“El gran despertar de México”: FRENAAA marchó en CDMX contra el gobierno de López Obrador

A una semana y media de que Andrés Manuel López Obrador cumpla dos años como presidente de México, el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) realizó una marcha del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, a la cual llamaron “El Gran Despertar de México” para protestar en contra de su gobierno.

Cerca de las 10:00 horas de este 21 de noviembre, los miembros de este movimiento se congregaron en el mismo sitio donde el presidente conmemoró el 110 Aniversario de la Revolución Mexicana, sólo que en esta ocasión, llegaron con cartulinas y consignas en contra del mandatario.

Una hora después comenzaron a avanzar hacia el Ángel de la Independencia en medio de gritos como “¡Vete a tu rancho” o “¡López, nos has unido para sacarte de la presidencia!”. Además, varios de los manifestantes llevaban pancartas con imágenes religiosas, como la Virgen de Guadalupe. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) participaron entre 6,000 y 9,000 personas.

Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, la organización escribió: “Empezamos una nueva etapa en nuestra lucha no violenta y bajo el umbral del Estado de Derecho. Haremos más contundente nuestra acción para sacar a este gobierno. Inicia el Paro Económico Nacional”.

La movilización llegará al Zócalo capitalino, aunque cabe recordar que hace una semana, el líder de FRENAAA, Gilberto Lozano, anunció que abandonarían el campamento que habían instalado en la plancha desde mediados de septiembre por seguridad de los manifestantes “y por el bien de México”.

Sin embargo, algunos miembros permanecieron en el lugar y el presidente López Obrador aseguró que no se les desalojaría e incluso negó que esas personas fueran partidarias de su gobierno, como llegó a afirmar Lozano.

“Se quedaron ahí miembros, porque se dividieron, y ahora dice el señor Lozano que los que se quedaron son de nosotros, no, no; son de ellos mismos porque no se pusieron de acuerdo y se quedaron ahí, ya que es muy difícil levantar un movimiento, más cuando no hay una causa justa. Entonces ellos tienen que hacerse cargo”, comentó desde Palacio Nacional.

En esa misma oportunidad, el mandatario mexicano comentó que esta organización opositora “tiene todas las garantías para manifestarse, son libres”, señaló en referencia a que no habría ninguna forma de represión durante sus eventos.

El plantón del FRENAAA comenzó el 19 de septiembre en Avenida Juárez. Ese día, Lozano denunció que autoridades capitalinas habían impedido su ingreso a la plancha del Zócalo, lo cual violaba su derecho al libre tránsito.

Luego de cinco días y mediante amparos concedidos por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, los integrantes del movimiento lograron llegar al primer cuadro de la ciudad para permanecer con sus casas de campaña durante 53 días.

Antes de convertirse en un campamento, desde junio, sus integrantes comenzaron a manifestarse cada fin de semana exigiendo la renuncia de López Obrador, las críticas surgieron porque lo hacían desde sus vehículos. Esta manera de protestar se replicó en algunas ciudades del país, sin embargo, nunca fueron tan concurridas.

Por su parte, López Obrador participó este sábado en la reunión del G20, en donde enfatizó en el tema de la salud como un derecho humano fundamental e hizo un llamado a los líderes mundiales a trabajar de manera conjunta para lograr la recuperación económica, tras los estragos de la pandemia de COVID-19.

Frente a los representantes de las 20 economías más poderosas del mundo como Estados Unidos, Rusia, China, Alemania y Canadá, entre otras; el mandatario mexicano enumeró cinco lecciones importantes que, a su consideración, ha dejado la enfermedad.

