“Agradecida y comprometida”: Rosa Icela Rodríguez confirmó que tomará la SSPC hasta que se recupere de COVID-19

(Foto: Tw/@rosaicela_)

El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que le propuso a Rosa Icela Rodríguez ser la nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en reemplazo de Alfonso Durazo, quien presentó su renuncia al cargo para buscar una oportunidad como candidato a la gubernatura de Sonora.

Esta mañana, el primer mandatario confirmó que Rodríguez aceptó ser la nueva titular de la dependencia; no obstante, al haber contraído COVID-19, el subsecretario, Ricardo Mejía Berdeja, será el encargado de despacho y de coordinar el gabinete de seguridad hasta que la funcionaria se recupere por completo.

"Agradecida y comprometida con la decisión del Presidente de México, Andrés Manuel, por la designación como titular de la @SSCP. Me incorporaré en cuanto tenga el alta médica por Covid.

He seguido con interés los comentarios y consejos vertidos en medios de comunicación y redes sociales. No duden en que empeñaré todos los esfuerzos para trabajar por la gente. Gracias que me permiten servirles", informó Rosa Icela a través de su cuenta de Twitter.

(Foto: Tw/@@rosaicela_)

“Tengo que elegir al nuevo secretario, va a ser una mujer, si lo acepta, porque incluso está en recuperación por que fue afectada por COVID, va a ser Rosa Icela Rodríguez, la próxima secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana”, informó López Obrador en su conferencia mañanera del viernes pasado. Durante su gira por Morelos, indicó que la también periodista se sorprendió por el anuncio y que después le daría su respuesta.

Y es que en cuanto Durazo anunció su interés por participar en las elecciones del estado del norte, la incertidumbre por saber quién ocuparía ese cargo fue tema de conversación en las conferencias mañaneras del primer mandatario, ya que entre los nombres de los posibles candidatos a ocuparlo, se rumoraba el de Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

No obstante, Rosa Icela Rodríguez será la primera mujer en ocupar ese puesto.

Cabe señalar que hasta hace unos meses, la funcionaria formaba parte del equipo de trabajo de la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, como Secretaria de Gobierno; sin embargo, el pasado julio fue designada por el presidente López Obrador, como Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora sólo es cuestión de tiempo para que sane y se incorpore al gabinete de seguridad.

(Foto: Mario Jasso/Cuartoscurto)

Mañana, el primer mandatario explicará todos los cambios en el gabinete federal, pues quedará libre el cargo que Rodríguez desempeñaba.

En cuanto a Durazo, a través de las redes sociales de la SSPC agradeció, primero, al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le otorgó la responsabilidad de encargarse de la seguridad de todos los mexicanos.

“Mi gratitud al presidente López Obrador por la confianza de permitirme la responsabilidad de estar al frente de la SSPC y a los integrantes del Gabinete de Seguridad por todo su apoyo en casi dos años”, redactó el funcionario público.

Asimismo, hizo una mención especial para los representantes de la sociedad civil que día a día trabajan alrededor de temas ligados a la seguridad o a la protección civil y aseguró que fueron pieza importante durante los años que estuvo al frente de la dependencia.

(Foto: Reuters/Luis Cortes)

“Gracias también a todas y todos los servidores públicos del @GobiernoMX y a los representantes de la sociedad civil, particularmente a quienes trabajan el tema de la protección civil, que coadyuvaron en el cumplimiento de mi responsabilidad”, redactó.

Por último el funcionario envió un abrazo a todos los mexicanos a través de las redes sociales, y aseguró que lo hacía confiado en que nuestro país recuperará la paz. Será a partir de este domingo que se haga válida su renuncia, presentada ante el jefe del ejecutivo federal.

“Los abrazo con la esperanza fundada en que habremos de recuperar la #Paz en #México: @AlfonsoDurazo”, finalizó.

