Estas cinco alcaldías de la CDMX deben aclarar irregularidades en gasto de más de 100 millones de pesos

Pese al gobierno de austeridad del presidente AMLO algunos alcaldes no han sido transparentes en sus finanzas (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Al menos cinco alcaldes de la Ciudad de México deben aclarar irregularidades en el uso de más de 100 millones de pesos del presupuesto. Entre dichos gastos se encuentran algunos derivados de la otorgación de contratos sin licitación y autorización previa.

Las alcaldías con adeudos son: Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac tienen cuentas pendientes.

En el informe parcial de la fiscalización superior de la cuenta pública de la capital del 2019, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), señala que los ediles de algunas alcaldías deben aclarar el gasto de al menos 107 millones 239,000 pesos.

El documento señala que en Álvaro Obregón no se acreditó con la autorización de su mandataria, Layda Sansores, para la adjudicación directa de la compra de calentadores de agua solar que excedió los montos máximos de actuación para la contratación, por un costo de 31 millones 202 pesos.

Algunos gastos de la demarcación que gobierna Layda Sansores no están comprobados (Foto: Archivo(Cuartoscuro)

Similar con los contratos por la compra de 14 camiones de basura y una pipa de agua por 22 millones 99,200 pesos, pues carecieron de una licitación y firma de autorización de Sansores, excediendo el límite permitido para la adjudicación directa.

Además, no tuvo un padrón de beneficiarios para ejercer el recurso, entregando los bienes a la ciudadanía, asimismo, faltó de proporcionar evidencia de la supervisión de los servicios contratados para la rehabilitación y mantenimiento de nueve unidades habitacionales.

Respecto a la alcaldía Gustavo A. Madero, a cargo de Francisco Chíguil, debe aclarar el contrato 02CD075P0135119 por 8 millones 560,800 pesos que se concretó el 3 de octubre, previo a su dictamen y fallo de licitación pública correspondiente.

Otra de las irregularidades es que la demarcación no envió sus informes mensuales de enero, febrero, marzo y agosto a la Secretaría de Administración y Finanzas local, pese a los procedimientos de excepción a la licitación pública.

Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac tienen cuentas pendientes (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

Además, tampoco acreditó la presentación del informe anual sobre logros obtenidos en 2019 a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La Magdalena Contreras no contó con los documentos requeridos para justificar la entrega de apoyos mediante los programas sociales “Hogar Digno” y “En Comunidad la Familia es Primero”, operados en 2019 por la cantidad de 7 millones 198,00 pesos.

Patricia Ortiz, alcaldesa de la demarcación, careció de los comprobantes de pago por 81,000 pesos en los mismos programas.

Además, " no contó con el registro de la entrada y salida del almacén de los 29 bienes adquiridos, seleccionados como muestra, por medio del contrato núm. AMC/DGA/DRMAS/SAAS/UDA/124/2019.”

Magdalena Contreras no contó con los documentos requeridos para justificar la entrega de apoyos (Foto: Sobse-CDMX)

De tal modo, no acreditó el gasto de 22 millones 658,500 pesos, al no poder comprobar que los bienes contratados se le entregaron. También tuvo un fallo al no contar con las facturas correspondientes que comprobaran el gasto de 21,500 pesos.

La Miguel Hidalgo, tampoco acreditó haber cumplido las metas y objetivos de las Reglas de Operación del Programa Social “La Empleadora”, para el ejercicio fiscal de 2019, al cual destinó 100 millones de pesos, de los cuales gestionó 96 millones 731,000 pesos y entregó 91 millones 758,00 a beneficiarios, quedando 8 millones 242,00 pesos sin aclarar.

“El órgano político administrativo no acreditó haber entregado el apoyo conforme a los plazos establecidos y en ningún mes se cubre la totalidad del padrón de beneficiarios de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa Social ‘La Empleadora’ en la Alcaldía Miguel Hidalgo para el ejercicio fiscal de 2019, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 2 de julio de 2019.”

Finalmente, en la alcaldía Tláhuac, gobernada por Raymundo Martínez, se ocuparon 7 millones 176,00 pesos para bienes inmuebles que no contribuyeron al mejoramiento de metas y tuvieron irregularidades.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Layda Sansores “alista maletas” y se dirige a Campeche

“El gran despertar de México”: FRENAAA marchó en CDMX contra el gobierno de López Obrador

Sin misas ni mañanitas a la Virgen: Basílica de Guadalupe abrirá el 11 y 12 de diciembre con medidas sanitarias