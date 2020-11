Inundaciones en Tabasco: SEDENA continuará con el plan DN-III para apoyar a más de cien mil habitantes

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó a través de un comunicado de prensa este martes 24 de noviembre que, debido a las graves repercusiones de los recientes fenómenos meteorológicos en el estado de Tabasco, el Ejército y la Fuerza Aérea continuarán aplicando el Plan DN-III de auxilio en el que se ven involucrados dos mil 498 soldados, 145 vehículos militares y siete aviones de carga pesada. Con esta operación se espera beneficiar a 146,008 habitantes de Tabasco.

De manera concreta, el comunicado reporta las siguientes consecuencias positivas de dicho programa militar: “autoridades militares en coordinación con personal de Protección Civil del estado de Tabasco, han materializado acciones en beneficio de la población, de la forma siguiente: establecimiento y administración de 27 albergues, evacuación de 10,420 personas, repartición de 69,981 raciones calientes, entrega de 198,981 litros de agua embotellada, distribución de 90,500 colchonetas, cobertores y cobijas, 44,760 kits de útiles de aseo personal y limpieza, entrega de 2,631 impermeables y botas, repartición de 40,459 apoyos para atención a las familias, 3,292 consultas médicas, así como en limpieza desazolve y profilácticas en vialidades de más de 10 municipios de citado estado, así como la colocación de 100,238 sacos terreros”.

Además, se han transportado a partir de aviones militares de carga seis bombas extractoras de agua y una planta auxiliar de energía y 213.8 toneladas de víveres y abastecimientos. Personal de la Secretaría de Marina, perteneciente al Sector Naval Dos Bocas evaluó los costes humanos y económicos que el desborde del Río Gonzáles ha tenido sobre la Ranchearía Aquiles Serdán para brindar apoyo al personal de protección civil municipal de Paraíso.

Ejercito Mexicano Plan DN III (Foto: SEDENA)

En un video se puede apreciar cómo una mujer de edad avanzada, en lágrimas, agradece a los soldados sus labores de protección civil en la región mientras recibe una caja de víveres. Estas fueron sus conmovedoras palabras: “me parte el corazón. De ver que para todo son los militares: un terremoto, los militares; una inundación, los militares; un incendio, los militares; porque creen que yo les quiero porque mi hija también es militar y sé que sufren donde andan. Pero yo a ustedes les aprecio. Y que Dios me los bendiga y me los cuide donde quiera que anden. Que los proteja, porque he visto cómo batallan, cómo sufren. Yo siempre he visto que el trabajo de ustedes es excelente y lo que hicieron con el perrito… son puras acciones buenas. Que Dios me los bendiga”.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, canceló una gira por los estados de Sinaloa y Nayarit y partió con prontitud a Tabasco para evaluar la grave situación en la que se encuentran sus habitantes.

Ejercito Mexicano Plan DN III (Foto: SEDENA)

Los huracanes Iota, Eta y los frentes fríos 9, 12 y 13 han tenido graves consecuencias en el estado de Tabasco. El costo humano aproximado de los desastres naturales fue dado a conocer por el titular del Instituto de Protección civil del estado Jorge Mier y Terán Suárez; quien reportó que la entidad hay alrededor de 200, 000 y 240, 000 damnificados y nueve fallecidos, uno debido a una descarga eléctrica y ocho por ahogamiento.

Aunque estos números nos dan una idea sobre la terrible situación a la que se enfrentan quienes habitan las zonas afectadas, son sólo son aproximados. El día de ayer la Secretaría de Bienestar de tabasco presidida por Javier May Rodríguez comenzó un exhaustivo censo que tiene propósito conocer la situación a profundidad para que se puedan entregar apoyos a los miles ciudadanos que han sido parecido las consecuencias de los recientes fenómenos meteorológicos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El Frente Frío Número 13 y las bandas nubosas del huracán Iota golpearán a Tabasco: se esperan lluvias muy fuertes.

Así salvaron la vida de un recién nacido a punto de ahogarse por inundaciones en Tabasco.

Inundaciones en Tabasco: hay 175,000 damnificados y por lo menos ocho personas murieron ahogadas.