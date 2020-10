Daniel Bisogno arremetió contra Aylín Mujica y calificó de “falso” su supuesto secuestro

El conductor Daniel Bisogno refirió como falso el supuesto secuestro exprés que vivió la actriz y cantante cubana Aylín Mujica, quien dijo que había sido víctima de la delincuencia y uso esto como motivo para poder ir a Estados Unidos a trabajar con una importante televisora.

Bisogno dijo que conversó con el productor Alejandro Gou, con quien co produce el espectáculo conocido como el “Cuarentenorio Cómico”, obra en la que participa Mujica. Según Daniel, el mismo Gou no cree en las declaraciones de la actriz cubana quien dijo que se ausentaría de la obra por culpa del trauma que le dejó ser víctima de un supuesto secuestro exprés y que le parece muy extraño que durante esas dos semanas, Mujica entrara a trabajar a Telemundo sin decir nada.

Y es que según Gou, no encontró lógico que fuera asaltada por un supuesto taxista que la amenazara y que se movieron por diversos bancos para poder sacar dinero y pagar el rescate. Sin embargo los supuestos asaltantes no le quitaron ni su teléfono ni su pasaporte, pues poco después subió a un avión para irse a Miami, en donde vive Mujica.

Daniel dijo que Aylín Mujica no estaba ni remotamente interesada en realizar una demanda ante las autoridades para encontrar a los responsables, algo que le llamó la atención tanto a Gou como a Bisogno. Ese mismo fin de semana ella decidió ir a Estados Unidos para poder ingresar a Telemundo y formar parte de la conocida televisora. Así lo dijo Alejandro Gou:

Dijo que no quería saber nada de denuncias. Yo no quiero poner en duda sus palabras, pero no le creo. La neta no se me hace justo que el trabajo de todos sus compañeros, con tanta publicidad e inversión hecha. Mi suspicacia dice muchas cosas que se unen que no pasó