“Hubo una llamada”: el fiscal de EEUU se comunicó con Marcelo Ebrard para aclarar la tensión por el caso Cienfuegos

William Barr, Fiscal General de Estados Unidos, llamó a Marcelo Ebrard para mitigar la tensión derivada de la aprehensión de Salvador Cienfuegos (Foto: Elijah Nouvelage/Reuters)

William Barr, Fiscal General de Estados Unidos, realizó una llamada con Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, para mitigar la molestia y tensión derivada del arresto de Salvador Cienfuegos el pasado 15 de octubre de 2020, de acuerdo con la agencia informativa Reuters.

Dos fuentes anónimas consultadas por la agencia de noticias fueron quienes confirmaron la información. “Sí hubo una llamada”, afirmó una fuente de la cancillería mexicana que no se encuentra autorizada a declarar, y agregó que fue “en días recientes”.

La segunda fuente, de alto rango, aseveró que la detención de “El padrino” Cienfuegos “no gustó” dentro del círculo más cercano a Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, lamentó que no se tuvo conocimiento a tiempo sobre la aprehensión.

En días pasados, Ebrard habría dado a conocer que le notificó a autoridades de EEUU el "profundo descntento" por no estar enterados de la captura de Cienfuegos (Foto: Shenka Gutiérrez/EFE)

Cabe recordar que el 29 de octubre, el canciller Marcelo Ebrard, durante la conferencia matutina diaria, mencionó que le habían hecho saber a autoridades de Estados Unidos el “profundo descontento” respecto a este hecho.

“Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país (...) se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio”, anunció Ebrard.

En este sentido, el presidente de México, en su conferencia matutina del 3 de noviembre, dijo que le solicitaría a las autoridades de EEUU el expediente de investigación contra el exsecretario de Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

López Obrador mencionó que pediría el informe de investigación en contra de Cienfuegos a las autoridades de EEUU(Foto: José Méndes/EFE)

“Entonces nosotros vamos, en su momento, a pedir aclaración de todo esto; ahora no, porque estamos cuidando el no meternos en la parte electoral, como no debemos de hacerlo, pero ya hoy en la noche ya se va a votar o el tiempo que lleve lo del proceso electoral y tenemos que revisar todo esto, cómo es que se dan estas aprehensiones, quiénes intervienen, sobre los acuerdos que hay con agentes de Estados Unidos que actúan en México”, indormó.

La primera audiencia del militar retirado fue el 16 de octubre de 2020. Ahí, en alrededor de cinco minutos, el juez de distrito Alexander MacKinnon anunció que el proceso se realizaría bajo custodia estadounidense.

Durante la segunda audiencia, el 20 de octubre, se le negó la libertad bajo fianza por miedo a que escape de Estados Unidos para no continuar su proceso legal. MacKinnon aseguró que la gravedad de sus cargos acrecienta el riesgo de huida, además de que su poder e injerencia política también son factores que lo motivarían a evadir el juicio.

Salvador Cienfuegos fue capturado el 15 de octubre de 2020 en un aeropuerto de Los Ángeles. Se le acusa de 4 delitos relacionados ocn el narcotráfico (Foto: Daniel Becerril/ Reuters)

Por último, el una tercera audiencia, por medio de su abogado Edward V. Sapone, Cienfuegos se declaró “no culpable” luego de que en la corte de Brooklyn le fueron leídos los cuatro cargos relacionado con el narcotráfico y lavado de dinero por los cuales se le acusa.

Autoridades mexicanas y estadounidenses habrían comenzado a sanar su cooperación en temas de seguridad desde 2019, luego de que Donald Trump ordenara considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, luego del ataque sufrido por la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.

Este pacto bilateral estaba pensado para combatir la delincuencia organizada y evitar el lavado de dinero y el tráfico de armas. Uno de los acuerdos que surgió de estas reuniones fue fortalecer al Nuevo Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos (GANSEG).

Autoridades mexicanas habrían comenzado a fortalecer la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos en 2019 (Foto: Shenka Gutiérrez/EFE)

William Barr y López Obrador sostuvieron un encuentro privado. En ésta, se hizo mención sobre los acuerdos de trabajo mutuo en materia de seguridad.

“Como abogado comprende con exactitud que nuestra Constitución, nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en materia de política exterior. De este modo siempre podremos trabajar juntos”, escribió AMLO en su cuenta de Twitter el 5 de diciembre de 2019.

