“Pasé un momento espantoso, pero tampoco quiero figurar como la víctima”: Aylín Mújica defendió su versión del secuestro

La actriz Aylín Mújica habló sobre quienes dijeron no creerle en el caso de secuestro que supuestamente padeció hace algunas semanas al salir del proyecto teatral de comedia El Cuarentenorio cómico, esto debido a que diversos actores del espectáculo afirmaron que no le creen que haya sido víctima de la delincuencia.

Y es que la actriz de origen cubano mantuvo su versión de los hechos y afirmó que no puede dirigir muchas declaraciones al respecto pues se encuentra muy cercana la situación de una de sus mejores amigas quien también fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México y que inclusive estuvieron a punto de secuestrarla.

Fue a través de una entrevista con una popular revista, que la ahora conductora del programa de espectáculos Suelta La Sopa fijo las siguientes palabras:

Sí me asaltaron y pasé un momento muy desagradable, si hay personas que no quieren creerlo, están en todo su derecho (...) La única persona que sabe el mal momento que pasé fui yo. Fui asaltada; pasé un momento espantoso y no quiero seguir hablando de esto porque tampoco quiero figurar como la víctima

Según informó la misma Mújica, ella fue secuestrada luego de salir de la casa de una de sus amigas, quien precisamente habría presentado cargos por un incidente similar y afirmó que por ello es que no quiere dar más detalles ya que podría “ensuciar” el proceso de investigación que su amiga ya inició con las autoridades. Así lo dijo:

Desafortunadamente no puedo hablar mucho porque estaría inmiscuyendo a mi mejor amiga. Ella tiene un caso abierto en la Fiscalía antisecuestro y esto es algo muy delicado. No puedo estar hablando de este tema, estaría ensuciando la seguridad de mi amiga y yo salí de su casa

Quienes fueron los principales detractores de las versiones que la misma Mújica dio fueron precisamente sus ex compañeros de El Cuarentenorio cómico, en específico los productores Alejandro Gou y Daniel Bisogno, quienes también tienen relación con el proyecto y quienes afirmaron que hay diversas inconsistencias en las declaraciones de Aylín, por lo que sospecharon que usó la historia como pretexto para cortar de tajo todas las relaciones laborales que la ataban en México para ir a Miami.

Y es que la cubana no interpuso ninguna denuncia ni realizó queja alguna ante las autoridades por lo que llamó poderosamente la atención que inmediatamente de que sucediera este episodio decidiera salir a un vuelo directo a Miami. Alejandro Gou dio las siguientes impresiones al programa de espectáculos Ventaneando:

Dijo que no quería saber nada de denuncias. Yo no quiero poner en duda sus palabras, pero no le creo. La neta no se me hace justo que el trabajo de todos sus compañeros, con tanta publicidad e inversión hecha. Mi suspicacia dice muchas cosas que se unen que no pasó