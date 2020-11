Catean domicilio de Raymundo Collins, ex funcionario de Miguel Ángel Mancera durante su jefatura de Gobierno

Raymundo Collins y Miguel Ángel Mancera en conferencia (Foto: Archivo)

Elementos de la Secretaría de Policía capitalina y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) catearon un domicilio relacionado con Raymundo Collins, ex secretario de Seguridad del gobierno local de Miguel Ángel Mancera.

El inmueble, revisado durante la tarde de este jueves 5 de noviembre, se encuentra localizado en la colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la CDMX. Este operativo abona al seguimiento del caso construido contra el ex funcionario local, pues apenas este viernes 30 de octubre, la fiscalía capitalina ya había promovido otro cateo contra Collins Flores en el municipio de Jojutla, Morelos.

Como resultado del operativo llevado a cabo en la entidad gobernada por el morenista Cuauhtémoc Blanco, las autoridades aseguraron 41 autos clásicos, cuatro acuamotos, una cuatrimoto, una motocicleta, una lancha y diversas obras de arte.

Raymundo Collins es buscado en 194 países (Foto: Cuartoscuro)

A principios de este año, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que Raymundo Collins es investigado por irregularidades en el Invi, instituto que dirigió durante la administración del perredista Mancera Espinosa, motivo por el cual se giró una orden de aprehensión en su contra. Así mismo, la orden venía junto con una ficha roja de la Interpol, para que el ex servidor público fuera buscado en 194 países, pues se sospecha de su responsabilidad en un desvío millonario ligado a su quehacer inmobiliario.

Aunado a esto, en septiembre, un juez de la Ciudad de México giró una nueva orden de aprehensión por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en su calidad de titular Invi.

El historial de Raymundo Collins Flores dentro de la administración pública inicia en 2002, cuando se incorporó como funcionario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Durante la administración de Marcelo Ebrard en la capital del país, estuvo al frente de la Central de Abasto (Ceda), el mercado mayorista y minorista más grande del mundo.

Raymundo Collins tenía 41 autos clásicos (Foto: Archivo)

En 2012, el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera lo designó como director del Instituto de la Vivienda (Invi), cargo que ocupó hasta 2018.

En julio del 2018, tras la renuncia de Hiram Almeida como secretario de Seguridad Pública por parte de Hiram Almeida, Raymundo Collins fue nombrado titular de la dependencia capitalina por el entonces jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, y permaneció en el cargo hasta que finalizó el sexenio en diciembre de ese mismo año.

Sin embargo, no es el único ex colaborador de Migue Ángel Mancera que es investigado por la administración de Sheinbaum Pardo. El pasado ocho de octubre, se aprehendió a Jorge Eduardo “N”, ex director general de Construcción de Obra Civil en la Secretaría de Obras y Servicios. La detención ocurrió en el municipio de Corregidora en el estado de Querétaro.

Más ex colaboradores de Mancera son investigados (Foto: Cuartoscuro)

El exfuncionario es considerado presunto responsable de una supuesta contratación indebida de empresas privadas y pago de sobreprecio, para la demolición de edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Además, el detenido participó como colaborador de Édgar Tungüí Rodríguez, comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, quien ahora es buscado por la Interpol.

Al respecto, el gobierno local explica que Jorge Eduardo y otros dos funcionarios presuntamente otorgaron contratos por 12 millones 151 mil 339.21 pesos y 3 millones 869 mil 996.90 pesos, a las empresas (REM) Ingeniería Ecológica S.A. de C.V. y a la Constructora Vallento S.A. de C.V, respectivamente.

Las investigaciones continuarán, mientras tanto, el ex jefe de gobierno se desmarcó de toda actividad ilícita.

