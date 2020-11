“Tomó partido por Trump”: preocupa a Lilly Téllez el mensaje de AMLO al no reconocer a Biden

(Foto: Twitter/LillyTellez)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) por el estado de Sonora, Lilly Téllez, consideró como una equivocación la postura que el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, adoptó luego de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos, en donde proyectan como el próximo mandatario a el demócrata Joe Biden.

En entrevista con Infobae, la senadora señaló que lo que le “preocupa”, es el mensaje que México está dando al mundo, pues consideró que al equiparar la situación de Donald Trump, con la de él, en las elecciones presidenciales de 2006, en las que resultó ganador Felipe Calderón bajo una fuerte sospecha de fraude; está apoyando abiertamente al actual presidente de EEUU, y no está siendo congruente con su discurso de respetar a otros gobiernos.

"Me parece que el presidente de México no tiene datos sobre cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos porque, aunque no le llamemos ahorita presidente electo propiamente, Biden es quien ha ganado las elecciones, así funciona.

Y me parece una equivocación del presidente de México no felicitar a quien ganó las elecciones porque a quienes se felicita en realidad es a los ciudadanos estadounidenses que han cumplido con un ejercicio democrático, y curiosamente el presidente de México ha dicho que no lo ha felicitado por prudencia, y sin embargo, creo que hizo la cosa más imprudente al tomar partido, porque en el momento en que el presidente de México remite la situación de Trump a la de él mismo en el 2006, en ese momento está tomando abiertamente partido por el presidente Trump y eso no es prudente", afirmó la senadora.

La congresista consideró como una ofensa para los ciudadanos estadounidenses, que López Obrador haya declarado que prefiere “esperar hasta que legalmente se solucione el asunto de la elección”, a mediados de diciembre, y no reconocer ahora a Joe Biden como virtual ganador.

“Dijo que por prudencia no lo iba a felicitar, pero hizo lo más imprudente, el mismo dijo que él había padecido “las cargadas” cuando le robaron la presidencia, entonces lo que está haciendo es posicionar, equiparar la situación de Trump con la de él en 2006, en ese momento está haciendo absolutamente impertinente e imprudente porque está tomando abiertamente partido en favor de Trump y me parece que eso es una ofensa para los ciudadanos estadounidenses que han elegido ya a su presidente”, dijo la también periodista mexicana.

“Entonces el mensaje para el mundo no me gusta, contradice el discurso que ha tenido este gobierno, el sentido de que respeta otros gobiernos, esto no es respecto al ejercicio democrático de los Estados Unidos”, agregó.

La senadora expresó confianza en que el episodio no afecte de manera grave la relación México-EEUU en un futuro, pues, dijo, el discurso de Biden es de unificación y respeto, y que seguramente actuará de la misma forma en su política exterior.

“Cómo afectará, no sé cómo afectará a futuro, yo espero que no haya problemas, confío en el discurso de Joe Biden que él da su propio pueblo, que es de unificación y respeto. Supongo que así lo hará con el resto, hacia el exterior; pero me preocupa el mensaje que manda México al resto del mundo en el momento en que el presidente de México toma partido abiertamente por Trump”.

También, Téllez García dijo que este apoyo a Trump, del presidente mexicano, hace que surja un cuestionamiento: “Qué le debe el presidente mexicano al presidente Trump”.

"Trump ha sido el presidente más antimexicano que ha existido, el presidente que construyó un muro que sigue siendo una ofensa viva para los mexicanos, y a pesar del golpe brutal que le propinó el gobierno de Trump al gobierno mexicano con la detención del General Cienfuegos, claramente el gobierno de los Estados Unidos le está diciendo al gobierno de México `no confío en ustedes´ al detener al general Cienfuegos sin haber hecho ni la más mínima nota, sin haberle avisado, y ha causado obviamente mucha molestia en en el ejército.

Entonces, me parece que esto genera preguntas: qué le debe el presidente mexicano al presidente Trump, qué ha pasado por debajo de la mesa que ha llevado al presidente mexicano a apoyarlo, en este caso, en el que él ya ha perdido la presidencia", cuestionó la senadora.

Y a su consideración, Trump se está cobrando ahora el “favor” que le hizo a López Obrador en materia petrolera, cuando en abril pasado intercedió ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo y EEUU se comprometió a hacer un recorte adicional de 250,000 barriles de petróleo por día, para ayudar a México a contribuir con el acuerdo global.

"¿Te acuerdas cuando (Trump) nos hizo un favor en materia de petróleo? creo que aquí se la está cobrando.

Porque le hizo un favor a López Obrador en materia petrolera cuando se vino toda esta crisis de la pandemia, y yo recuerdo que el presidente de México pues no nos dijo a los mexicanos con qué le iba a pagar este favor a Trump, creo que ahorita queda claro que de alguna forma el presidente Trump pues tiene amarrado al presidente López Obrador que ni siquiera es capaz de expresar una felicitación, no a la persona en sí, sino pueblo estadounidense que ha cumplido con su vocación democrática", afirmó.

La senadora del PAN señaló que, aunque no esté de acuerdo con Joe Biden en algunos temas, como el aborto, ve con esperanza que no sea antimexicano, además de que tenga, como tema prioritario, en su agenda el cuidado del medio ambiente.

“Yo creo que sí va a cambiar porque yo Biden tiene otra visión de las cosas, entonces me parece que en el aspecto migratorio va a cambiar...

Yo tengo esperanza en que con Joe Biden, bueno evidentemente pues no estoy de acuerdo con el asunto respecto al tema del aborto y esas cuestiones, pero me parece que es muy bueno que en la agenda de Joe Biden tenga como prioridad del medio ambiente, ojalá derriben ese muro para salvaguarda de nuestro medio ambiente y de las especies animales que se ven terriblemente afectadas con el muro, y para salvaguarda de la dignidad y como símbolo de paz y de concordia entre ambos países.

A mí me da gusto me da gusto siempre, que triunfe la democracia, me da gusto que a pesar de que es un personaje con quién yo no comparto algunas temas, me da gusto que prevalezca el discurso de unidad, el discurso de paz, de concordia, de reunificación, unidad; porque creo que un presidente que no puede unir a su país, no está capacitado para gobernar", aseguró.

Téllez García explicó que no puede asegurar que la relación entre México-EEUU sea mejor con Biden que con Trump, pero que no lo ve “antimexicano”.

"No lo sé, no lo puedo asegurar. Yo veo que tiene una buena actitud, no lo veo antimexicano como veo a Trump, y por eso me llama mucho la atención: pues qué le debe el presidente mexicano a Trump para negarse a expresar una felicitación, y para abiertamente hablar de que le hicieron un fraude, porque eso es lo que está haciendo al equiparar, insisto, el 2006.

Entonces está tomando partido el presidente de México al hablar así y creo que al equiparar lo que él vivió en 2006, es absolutamente imprudente", concluyó la senadora Téllez.

