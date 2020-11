Chumel Torres y el tuit que hizo reaccionar a Vicente Fox: “Mañana se sabe quién va a ser el jefe de AMLO”

Chumel Torres volvió a incendiar Twitter señalando que el próximo 3 de noviembre se conocerá quien será el nuevo jefe de AMLO (Foto: Instagram@chumeltorres)

De nueva cuenta el youtuber Chumel Torres incendió las redes por un polémico mensaje que publicó su cuenta de Twitter.

En vísperas de las elecciones para decidir quién será el próximo presidente de Estados Unidos, el comediante aseguró que este martes 3 de noviembre se conocerá a la persona que será el nuevo jefe de Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo federal mexicano.

Mañana se sabe quién va ser el jefe de AMLO, ¡qué nervios!

Sin embargo, a pesar de que el tuit de Torres recibió distintas críticas de los usuarios de la red social, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, respaldó el señalamiento agregando al comentario del youtuber el comentario: “si que emoción”.

Vicente Fox Quesada, expresidente de México, respaldó el tuit del youtuber Chumel Torres (Foto: Twitter)

Los internautas reaccionaron a la publicación del exmandatario de manera negativa, señalando sus acciones cuando estuvo al frente de la presidencia de la República (2000-2003) “Fox, pense que era imposible pero cada día caes más bajo. Si no fuera por EPN hubieses pasado a la historia como el presidente más deteriodado mentalemente que ha gobernado México.”

Otros, se posesionaron a favor de López Obrador, defendiendo su gestión como mandatario federal. “No creo que nuestro Presidente tenga un nuevo o actual jefe. Lo que sucede en México, es que la falta de razonamiento de los electores son los que decidieron el rumbo de nuestro País.”, “El que le salvó la reputación a todos fue López.”

“Tu lo dices por experiencia propia, Pero fíjate que esté Gallito no habla Inglés, Pero cuando habla actúa y su único Jefe es el PUEBLO, este es rebelde con causa SI SABE DEFENDERSE y DEFIENDE A SU PUEBLO, no ocupa de zapatillas como tú para gobernar, ni calza botas con tacones”, agregó otro usuario.

Algunos usuarios de la red social manifestaron su desacuerdo con lo expresado por ambos personajes (Foto: Twitter)

Días atrás, Chumel Torres escandalizó las redes sociales al dar su opinión sobre la decisión mayoritaria de los electores chilenos de redactar una nueva Constitución. Esta noticia fue celebrada por personajes políticos de todo el mundo, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Después de emitir un mensaje a través de su cuenta de twitter, el influencer mexicano citó el mismo y criticó la decisión de la ciudadanía chilena, en donde el 80% de los participantes en el referendo se pronunció en favor de la derogación de la Constitución Política vigente. Por ello, Nicolás Maduro manifestó su postura a través de su cuenta de Twitter:

Mi felicitación, reconocimiento y admiración al pueblo chileno que hoy se volcó a las calles y centros electorales para decidir el futuro de su Constitución y acabar con el pinochetismo. Se abren las grandes alamedas para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva Allende!

Beatriz Gutiérrez Müller y Chumel Torres han sido los protagonistas de discusiones en redes sociales (Foto: Cuartoscuro / ChumelTorres/IG)

Después, Chumel Torres citó el mensaje y, tomando en cuenta el comentario, catalogó la decisión en Chile como negativa. “Lo único que sé es que cualquier cosa que Maduro considere buena, es mala.” fueron las palabras con las cuales citó el tweet de Nicolás Maduro.

En múltiples ocasiones el comediante se ha pronunciado en contra de las acciones del actual gobierno federal y las personas que lo encabezan. Con un tono sarcástico y burlesco, el titular del canal de YouTube “El pulso de la República” también ha protagonizado riñas con personajes del medio público, entre ellas destaca Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador.

“Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a Beatriz Gutiérrez Müller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aquí va: claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto”, manifestó el influencer luego de encabezar una discusión con Gutiérrez Müller.

