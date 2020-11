“Difícil creer que eso ocurrirá”: Denise Dresser duda que Cienfuegos vaya a ser juzgado en México

La politóloga aseguró que el juicio en México es "difícil de creer" debido a la incompetencia de las autoridades mexicanas (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR) emitieran un comunicado conjunto donde informaron que se desestimaron los cargos contra Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

La politóloga Denise Dresser respondió, desde su cuenta de Twitter, ante estas declaraciones, y aseguró que fue “el gobierno de Trump” quien mandó de vuelta a Cienfuegos. Además, destacó que su juicio en México es un acto “difícil de creer” debido a la “incompetencia” de las autoridades nacionales.

“Cuando ves que el gobierno de Trump manda de regreso a Salvador Cienfuegos para que sea “investigado” y “juzgado” con leyes mexicanas. Difícil creer que eso ocurrirá dada la incompetencia/politización de la @FGRMexico y la estrecha relación de @lopezobrador_ con el Ejército”.

Algunos usuarios de esta red social le contestaron su tuit de diferentes maneras. Unos aseguraron que esta decisión se tomó gracias a la estrecha relación entre ambos países en términos de seguridad. Sin embargo, otros cuestionaron el hecho, pues argumentaron que habrá impunidad en el caso.

No sólo Dresser reaccionó, también varios periodistas mexicanos, entre ellos Jorge Ramos. Desde su cuenta de Twitter informó de la pubñicación del comunicado conjunto, y dejó ver su posición al destacar algunas citas de la declaración.

“Aquí la declaración conjunta de los gobiernos de México y EU sobre el general Cienfuegos. Estados Unidos le “quita los cargos criminales” (dismissal of the U.S. criminal charges) para que pueda ser “investigado y, si es apropiado, acusado bajo la ley mexicana”.

Quien no desaprovechó la ocasión para realizar un chiste ante esta situación fue el youtuber Chumel Torres. Con su característico humor, citó una nota periodística y anotó la siguiente declaración: “ Para que lo juzgue Méxijojojojojojojo ”.

El periodista y productor Epigmenio Ibarra también se hizo presente en Twitter para aportar a la discusión referente al caso de “El Padrino”. En un primer tuit exigió que Cienfuegos sea juzgado por ser partícipe en los casos de Tlatlaya y de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa.

“ Desecha cargos el departamento de justicia de EU contra Cienfuegos para que la @FGRMexico pueda investigarlo y llevarlo a juicio en México. Yo exijo que así sea. Que se le juzgue por obstruir la justicia en Tlatlaya y por omisión criminal y encubrimiento en Ayotzinapa".

Minutos más tarde publicó un segundo tuit en el que indicó que es “asunto nuestro”, de los mexicanos y las mexicanas, no dejar ir a Cienfuegos. Asimismo, emitió su postura sobre las autoridades mexicanas, de las cuales espera justicia y reparación de daño.

“ Que suelten los gringos a Cienfuegos es asunto de ellos. Que la @FGRMexico no lo deje ir es un asunto nuestro; de las y los que queremos que en México haya verdad, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición del crimen. ”

El canciller Marcelo Ebrard aseguró, en conferencia de prensa, que esta decisión es un “acto de respeto” hacia México y las Fuerzas Armadas. En este sentido, dijo que Cienfuegos volverá con el estatus de cualquier ciudadano mexicano sin cargos en Estados Unidos, lo cual no significa eliminar investigaciones en su contra, sino que su proceso legal continuará en México.

“Significa que seguirá su proceso en México, que se aplicarán las leyes mexicanas, porque los delitos cometidos se realizaron en territorio mexicano ,presumiblemente; significa que tendrá que probarse , significa que las bases de cooperación y seguridad con el EEUU deberán mantenerse, siempre respetando la soberanía de México” , indicó Ebrard.

