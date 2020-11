Peña Nieto regresa a las redes sociales y usuarios responden con olas de memes

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, (México). EFE/Jorge Núñez/Archivo

Ante el sensible fallecimiento de Candelaria Beatriz López Obrador, hermana del actual Presidente de México. Una serie de figuras relevantes de la política nacional expresaron sus condolencias y lamentos en redes sociales. El ex presidente Enrique Peña Nieto, fue uno de ellos. Como consecuencia miles de usuarios de Twitter y Facebook reaccionaron con sorpresa y humor.

El anterior jefe del Estado mexicano, publicó en sus redes sociales, el siguiente mensaje: “Expreso mis sentidas condolencias al Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ y a su familia, por el fallecimiento de la Profesora Candelaria Beatriz López Obrador. Descanse en paz”.

Memes EPN AMLO (Foto: Twitter)

Esto, después de 7 meses sin compartir en su cuenta de Twitter ningún mensaje. Cabe destacar que las únicas tres publicaciones que ha hecho desde junio del 2019 han sido pésames por el fallecimiento de personas involucradas en la vida pública nacional, como Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y transportes durante su sexenio, y el Licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, Exgobernador del Estado de México.

Los usuarios en redes sociales utilizaron el hashtag #LordPeña para hacer referencia a sus satíricos y cómicos comentarios. En general los memes expresaban nostalgia por las numerosas declaraciones y comentarios desafortunados que el exmandatario realizó públicamente durante su sexenio.

Memes EPN AMLO (Foto: Twitter)

El usuario con la cuenta de nombre ¡Ewev! publicó: Lord Peña dio muchos memes en su arco y desarrollo de personaje, el nuevo prota del shonen amlo-kun ya lleva un tiempo en la serie “el arco del Coronavirus” y aun no hay suficientes memes de el, aparte de que aun no domina decir palabras seguidas, necesita un power up del autor”.

José ángel compartió: “Lord Peña fue divertido...pero fue el show cómico más caro que hemos pagado”.

El usuario con la cuenta de nombre Blue Blue comentó: “Lord Peña vuelva, ahora si nos reímos de sus chistes. Extraño su bromance con Trudeau”.

Por otro lado, diversos usuarios publicaron comentarios y memes afirmando que el sexenio de Peña Nieto fue muy malo, pero que, las recientes acciones del actual presidente López Obrador, hacen que lo miren casi con añoranza.

Memes EPN AMLO (Foto: Twitter)

Don::Tuitero subrayó: “Decía Lord Peña que ‘Ningún presidente se levanta pensando en cómo jod.. a México’. Obviamente no imaginaba que @lopezobrador_ ganaría en 2018...”

Liz compartió: Me rio con lo de Lord Peña porque de los gobernantes hay que reirse pero si me da dolor ver a los mexicanos decir que eran felices y no lo sabían, ojalá pronto salgan de esto y sea un mal recuerdo del cual aprender.

“Lo increíble es que aún con toda la corrupción del gobierno de Lord Peña y cómplices México estaba mejor en salud, seguridad y economía de lo que estamos hoy con @lopezobrador_.” , afirmó Carlos Domínguez.

Memes EPN AMLO (Foto: Twitter)

Jivaro comentó: “Por lo menos, #LordPeña nos hacía reír y nos estaba construyendo aeropuerto chingón. Este nomás se queja y no hace nada, y además inunda a los más pobres.”

Otros simplemente reaccionaron con sorpresa ante el inesperado regreso del expresidente a las redes sociales.

Alex G. comentó: “Qué onda Lord Peña, Cuántos años sin saber de ti? Como dos, .....No menos como Cinco”.

Memes EPN AMLO (Foto: Twitter)

Los múltiples memes provocaron que muchos usuarios expresaran su indignación ante la banalización de Peña Nieto. Subrayaron que su mandato estuvo inmerso en múltiples escándalos de corrupción y que varios de sus colaboradores políticos se encuentran en prisión o enfrentando cargos ante la justicia mexicana y de Estados Unidos.

“#LordPeña, la cabeza de la camarilla más corrupta, nefasta y detestable de la historia de nuestro país, a la que bautizaron como el #NuevoPRI. A mí no me provocan ninguna sonrisa las apariciones de ese señor”. Afirmó por su parte, El usuario con la cuenta de Jesús Olmos y #susanaDistancia.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Murió Candelaria Beatriz López Obrador, hermana del presidente de México

Anunciaron a Sor Juana como la imagen del nuevo billete de 100 pesos y los memes no se hicieron esperar

“Mis condolencias”: Calderón envió pésame a López Obrador por la muerte de su hermana