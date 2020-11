INE continuará la investigación contra Pío López Obrador, a pesar de resultados de la UIF

El presidente ha declarado que se debe continuar con los procesos aun cuando afecten a sus familiares. (Foto: Facebook)

El informe elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en torno al dinero que recibió Pío López Obrador de manos de David León Romero, en Chiapas, presuntamente para beneficiar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), será integrado a la investigación elaborada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual se mantendrá a pesar de que la primera institución concluyera su indagatoria.

La información desarrollada por la UIF, explicó el INE, se integrará a su Unidad Técnica de Fiscalización, con el objetivo de avanzar en las investigaciones, mismas que fueron motivadas por ciudadanos y representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A pesar de que mostró una postura en torno al seguimiento de la investigación, el organismo electoral también destacó que no se pueden dar más detalles acerca de la misma, pues se trata de un proceso en curso, por lo que se debe mantener la confidencialidad de las indagatorias, cuyo resultado se darán a conocer “de manera oportuna”.

El 8 de noviembre, la UIF dio a conocer que tras las revisiones correspondientes en las cuentas de Pío López Obrador, no se había encontrado “nada que fuera significativo”, en torno a la recepción de dinero para financiar a Morena en Chiapas, por lo que envió los resultados de sus pesquisas al INE, el cual se encargará si existe responsabilidad administrativa.

Esta acción del INE viene después de que la UIF no encontrara algo "significativo": (Foto: Cuartoscuro)

En este sentido, el papel del INE será de suma relevancia, pues su determinación podría ser medular respecto a qué ocurrió durante la campaña de las elecciones en el estado de Chiapas en el 2015, pues existe la posibilidad de que las acciones difundidas por el medio Latin Us, constituyan algún tipo de delito electoral. En este caso, se presentaría una denuncia ante la Fiscalía especializada.

Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró durante una entrevista con Milenio, que en las elecciones estatales del próximo año se trabajará para prevenir “los votos clientelares”, los cuales, explicó, consisten en entregar programas sociales a cambio de ellos, un delito que amerita prisión oficiosa.

Para los miembros del PRD, la exoneración de la UIF hacia Pío López Obrador por los videos es una muestra que la lucha en contra de la corrupción que ha emprendido el actual gobierno es una “simulación”.

Acerca de estos videos, el presidente de México aseguró que el dinero que había recibido su hermano no tenía punto de comparación con otros actos de corrupción, como los cometidos por Emilio Lozoya. Incluso aseguró que con ese dinero se compraba gasolina e insumos para las actividades de Morena en el estado Chiapas.

“Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones. Para refrescar la memoria y hacer historia, la Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo”, dijo.

Para los miembros del PRD, la exoneración de la UIF es una muestra de que el combate a la corrupción es una "simulación": (Foto: José Méndez/EFE)

Además, al ser cuestionado sobre las investigaciones que giran alrededor de su hermano, pidió que se aplique la ley, sin distinción, a todas las personas aunque pertenezcan a su familia. Aseguró que serán los jueces quienes decidan.

“Que se aplique la ley aunque sea mi hermano, que sean los ministerios públicos los jueces que decidan, no hay influyentismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, yo ya no me pertenezco”, sentenció.

Actualmente, Pío López Obrador interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el objetivo de frenar las pesquisas en su contra, de acuerdo con el mismo medio de comunicación.

Sin embargo, Pío enfrenta más procesos: una ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos, otra ante el TEPJF, así como su demanda en contra de Carlos Loret de Mola.

