensado en qué más puedes hacer con el vestuario que te vas a poner, además de bailar.

Observa el siguiente video para ver si te da otra idea.

1. Cuento: El Monstruo.

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/cuento-el-monstruo

¿Qué te pareció el video, observaste cómo en el cuento todos eran Monstruos era una familia de Monstruos?

Antes de terminar la sesión de hoy, te invito a ver la cápsula de Gala Cuenta Sueños, la especialista que, a través de sus experiencias, brinda recomendaciones para crear vestuarios por medio del uso de la creatividad y los insumos que tienen en casa.

2. CÁPSULA Gala Cuenta Sueños

El Reto de Hoy:

Crea con ayuda de un familiar el vestuario para todos los miembros de la familia y realicen una presentación o baile.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=929





PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Artes: Más canciones para el corazón.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar un cancionero grupal a partir de la música que escuchaste en el ciclo escolar. Comentaras las razones que te llevaron a elegir la música. Conversarás sobre las canciones de tu cancionero, cantarás otro poco y conocerás nuevas canciones.

¿Qué hacemos?

Recuerda que un cancionero es una compilación de canciones que se quiere conservar y seguir cantando y compartirlas con otras personas. Canciones que tocan el corazón, que hacen sentir diferentes emociones y sensaciones.

Actividad 1

Comienza con un poco de música, por ejemplo, el género del rap.

El género del rap es un estilo de música de baile nacido en la década de 1980 en los barrios negros e hispanos de Nueva York y otras grandes urbes estadounidenses. Se caracteriza por su ritmo. Incorpora rima. Intenta crear, e improvisar un rap, del tema que más te guste. Comenta cómo te hizo sentir crear y cantar el rap, menciona sensaciones y emociones.

¿Hay alguna relación o parecido entre el rap y los sones?, quizá no, pero en ambos se puede improvisar.

En esta sesión agregaste otras canciones a tu cancionero, para que no se te olviden. También conocimos un poco de cómo un músico crea sus canciones.

El Reto de Hoy:

Junto con tu familia, elabora un cancionero con la música que recuerden de una manera muy especial, divertida. Música que los haga sentir unidos como familia. Y también improvisen un rap que hable de algo que disfrutan mucho hacer juntos e inclúyelo en tu cancionero.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=928





Valores: Las cosas se construyen con esfuerzo y perseverancia.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás que, con base al esfuerzo, puedes lograr algo que te propongas.

¿Qué hacemos?

En esta sesión continuaremos con las aventuras de Héctor y Saladín. Cierto día Saladín se encontraba en la recamara de Héctor y comenzaron a platicar sobre cosas que hacen y les gustaría hacer.

1. Joel y Luis. Karate.

https://endpoint.canaloncelive.tv/episode/13600

Esto es un gran ejemplo de esfuerzo y perseverancia; que para poder lograr tus metas tienes que aprender, practicar y esforzarse con dedicación.

Observa la historia de Ángel desde el comienzo hasta el minuto 3:07 y del 3:48 a 4:45 y del minuto 10:03 a 11:25.

2. “Mi Lugar”.

https://endpoint.canaloncelive.tv/episode/12709

El Reto de Hoy:

El reto de esta sesión es muy divertido porque vas a hacer un calendario de metas. Vas a escribir tres metas que sean claras y que quieres lograr.

Las que quieras, de cualquier tipo, se las vas a enseñar a tu familia y vas a hacer las cosas que se necesiten para irlas logrando poco a poco.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=928





Matemáticas: ¿Quién tiene más?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a comparar cantidades de dos cifras, con base en el número que ocupa el lugar de las decenas.

Leerás, escribirás y ordenarás números naturales hasta 1000.

En tu libro de texto de Matemáticas, segundo grado, realiza las actividades para reafirmar lo aprendido en esta sesión en la página 58.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2MAA.htm?#page/58

¿Qué hacemos?

El valor posicional, es el valor que tiene un dígito según la posición que ocupa en la cifra. Por ejemplo: El número 61 tiene 2 dígitos y cada uno de estos representa un valor posicional diferente dentro de la totalidad del número.

Como ya aprendiste a comparar números, recuerda que el número que utilizas para comparar es el de las decenas, por eso es importante que observes que ese número sea mayor.

Realiza esta actividad dos veces.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=928





Conocimiento del medio: Mis derechos día con día I.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás cuáles son los derechos de las niñas y de los niños, y cómo se relacionan con las actividades que hacen diariamente.

Identificarás que todos los niños tienen derecho a la salud, el descanso y el juego.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para conocer sobre los derechos de las niñas y de los niños.

1. Derechos de las niñas y de los niños

A lo largo de esta sesión vas a reconocer algunos derechos que tienen las niñas y los niños, y como se relacionan con sus actividades diarias.

Consulta en tu libro de texto de Conocimiento del Medio de segundo grado, y realiza el ejercicio de la página 57.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2COA.htm?#page/57

¿Sabías que un derecho es cómo un traje de astronauta o como la armadura de un caballero que te protege y cuida? Los derechos no están lejos de ti, los derechos que tienes, los vives día con día, en las actividades que haces diariamente. Por ello observa el siguiente video, para conocer más sobre ellos.

2. ¿Sabes qué son los derechos de las niñas y los niños?

¿Te gusta la fotografía?, ¿te gusta tomar fotos? Para algunas personas el tomar fotos es algo que les gusta mucho y que hacen constantemente.

¿Eso quiere decir que las niñas y los niños tienen derecho a jugar todo el día? No precisamente, por eso observa otras escenas de la vida cotidiana y reflexiona sobre el derecho al juego.

Para ello observa el siguiente video para descubrir si se respeta el derecho a jugar que tienen las niñas y niños, en los minutos, de 6:45″ a 7:06″, de 7:40″ a 9:00″ y del 1:03″ a 1:45″, este video también quita el volumen para que solo observes las imágenes.

3. Los tenis de Carlos. Capítulo 05 de la serie Kipatla.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=928





PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Valores: Con esfuerzo, los retos puedo superar.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar que, con base a tu esfuerzo puedes lograr lo que te propones.

¿Qué hacemos?

El esfuerzo no podemos comprarlo por litro ni por kilo, ¿qué te parece si mejor te invito a ver el siguiente video?, donde Erin, una niña que práctica natación, nos muestra lo que es el esfuerzo y la forma en que ella lo dirige para lograr lo que se propone.

1. Once niñas y niños. Natación con Erin (8 de mayo, 2018).

¿Qué tal?, ¿qué te pareció el mensaje que nos dio Erin?

El Reto de Hoy:

Realiza el siguiente reto:

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=917





Inglés: ¿Cuál es tu fábula favorita?

¿Qué vamos a aprender?

¿Recuerdas las que conocimos la semana pasada?

¿Qué hacemos?

Observa la siguiente cápsula, en ella encontraras el relato de una fábula.

1. LEGO_ CÁPSULA.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=917





Matemáticas: ¡A formar números!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás diversas estrategias para comparar dos números y la relación de la escritura de números con cifras y su nombre a través de su descomposición.

¿Qué hacemos?

Las siguientes tarjetas son para plantearte un desafío, ¿lo aceptas? Veamos de qué se trata.

Cada tarjeta tiene un valor distinto que va desde cero hasta nueve. Elige tres tarjetas para que formes el número de tres cifras más grande que puedas con ellas.

En esta sesión comparaste números para lo cual usaste los signos < (menor que), > (mayor que) e = (igual). Parecido al orden alfabético cuando dos palabras comparten las mismas letras.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=917





Artes: Las familias de México.

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás un retrato de tu familia utilizando técnica mixta, para integrarlo a nuestro diario pictórico y concluir nuestro proyecto artístico.

¿Qué hacemos?

En México existen muchas costumbres y tradiciones, algunas de ellas unen más a nuestras familias, pues nos permiten convivir, compartir y pasar tiempo de calidad formando nuevos momentos favoritos para recordar.

Para conocer más sobre el tema, te invito a ver el siguiente video:

1. “El cuerpo como transmisor de tradiciones culturales”.

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/cuerpo-como-transmisor-tradiciones-culturales-290.html

Como puedes observar, las expresiones artísticas están presentes en nuestro día a día e incluso algunas de ellas forma parte de nuestras costumbres familiares que se van heredando de generación en generación.

El día de hoy aprendiste cómo algunas costumbres y tradiciones dan identidad a diversas familias de México, realizaste tu propia obra bidimensional usando el estilo de tu preferencia y las técnicas favoritas para realizar una técnica mixta para incorporarlas a tu diario pictórico.

El Reto de Hoy:

Realiza el siguiente reto: ahora que conoces diversos estilos y técnicas artísticas, realiza en alguna libreta que tengas en casa un diario pictórico de tu fin de semana o de todo el año, en él puedes plasmar momentos o ideas de tu preferencia que te sean significativos, no olvides compartirlo con tus maestros o con algún familiar.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=917





PARA CUARTO DE PRIMARIA:

Valores: ¡Lo logre!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre el secreto para lograr aquello que uno se propone: El esfuerzo. Por ejemplo:

¿Qué hacemos?

Para lograr tus objetivos y tus metas debes emplear la habilidad de la Autoeficacia.

¿Has escuchado antes esa palabra?

Observa el siguiente video.

1. Leyendas del Deporte Mexicano - Elsa Ávila, Montañista y mexicana.

Todo ese tiempo de preparación, claro que tiene sus sacrificios, pero la recompensa seguro que es esa vista hermosa.

Observa el siguiente video.

2. El efecto mariposa.

En esta sesión tuviste ejemplos sobre la autoeficacia y como cada persona, la desarrolla para poder cumplir sus objetivos.

El Reto de Hoy:

Diseña tu frasco de frases inspiradoras o positivas.

Siempre que ya no puedas más y estés por rendirte acude a tu frasco de buenos deseos, lee una frase que hayas depositado en el interior y que te motive para seguir adelante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=912





Lenguaje: Organizo mis actividades.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás sobre el registro y organización de sus actividades en el tiempo, sobre esas actividades que tú haces todos los días, esto es, establecerás anticipadamente las fechas de ciertas actividades a lo largo de un periodo de tiempo.

¿Qué hacemos?

El uso de un calendario te ayuda a organizar y distribuir tu tiempo dándole a cada actividad el tiempo justo y necesario.

Esta información te ayuda a organizar tus actividades escolares, cuadernos, libros y materiales, así como tus actividades personales.

Recuerda que para la organización de tu tiempo es importante que generes las condiciones que te llevarán a organizar tus actividades para conseguir tus metas y objetivos escolares y personales.

Observa el siguiente video que habla sobre el tiempo.

1. Tac Tic, canciones. Once Niños.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=912





Matemáticas: ¿Es necesario el cero? II.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás aprendiendo que, dada la escala por la ubicación de dos números cualesquiera en una recta numérica, no es indispensable ubicar el cero para representar otros números.

¿Qué hacemos?

Para enfatizar lo que aprendiste hoy.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=912





Artes: El arte del modelado.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás algunas características de la técnica del modelado en plastilina para que puedas realizar una obra tridimensional con dicha técnica.

Los materiales que necesitarás para esta sesión son: plastilina de colores, base de cartón, guantes de látex y cubrebocas.

El tema que veras hoy será el modelado; para iniciar aprenderás qué es el modelado y conocerás algunos de los materiales con los que se trabaja esta técnica; después realizarás un juego llamado “El escultor” en el que utilizarás tu propio cuerpo para hacer algunas esculturas y finalmente realizarás una pieza tridimensional en plastilina con la técnica de modelado.

¿Qué hacemos?

A continuación, verás dos pequeños videos donde podrás observar cómo algunos artistas trabajan estos materiales y modelan una pieza.

1. Modelado con Arcilla “Creación y Oficio – Arcilla del pasado”

En este video observaste el proceso que lleva a cabo el alfarero Tavo Silveira, utilizando las manos para darle forma al barro y a la arcilla, creando vasijas y ollas que posteriormente pinta con diseños originales.

Observa el segundo video.

2. Modelando en plastilina “Cómo hacer un Allosaurus de plastilina”

En este video se utiliza la plastilina para modelar, observaste cómo el artista va delineando la figura y le va dando forma a un dinosaurio; quita y pone material según lo necesite ya sea con sus manos o con ayuda de un instrumento, para definir las formas que desea lograr.

El Reto de Hoy:

Diviértete haciendo modelado de plastilina de animales que te gusten.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=912





PARA QUINTO DE PRIMARIA:

Valores: ¡Entre todos, sí podemos!

¿Qué vamos a aprender?

Valorarás tu capacidad para mejorar tu entorno inmediato a través de la implementación de acciones específicas.

¿Qué hacemos?

A veces quisiera rendirme, me siento tan cansado, he estado ayudando a mi sobrino con sus clases, además no sé si sabes, pero aparte de trabajar aquí, yo también estoy estudiando, todo al mismo tiempo, y eso me tiene rendido. No creo poder seguir adelante.

Espera, aunque haya situaciones que nos parezca difíciles de afrontar, siempre hay una solución para salir adelante y bien, ¿Has escuchado decir que “lo único que no tiene solución, es la muerte”? pues vamos a encontrar opciones que puedan ayudarte a resolver este conflicto, pero no te rindas.

Hoy aprendimos que vamos a tener que enfrentar retos a través de la vida y que servirán para mejorar nuestro entorno, con la participación de diversas personas.

Debemos sentirnos capaces de desarrollar acciones concretas por nosotros mismos (as) en favor del entorno inmediato y así contribuir al desarrollo de nuestra autonomía. Ser autónomo implica buscar el bienestar colectivo, ser responsable, conducirse de manera ética y moral, tener respeto a uno mismo, a los demás y al entorno que habitamos.

El Reto de Hoy:

Escribe o dibuja en tu bitácora de viaje una acción en donde todos ayudemos a mejorar la convivencia familiar y al final recuerda incluir la frase ¡entre todos sí podemos!

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=921





We are lost!: We are lost!

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás descripciones del entorno inmediato para desplazarte.

¿Qué hacemos?

Ahora vamos a ver a un video que nos mandó el profesor Jonny que no pudo venir, ya saben que en estos tiempos de contingencia sanitaria es mejor estar en casa y salir solo si es necesario. Él nos mostrará un pueblito imaginario y nos enseñará algunos lugares que no conocemos y otros que sí, pon mucha atención.

¡Ay sí, qué emocionante vamos a verlo!

1. VIDEO. Jonny Frank

Jonny Frank, es del Reino Unido un país muy bonito, también si te fijaste nos ha mostrado lugares que ya conocíamos, pero les llamó de forma diferente como coach station.

¿Qué es eso?

Te daré una pista, nosotros hemos estudiado esa palabra como bus station aunque en este caso no es exclusivo de autobuses. Cómo puedes ver el inglés es un idioma que tiene muchas variantes y al igual que el español algunas palabras cambian dependiendo del país en el que se habla.

Espero que con esto podamos ubicarnos mejor y saber dar y pedir indicaciones de cómo llegar a algún lugar, pero en inglés.

El Reto de Hoy:

Dibuja en tu cuaderno, un mapa de tu comunidad, y escribe las instrucciones de cómo llegar de un lado a otro. También estaría muy bien que lo pudieras compartir con un adulto y enseñarle lo que aprendiste este día.

Si quieres practicar más, visita esta página.

https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=921





Lenguaje: ¿Cómo se organizan en tu comunidad?

¿Qué vamos a aprender?

Compararás tus puntos de vista y opiniones sobre temas de reflexión intra e intercultural.

¿Qué hacemos?

En esta clase analizaremos las prácticas culturales de los pueblos originarios y reflexionaremos sobre su importancia para la preservación de nuestras lenguas y nuestras culturas.

Te invito a verlo.

1. Leyendas del pueblo otomí. Los Uémas.

En el video pudimos apreciar cómo algunos elementos imaginarios se entremezclan con costumbres y tradiciones que están muy arraigadas en las comunidades pertenecientes a la cultura Hñahñu.

Observa el siguiente video del inicio hasta el minuto 4:50, en el que se aprecia el trabajo artesanal que se lleva a cabo para elaborar el papel amate.

2. Otomíes. CELCI Hidalgo. Ventana a mi Comunidad. VTS 02 1

Ahora que hemos analizado algunas prácticas culturales contesta las preguntas que escribimos al inicio:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=921





Matemáticas: Récords olímpicos.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás el significado y el valor de una fracción decimal.

Hoy aprenderemos sobre el significado y el valor de una fracción decimal.

¿Qué hacemos?

Para empezar el análisis de la información de los Juegos Olímpicos, veamos el siguiente video.

1. Fracciones y decimales.

https://www.mdt.mx/KrismarApps/index.php/recurso/cargarApp/519/primaria

Como vimos en el video los centímetros representan la fracción de la unidad o bien el centímetro es la centésima parte del metro.

El día de hoy, en nuestra clase a partir de la información de Juegos Olímpicos, reflexionamos acerca del significado y el valor que tienen los decimales, en contextos como medición de longitudes y de peso.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=921





PARA SEXTO DE PRIMARIA:

Matemáticas: Interpretación de una gráfica circular.

¿Qué vamos a aprender?

Leerás datos contenidos en tablas y gráficas circulares, para responder diversos cuestionamientos.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Desafíos matemáticos de 6º se explica el tema a partir de la página 39.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6DMA.htm#page/39

¿Qué hacemos?

Actividad 1

Lee la consigna y la gráfica de la página 39 del desafío 21, de tu libro de texto.

¿Qué información arroja la gráfica? ¿Qué es lo que más te llama la atención?

Ya sabes cómo obtener porcentajes y ahora te brindan información en una gráfica. Analízala y piensa en tu sabor favorito y en el que ellos comprarían.

El Reto de Hoy:

Termina de resolver el desafío y busca diversas gráficas sobre una noticia de esta semana. Comparte la información con alguien de tu familia.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=926





Valores: Si me lo propongo, lo puedo lograr.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás que con base en el esfuerzo puedes lograr algo que te propones.

Te presentaremos información y algunas actividades que te ayudarán a identificar que con base en el esfuerzo ahora puedes lograr cosas que antes no podías, reconociendo así tu capacidad de logro en el futuro.

Desarrollarás habilidades para esforzarte y conseguir lo que deseas. Debes conocerte e identificar cómo vas cambiando cada día. Tus cambios físicos y emocionales son producto de que estás creciendo, de que estás dejando atrás la infancia.

¿Qué hacemos?

Cada persona tiene sus propias grietas y sus fortalezas, pero todos y todas pueden lograr lo que se proponen con esfuerzo y dedicación.

Observa los siguientes videos:

1. Hacer el bien. Un techo para México.

https://canalonce.mx/vod/video/hacer-el-bien-un-techo-para-mexico/

2. Hacer el bien. Colectivo Fundamental y Brigada Callejera.

https://canalonce.mx/vod/video/hacer-el-bien-colectivo-fundamental-y-brigada-callejera/

El esfuerzo y perseverancia pueden ayudarte a alcanzar tus metas. Recuerda no desistir y no dejar a un lado ni perder de vista eso que quieres lograr.

¿Tienes alguna historia o una experiencia en la que gracias a que te esforzaste lograste tu cometido?

El Reto de Hoy:

En tu diario de emociones anota algunas metas.

¿Qué tienes en mente? ¿Cómo vas a lograrlo? ¿Cuáles son los pasos que tienes que hacer?

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=926





Inglés: We are lost!

¿Qué vamos a aprender?

Describirás el entorno inmediato como punto de referencia para desplazarse.

Te presentaremos información y algunos ejercicios que te ayudarán a explorar descripciones del entorno inmediato para desplazarse.

Continuarás con lo que aprendiste las dos clases anteriores. El inglés puede servirte para poder encontrar las cosas y los lugares.

¿Qué hacemos?

Observa el video del profesor Jonny Él te mostrará un pueblito imaginario y algunos lugares.

1. Johnny Frank

¿Notaste Jonny tiene un acento especial?

Él es del Reino Unido un país muy bonito, te mostró lugares que ya conocías, pero les llamó de forma diferente como coach station.

Tú has estudiado esa palabra como bus station aunque en este caso no es exclusivo de autobuses. El inglés es un idioma que tiene muchas variantes y al igual que el español algunas palabras cambian dependiendo del país en el que se habla.

El Reto de Hoy:

Dibuja en tu cuaderno, un mapa de tu comunidad, y escribe las instrucciones de cómo llegar de un lado a otro.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Si quieres practicar más, visita esta página.

https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=926





Artes: Viaje teatral por Latinoamérica.

¿Qué vamos a aprender?

Seleccionarás una obra teatral infantil o juvenil para presentarla ante público, como resultado de una investigación y debate colectivo sobre las características artísticas y expresivas de, al menos, tres escritores latinoamericanos.

Te presentaremos información y algunas actividades que te ayudarán a investigar tres dramaturgos latinoamericanos especializados en teatro para niños y adolescentes para un proceso de escenificación.

Hoy tendrás un programa muy especial hablando de algo muy importante en el teatro y en cualquier tipo de arte: La investigación. La clase se dividirá en tres momentos. El primer momento consistirá en recordar: ¿Dónde está Latinoamérica?

¿Qué hacemos?

América Latina o Latinoamérica es un concepto étnico-geográfico, aparecido en el siglo XIX para identificar una región del continente americano que cuentan, en su mayoría, con un habla de lenguas derivadas del latín

Agrupa a países cuya lengua oficial es el español o el portugués (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).

Observa el siguiente video sobre el teatro como género dramático y la diferencia con otros géneros literarios.

Surgimiento de los géneros en diferentes momentos de la historia.

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/surgimiento-generos-historia-del-teatro-1123.html

La investigación es la base para conocer, para la exploración y para experimentar cosas nuevas.

El Reto de Hoy:

Investiga en diversas fuentes algunos dramaturgos latinoamericanos y sus obras.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=926





