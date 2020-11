El abogado de Rosario Robles aseguró que no han recibido la orden de aprehensión por delincuencia organizada

(Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles Berlanga, indicó que la ex funcionaria aún no ha sido notificada sobre una nueva orden de aprehensión y de la acusación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre un desaparición de 16.3 millones de pesos dijo que “no es nueva”.

El viernes 6 de noviembre que se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a la ex secretaria de secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, situación por lo que se habría liberado una orden de aprehensión.

En entrevista para el programa Por la Mañana, en Radio Fórmula, el litigante indicó: “Hasta este momento, no hemos sido notificados de esta orden de aprehensión, lo cual significa que queda todavía a manera de trascendido, aunque formalmente se trata de un cumplimiento de una aprehensión cumplida […] estamos informados de todo lo que hay en la carpeta de investigación, con la finalidad de que dejemos de estar especulando, a nivel de trascendido. No, no existe (orden de aprehensión)”.

En relación con la orden de aprehensión de la que se informó hace un par de días, Epigmenio Mendieta mencionó que es “simplemente es darse cuenta a quién le interesaría mediáticamente que se dé a conocer esta a manera de trascendido, pero que no se cumplimente”.

Rosario Robles calificó como una infamia la orden de aprehensión en su contra y de la cual aún no recibe notificación (Foto: Twitter: @CiroGomezL)

La defensa de Rosario Robles acuñó que “se busca influir en las decisiones de amparo que está por resolverse en contra de la medida cautelar mediante las que se demostró que la licencia es falsa y, dos, sobre sobreseimiento que se presentó en contra de Rosario quede sin materia”.

Desapareció 16 millones de pesos en un día, acusa la UIF

Este lunes 9 de noviembre, El Universal publicó que la UIF habría interpuesto una denuncia ante la FGR, por desvío de dinero de la Sedesol y Sedatu por parte de la ex funcionaria y sus colaboradores,

En dicha publicación se refiere que Emilio Zebadúa, habría transferido 16.8 millones de pesos a personas físicas sin ningún tipo de relación con las dependencias gubernamentales. El documento de la UIF especificaría que “los recursos en dichas cuentas bancarias fueron dispuestos de manera rápida, observándose una falta de permanencia de recursos en las mismas”.

Las autoridades mexicanas rastrean el dinero en España y Panamá.

Rosario Robles y Emilio Zebadúa (Foto: Cuartoscuro)

El abogado de Rosario Robles indicó comentó que es algo que está documentado, lo que no ha hecho “la UIF ni la FGR es dar con el paradero de las personas que se presentaron en ventanilla o los titulares de esas cuentas, pero de manera muy particular, de las personas que ya se detectó que el dinero se quedó en sus cuentas”.

El portal Animal Político dio a conocer que Emilio Zebadúa entregó 190 millones de pesos a sus hermanos José Ramón y Lourdes, recursos que presuntamente provendrían de la Sedesol y Sedatu. El ex funcionario está negociando con las autoridades obtener el perdón legal a cambio de información sobre la ex secretaria de estado y el caso de la Estafa Maestra.

“Ahí están los nombre y los apellidos, los montos, ahí hay información […] Una está acusada de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita y quien se quedó con el dinero, a través de sus hermanos, colaboradores está acusando. Creo que lo que se premia hoy son las delaciones, pero no buscan recuperar el dinero, eso ya no es importante hoy”, finalizó el jurista.

