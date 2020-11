“Es un basurero”: la actriz del video íntimo en el Cañón del Sumidero señaló que debería indignar más la contaminación del lugar

Mía Marín aclara la situación del video grabado en del Cañon Del Sumidero (Video: Instagram/@miamarinsex)

Mía Marín, la actriz de películas para adultos que participó en la polémica grabación pornográfica en el Cañón del Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, negó que las autoridades vayan a interponer una demanda en contra de ella o de sus compañeros. Asimismo, su compañera Giselle Montes dijo que su abogado ya está revisando el caso.

A través de sus historias de Instagram, la actriz respondió a sus más de 300,000 seguidores algunas preguntas que le han hecho llegar en los últimos días, en donde se encontraron un par relacionadas al escándalo.

“Realmente no nos van a demandar porque es algo para los mexicanos, también nosotros tenemos derecho (de visitar el lugar), no es exclusivo de Chiapas, entonces también podíamos disfrutar de eso (del Cañón del Sumidero)”, aseguró la joven, cuyo nombre es Yajayra Guadalupe Cortes.

Lo anterior, luego de que las autoridades del Ayuntamiento de Chiapa de Corso y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) declararon el pasado 5 de noviembre que procederán legalmente en contra de quienes resulten responsables por la grabación.

Las actrices aseguraron que el Cañón del Sumidero es un lugar sucio y lleno de basura (Foto: Instagram/@gisellemontes5)

Además, Mía Marín aseguró estar molesta por por la indignación que ha causado el video, siendo que el sitio turístico, el cual es emblema de Chiapas, " es un basurero".

“A mí lo que me indigna es que se enojan por un video cuando no hacen nada por limpiar el río. Realmente el río está hecho un caos, un basurero. Para entrar al Cañón del Sumidero te piden un pago y se supone que con ese pago limpiar el río, tener seguridad, la cual no hay. No entiendo qué hace el gobierno en Chiapas con ese dinero”, acusó.

Además, cuestionó sobre cómo era posible que el youtuber Luisito Comunica recibiera un apoyo económico del gobierno por hacer un reportaje del sitio turístico y que tanto a ella como a sus compañeros los estuvieran acusando de un delito.

Por otro lado, su compañera, la actriz Giselle Montes afirmó que su abogado ya está trabajando en el escándalo del video.

Giselle Montes dijo que no cree que hayan hecho algo ilegal (Foto: Instagram/@gisellemontes5)

Asimismo, señaló que a ella le parece que no hicieron nada ilegal grabarse teniendo relaciones íntimas en una lancha que transitaba por el Cañón del Sumidero.

“Pues creo que no cometimos algo ilegal, pagamos por estar ahí y se me hace injusto que hagan tanto escándalo por el video cuando tienen todo el lago contaminado de basura y aún así cobran”, aseguró la joven a sus más de 400,000 seguidores de Instagram.

Al igual que su compañera aprovechó para criticar el descuido que hay en la emblemática zona chiapaneca.

“La contaminación se tiene que hacer viral”, aseveró la actriz para películas de adultos.

Las autoridades señalaron que el Cañón del Sumidero fue violentado por el video para adultos (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que Conanp refirió que el video, además de lacerar “la imagen del icono representativo del orgullo de Chiapas y traspasan los límites de la moral y las buenas costumbres”, infringe la Ley.

En un comunicado detallaron que la grabación no cumplía con el Reglamento En Materia de Áreas Naturales Protegidas de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en donde se establecen los trámites a cumplir para poder realizar grabaciones o fotografías en la zona con fines lucrativos.

“Se hará la respectiva denuncia en contra de la cooperativa Ángel Albino Corzo quien permitió y concedió facilidades para la realización de estos actos violatorios de las leyes. Recordando que las actividades turísticas se hacen con respeto al entorno ambiental y social o no se hacen”, apuntó la Conanp.

Por su parte, el Ayuntamiento Constitucional de Chiapa de Corzo reprobó y lamentó los actos hechos, señalando que personas ajenas al Pueblo Mágico denigraron la imagen del municipio y de uno de los principales atractivos naturales de Chiapas y México, por lo que también harán su denuncia en contra de los responsables.

