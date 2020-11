La Alianza Federalista respalda al Bronco en su disputa contra AMLO: apoyaron consulta ciudadana para revisar pacto fiscal

Promueven consulta ciudadana en Nuevo León para revisar el pacto fiscal (Foto: Twitter / @nuevoleon)

La Alianza Federalista (AF) manifestó su respaldo al gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, por instaurar una consulta ciudadana para que el pueblo neolonés decida si se debe de revisar y cambiar el llamado pacto fiscal.

A través de su cuenta oficial de Twitter, los también llamados gobernadores rebeldes suscribieron este martes 24 de noviembre que “así como el pueblo vota para elegir a sus gobernantes, también debe opinar acerca de los grandes temas. Hoy más que nunca necesitamos que su voz se escuche. En la Alianza Federalista apoyamos al Gobierno de Nuevo León y al Congreso local en su consulta sobre el Pacto Fiscal” .

Asimismo reafirmaron el marco legal en el que se puede proceder con la misma y que el promover esto es conforme al Estado de derecho que se vive en la república mexicana.

Alianza Federalista impulsa la agenda política de sus miembros (Foto: Twitter / @fgcabezadevaca)

“En NL la consulta ciudadana está sustentada legalmente por la Ley de Participación Ciudadana; no se dejen confundir. Los estados miembros de la AF buscamos un Sistema de Coordinación Fiscal más justo para todos; abandonar ese sistema o la Federación no está en nuestra agenda ”, abundaron los 10 gobernadores de los partidos de oposición.

Este mensaje salió horas después de que El Bronco recalcara su mensaje respecto al pacto fiscal con el gobierno federal y publicitara la consulta pública.

“Buen día. Hoy por cada peso que Nuevo León aporta al Gobierno Federal, solamente se le devuelven 29 centavos. ¿Estás de acuerdo en que se modifique el mecanismo de distribución para que Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes? ”, escribió en su cuenta oficial de Twitter a las 07:00 horas (tiempo local).

En este sentido, el gobernador independiente refirió que este ejercicio participativo se prevé que estará listo a partir del 6 de diciembre del 2020 y estará en funcionamiento hasta el 28 de febrero del 2021; sin embargo, no puede dar detalles, pues debe de existir coordinación entre su gobierno con el Instituto Nacional Electoral (INE), quien es el encargado de regular el acto cívico.

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", quiere impulsar una consulta ciudadana para que se revalore el pacto fiscal (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que el pacto fiscal es el tema central de la agenda política de la AF, pues Jaime Rodríguez Calderón, Miguel Riquelme, Francisco García Cabeza de Vaca, José Rosas Aispuro, Silvano Aureoles, Enrique Alfaro Ramírez, José Ignacio Peralta, Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo, Javier Corral y Martín Orozco han reiterado que no es equitativo lo que reciben del erario nacional respecto a lo que ellos aportan.

A pesar de ser insistentes en una justa repartición de recursos, el presidente Andrés Manuel López orador ha tildado esta cofradía de tener una agenda electoral de cara a las elecciones del 2021, pues el pacto fiscal existe desde el 2007, cuando el ex militante del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, era presidente de la república.

“ Qué es lo que está sucediendo, pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestra, pensado que así van a tener votos . Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer, porque la gente ya no se deja manipular, aun cuando a nuestros adversarios o a la oposición, los medios de información le den todos los espacios, todo el tiempo, ya la gente está muy consciente , aunque no va a gustar mi habla, ya la gente está muy avispada, entonces eso es todo”, indicó el mandatario en la conferencia matutina del martes 27 de octubre.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Alianza Federalista exigió a AMLO transparencia en la compra y distribución de la vacuna contra el COVID-19

Alianza Federalista: quiénes son los gobernadores “rebeldes” que se oponen a López Obrador

Alianza Federalista: qué piden exactamente los gobernadores “rebeldes” a López Obrador