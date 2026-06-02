Cierre temporal del MUNAL: museo suspende actividades hasta nuevo aviso en CDMX

El MUNAL anunció su cierre temporal sin precisar las causas ni ofrecer una fecha de reapertura, y pidió al público mantenerse atento a sus canales oficiales. (CUARTOSCURO)

El Museo Naciona de Arte (MUNAL) cerró sus puertas indefinidamente este martes 2 de junio por causas que la institución calificó como ajenas al recinto, según comunicó el museo a través de sus redes sociales. La suspensión de actividades afecta una agenda de junio que incluía exposiciones, talleres, conferencias e inauguraciones, entre ellas una muestra programada para el 21 de ese mes que debía permanecer en cartelera hasta el 14 de febrero de 2027.

El museo, ubicado en Calle Tacuba 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, no precisó las circunstancias que motivaron el cierre ni ofreció una fecha estimada de reapertura. En el comunicado publicado en redes, la institución se limitó a pedir a sus visitantes que estuvieran atentos a sus canales oficiales.

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“Por causas ajenas a este recinto, el MUNAL permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, señaló el museo. La institución lamentó los inconvenientes y agradeció la comprensión del público.

Talleres, conferencias, exposiciones e inauguraciones programadas para el mes quedan canceladas o en espera de reprogramación sin que el museo haya dado un plazo. (@MUNALmx)

El cierre interrumpe el programa cultural del Mundial 2026

El anuncio llega en un momento particularmente inoportuno. Días antes del cierre, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura había incorporado al MUNAL en su programa de ampliación de horarios diseñado para la Copa Mundial de Fútbol 2026. El plan contemplaba que el museo extendiera su horario de cierre hasta las 19:00 horas durante el periodo del 11 de junio al 5 de julio.

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El INBAL había incluido en ese esquema al Palacio de Bellas Artes, al Museo de Arte Moderno, al Museo Tamayo y al Museo Mural Diego Rivera, además del propio MUNAL. Con el cierre, el recinto queda fuera de esa iniciativa sin que el organismo federal haya emitido postura al respecto.

Una agenda de junio que queda en suspenso

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que había incorporado al MUNAL en su iniciativa cultural para el Mundial, no emitió ningún comunicado tras el anuncio de cierre del recinto. Créditos: Cuartoscuro

Previo al anuncio, el MUNAL había publicado su cartelera completa para junio, con una programación que abarcaba series de exposiciones, talleres, conferencias e inauguraciones. Todas esas actividades quedan canceladas o en espera de reprogramación.

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La más afectada es la muestra que debía inaugurarse el 21 de junio y que tenía previsto mantenerse en exhibición hasta el 14 de febrero de 2027, de acuerdo con la agenda cultural difundida por medios capitalinos. El museo no informó si esa exposición será pospuesta o cancelada de forma definitiva.

Hasta el cierre de esta nota, el MUNAL no había emitido ninguna comunicación adicional sobre el plazo o las condiciones para la reapertura del recinto.

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En redes sociales, usuarios apuntan a que el cierre podría estar relacionado con las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Integrantes de la CNTE se han estado manifestando en las principales vialidades de la Ciudad de México y diversos estados para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, la Reforma Educativa de 2019, y mejoras laborales y salariales.

Los docentes mantienen un plantón en las inmediaciones de la avenida 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro Histórico, a escasos metros del recinto. No obstante, el museo no ha confirmado ningún vínculo entre las manifestaciones y la suspensión de actividades.

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