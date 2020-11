″¿Qué pensarán tus hijas?”: David Faitelson criticó a Miguel Herrera por el caso Renato Ibarra, pero terminó siendo atacado en Twitter

El comentarista criticó las declaraciones de Miguel Herrera, pero los usuarios de Twitter le recordaron el caso de violencia de género de su amigo Luis García (Foto: Tercero Díaz/Cuartoscuro)

David Faitelson, comentarista y analista deportivo, criticó las declaraciones del director técnico del América, Miguel Herrera, donde mencionó que prefería el regreso al club del futbolista ecuatoriano Renato Ibarra, quien fue acusado de golpear a su esposa embarazada.

La mañana de este jueves, el DT del club de Coapa dijo “me parecería una cosa ilógica decir que vamos a cambiar a Renato por Lolo. Yo soy de los que siempre ha dicho que quiero que Renato regrese, pero la directiva decidirá”.

Ante esto, Faitleson publicó un tuit desde su cuenta donde cuestionó a Herrera por sus declaraciones:

Le preguntan a Miguel Herrera sobre un posible refuerzo para el América y él responde que anhela el regreso de un golpeador de mujeres. ¿Qué pensarán tus hijas, Miguel?

"¿Qué pensarán tus hijas?", fue la pregunta de varios usuarios de redes sociales ante el tweet que publicó (Foto: Twitter@Faitelson_ESPN)

Sin embargo, usuarios de esta red social se encargaron de recordarle al también conductor de programas de la cadena televisiva ESPN su amistad con el exfutbolista Luis García Postigo, quien también se vio involucrado en un caso de violencia de género denunciado por su ex esposa Kate del Castillo.

“¿Y que pensará tu hija al saber que uno de tus mejores amigos se llama Luis García?” y “¿Qué pensaran tus hijas que uno de tus MEJORES AMIGOS sea un golpeador de MUJERES; Luis Garcia?”son algunas de las respuestas que se leen en el tuit de Faitelson.

La actriz y activista mexicana fue parte de una campaña contra la violencia contra la mujer en 2017. En un video publicado en el canal de YouTube Real Women/Real stories, del Castillo detalló cómo vivió su relación con el ahora comentarista deportivo de Tv Azteca, sin mencionar su nombre.

Luis García y Kate del Castillo estuvieron casados entre 2001 y 2003, pero la actriz mexicana narró que su relación fue fatal desde que le pidió matrimonio (Foto: Kate del Castillo/IG - Luis García/IG)

En el metraje narró que conoció a García cuando ella tenía 27 años y aún vivía con sus padres. Después de un año de salir, él le pidió matrimonio. Desde ese momento la protagonista de la serie La reina del sur supuso que algo estaba mal.

Esta hombre me rompió de diversas maneras

Todos los ámbitos de su vida se vieron afectados por su nuevo matrimonio. Indicó que Luis García le decía que era una “terrible actriz”, que “debía tomar clases”. También dijo que todos los días, al despertar, él aseguraba que “despertó más fea que ayer”.

Kate del Castillo supo que una de las cosas que no le gustaba al entonces futbolista era que él no podía ser “la estrella” de la relación, pues en ese momento, del Castillo ya había participado en plículas y telenovelas importantes, como Imperio de cristal, con la que ganó un premio TvyNovelas por mejor actriz juvenil.

Kate del Castillo aseguró que la violencia en su contra escaló al grado de sufrir varios intentos de asfixia por parte del ex futbolista (Foto: Captura de pantalla NBC)

Además, aseguró que la violencia por parte de él comenzó siendo verbal, pero que poco a poco se fue agravando, al grado de tocarla, golpearla, patearla, hasta el punto de intentar asfixiarla.

Él intentó asfixiarme varias veces

Asimismo, declaró que se sentía “secuestrada” en su relación, ya que no le permitía ver a sus amigos ni a su familia.

“Sólo estuve casado con este hombre por año y medio, pero se sintieron como 10 años. Pasé año y medio sin mirarme en el espejo. Sabía que no era yo, sabía que no me gustaba lo que veía en el espejo. Ese fue uno de los momentos que me hizo abrir los ojos”, aseveró Kate del Castillo.

La decisión de dejar la relación la tomó cuando Luis García fue convocado a la selección nacional mexicana de fútbol que asistió en 2002 a la copa del mundo de este deporte en Corea y Japón.

Decidí escapar. Decidí dejar nuestra casa y jamás volver

