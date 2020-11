El crimen que conmocionó en Iztapalapa: un hombre atacó a su esposa, lesionó a su hija y después se suicidó

Un hombre atacó a su esposa, lesionó a su hija de entre cinco y siete años de edad y finalmente se suicidó (Foto: AFP / Ronaldo Schemidt)

El martes pasado un hombre atacó a su esposa, lesionó a su hija, de entre cinco y siete años de edad, y finalmente se suicidó.

De acuerdo con el diario El Universal, los hechos ocurrieron en la alcaldía Iztapalapa, en el el inmueble marcado con el número 122 de la unidad habitacional que se encuentra en Constitución de Apatzingán.

Según lo que el reportero Jorge Becerril informó, el hombre asesinó a su esposa e hirió a su hija con un arma blanca, misma que utilizó para quitarse la vida.

El diario informó que los vecinos se percataron de que algo estaba mal después de que escucharon los gritos de auxilio dentro del departamento. Fue entonces cuando decidieron solicitar la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, y también de paramédicos.

Vecinos ayudaron a la menor (Foto: Twitter@MrElDiablo8)

Los vecinos entonces se atrevieron a romper el vidrio del departamento y lograron rescatar a la pequeña, quien fue trasladada a un hospital para que ser atendida. Pero, cuando los paramédicos arribaron a la escena, ambos padres ya habían fallecido.

Servicios periciales llegaron al lugar y realizaron el levantamiento de los cadáveres y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación correspondiente.

Feminicidios en pandemia

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró a principios de este mes que los feminicidios en el país han sufrido un repunte “moderado” e incluso se aventuró a decir que podrían haber entrado en una “meseta”.

“De venir en una curva ascendente verdaderamente vertiginosa en los años previos, hoy estamos, si no en una meseta, cuando menos, es un repunte moderado, o si no básicamente en meseta”, expresó la ex ministra de la Suprema Corte.

Cuando los paramédicos llegaron, los padres ya habían fallecido (Foto: Twitter@MrElDiablo8)

Las declaraciones de la funcionaria, autodenominada feminista, con el cargo más prominente en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron realizadas en la octava conferencia de prensa del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes (GIEV).

Apenas entre enero y septiembre de 2020, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 704 mujeres fueron víctimas de feminicidio.

La funcionaria de 73 años concedió que, además de la epidemia de COVID-19 que México y el resto del mundo atraviesan desde hace ya casi un año, hay una “pandemia de violencias”. Además, indicó que la actual administración “tiene como objetivo claro, prioritario y específico disminuir y erradicar las violencias contra las mujeres”.

Sin embargo, esta declaración también contrasta con algunas de las posturas de su jefe, López Obrador, quien en los últimos meses, sobre todo a partir del confinamiento provocado por el coronavirus, ha minimizado los índices que su propio gobierno publica cada mes.

Hubo un repunte de feminicidios (Foto: NOTIMEX/ROMINA SOLIS)

“No quiero decir que no exista la violencia contra las mujeres, no quiero que me vayan a malinterpretar. El 90% de las llamadas que se registran por violencia contra las mujeres son falsas”, declaró el mandatario en mayo pasado, en referencia a las llamadas de emergencia realizadas al 911.

Unos días después, el titular del Ejecutivo redobló su postura. “Fíjense que, contrario a lo que sucedió o lo que está sucediendo, se pensaba que si se unían las familias iba a haber más violencia. Es un concepto que no aplica para México por las características de nuestras familias, que son distintas las costumbres, a lo que sucede en otras partes del mundo, con todo respeto”, señaló.

Pero las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo han contradicho. Abril de 2020, con 26,171 llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, se convirtió en el periodo con el mayor registro desde enero de 2016, cuando comenzó a consignarse esta estadística.

