“Estás defendiendo a un golpeador de mujeres”: la fea pelea entre el Perro Bermúdez y Faitelson tras disculpas de Renato Ibarra

La polémica surgió después de que el futbolista pidiera una segunda oportunidad al club América tras caso de violencia doméstica. (Foto: Especial)

Un mensaje del futbolista ecuatoriano Renato Ibarra en el que pedía una segunda oportunidad al club América, después de haber agredido a su esposa embarazada en una discusión, generó la polémica entre dos personajes de fama nacional ligados al deporte mexicano: Enrique “Perro” Bermudez y David Faitelson.

Por medio de su cuenta de Twitter, el Perro mostró su postura en apoyo al deportista con un mensaje donde se refería al caso de Renato Ibarra a quien, destacó, ya lo perdonó su esposa, el club América, fue absuelto por la ley y, además de todo, “condenado por un sector machista e hipócrita”.

Tras publicar el mensaje, los usuario de la red social le hicieron ver su equivocación, pues las críticas que recibió Ibarra fueron consecuencia del machismo y la violencia que ejerció en el caso de agresión doméstica en contra de su esposa. “En esta te equivocas, Enrique (...) Mejor borra el tuit”, le dijo un internauta.

Ibarra fue separado del América por el caso de violencia doméstica en contra de su esposa. (Foto: José Pazos/EFE)

Aunque después intentó rectificar y decir que estaba en contra del maltrato a la mujer y del machismo de quienes “lo ejercen e hipócritamente lo condenan”, el tuit ya había alcanzado a David Faitelson, quien señaló tanto al comentarista como al mediocampista.

“Para mí está claro, Enrique, que estás defendiendo a un golpeador de mujeres. Lo que no me queda claro es si lo haces porque te identificas con ello o porque te lo ordenaron. La verdad, tampoco esperaba mucho de ti”, escribió el analista deportivo de la cadena ESPN.

Además de eso, Faitelson habló de un rumor sobre que las disculpas y mensajes en torno a Ibarra forman parte de una campaña para limpiar la imagen del futbolista: “Vergonzoso, totalmente vergonzoso si el América y la empresa que está detrás del equipo deciden solapar a un golpeador de mujeres como Renato Ibarra. ¿Qué clase de mensaje están mandando?”, cuestionó.

Éste fue el mensaje que comenzó la discusión entre ambos comentaristas. (Foto: Captura de pantalla)

Tras el video que Ibarra publicó en su cuenta de Twitter, e incluso la discusión de los comentaristas en la plataforma, la directiva de las Águilas del América no han emitido ningún comentario en relación a si le permitirán volver a las filas del equipo al deportistas.

Para finalizar su participación en la discusión, el compañero de José Ramón Fernández dijo, con sarcasmo, que entendía a los “‘jilgueros’ a sueldo del América: tienen que comer. Pero, nuestra sociedad no puede permitirse ya más muestras de machismo y misogonia”.

Después de esta publicación, los usuarios de la red social se fueron encima de Faitelson y lo criticaron por jamás haber señalado con la misma fiereza que ahora critica a Ibarra, la violencia doméstica que su ex compañero en TV Azteca, Luis García, ejerció sobre su ex esposa, la actriz Kate del Castillo.

(Foto: Especial)

“Kate del Castillo ha narrado el infierno que vivió con Luis García, pero la prensa amiga dueña de la ‘moral', como David Faitelson, nunca lo atacará ni señalará con la vehemencia como lo hace con Renato Ibarra”, comentó un usuario.

Las disculpas públicas de Ibarra llegaron tres meses después de que la institución deportiva lo separara tras la discusión con su esposa en su domicilio. Por este hecho, el seleccionado de Ecuador para el Mundial de 2014 estuvo en prisión preventiva oficiosa acusado de violencia familiar y tentativa de homicidio.

Sin embargo, quedó en libertad después de que su esposa, Lucely Chalá, se retractara de las acusaciones que había hecho en su contra y, además, negara que el futbolista la hubiese agredido.

“Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día y quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad. Como ustedes saben bien y como me he manejado, en la cancha no he sido un tipo violento”, dijo Ibarra en un video publicado en su cuenta de Instagram.

