″¡La ciencia en acción!”: Ebrard destaca la tecnología de Pfizer para distribuir su vacuna, aunque Gatell la haya descartado invertir en ello

Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell, aseguró que México no cuenta con una red de ultracongelación para traer la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el COVID-19, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón celebró los contenedores térmicos que la farmacéutica acaba de mostrar para mantener los fármacos en la temperatura requerida.

A través de una publicación de Twitter el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aplaudió a la compañía por los contenedores térmicos que permitirían trasladar sus vacunas a varios países sin poner en riesgo su efectividad al someterlas a temperaturas variantes e inadecuadas.

“Excelente solución de pfizer y biontech para la distribución de su vacuna. La ciencia en acción!!!”, aseguró Ebrard en su publicación acompañada de una nota informativa de El País.

De acuerdo con información de dicho medio, este sistema permitirá transportar hasta 975 vacunas en contenedores del tamaño de una maleta de viaje. Estos irán acompañados de hielo seco que mantendrá las dosis a 80 grados bajo cero, así como de un sensor y un localizador GPS para controlar su temperatura y ubicación todo el tiempo.

Es normal que la noticia sobre el sistema de congelación haya exaltado al canciller, pues anteriormente, cuando se dio a conocer que la vacuna de Pfizer/BioNTech tenía un 90% de efectividad se cuestionó su talón de Aquiles, el cual precisamente es la temperatura en que esta debe mantenerse.

Dichas dosis consisten en inyectar en el organismo instrucciones genéticas llamadas ARN mensajeros, que dictan a las células qué deben fabricar para luchar contra el coronavirus, debido a ello, deben conservarse a temperatura muy baja.

“Es un problema”, indicó Bruno Pitard, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, para quien este modo de conservación es necesario puesto que el “ARN es una molécula muy frágil”.

Pero no solo eso, sino que se dijo que todos los países que compren este tipo de vacuna deberán poner a punto (o construir desde cero) sus redes de producción, almacenamiento y transporte de ultracongelación. Incluso para los países ricos que han reservado dosis, como Japón, EEUU y el Reino Unido, situación que arrinconó a México por los obstáculos que debía pasar para obtenerla y posteriormente transportarla con éxito.

En ese sentido fue que el subsecretario López-Gatell dijo que el país no contaba con una red de ultracongelación que pudiera ser encaminada a comprar las dosis necesarias de la vacuna.

“No. México no tiene una red de ultra congelación como no lo tiene ningún país del mundo. Estados Unidos, donde tienen esta compañía Pfizer o Alemania, donde hay otra compañía asociada, tampoco la tienen”, aseguró hace unos días desde Palacio Nacional.

“Si habláramos de una sola dosis o un puñado de dosis, quizá esto no sería un reto. En cinco días habría suficiente tiempo para distribuirlas y usarlas. Cuando hablamos de millones de dosis y estamos pensando indispensable que haya equidad en la distribución, entonces tenemos que considerar el país en su conjunto, donde deberíamos tener la capacidad de llevar esta vacuna”, añadió.

Tras ello apuntó que Pzfizer estaba pronta a fabricar y mostrar los contenedores de congelación que este día se dieron a conocer. No obstante, refirió que las autoridades nacionales ya consideran la inversión en una red de ultracongelación, la cual, podría ser una realidad solo hasta después de analizar los potenciales beneficios de la vacuna.

