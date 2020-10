Dos plantas, amplios ventanales y una sala de estar: la lujosa vivienda de Angélica Rivera en Los Pinos

El matrimonio entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto estuvo rodeado de escándalos, uno de ellos: la “casa blanca” de Lomas de Chapultepec. En esta residencia, ubicada en una exclusiva colonia en la Ciudad de México, la ex primera dama posó para la revista Hola, cuestión que no escapó del ojo de un equipo de periodistas que se encargó de seguir el rastro hasta encontrar uno de los escándalos de corrupción que más afectó la imagen de la entonces pareja presidencial.

Sin embargo, esta lujosa propiedad no es la única que ha salido a flote entre los ostentosos bienes que algún día estuvieron bajo el poder del matrimonio Peña-Rivera, pues de acuerdo con el portal Cuna de grillos, Angélica tenía su propia “Casa Blanca” al interior de Los Pinos.

Según reveló ese sitio, en agosto de 2019, en esa propiedad Rivera vivía y despachaba sus asuntos. “En los últimos años del sexenio de Peña Nieto el Presidente de México NO compartía la misma alcoba con su esposa Angélica Rivera”, señaló el mismo portal.

De acuerdo con el diario El Universal, el entonces presidente de México (2012-2018) ordenó la construcción de un segundo piso sobre unas cabañas levantadas por su predecesor, Vicente Fox, en la antes Residencia Oficial de Los Pinos.

Este lugar habría sido el sitio en donde “La Gaviota”, conocida de este modo en el medio del espectáculo, grabó el polémico video en el que explicó al pueblo mexicano el escándalo de la “casa blanca”, según el medio de circulación nacional.

Anteriormente, Fox Quesada edificó dos cabañas, una de ellas habitada por él y su esposa, y la otra para sus hijos. Con la intervención del arquitecto Juan Artiagas, la vivienda ejemplifica “cómo se tiraron unos inmuebles para levantar otros, según los gustos o intereses del mandatario en turno”, señaló El Universal.

Mientras Felipe Calderón ocupó el cargo (2006-2012), no hubo cambios; sin embargo, Peña Nieto decidió designar la “Cabaña Dos” para instalar las oficinas de Angélica Rivera. Sobre la construcción en pie, se levantó una nueva planta, la cual emula el estilo de la casa Alemán, residencia principal de Los Pinos.

En la escalera que lleva al segundo nivel, Angélica Rivera y su hija, Sofía Castro, posaron para la revista Marie Claire. Lo que cambió en las cabañas construidas inicialmente con un estilo rústico, fueron los altos ventanales, balcones, gruesas columnas de concreto, áreas de acceso que conducen a amplios salones, pasillos y espacios de trabajo.

El arquitecto Homero Fernández, coordinador del Complejo Cultural Los Pinos, dijo para El Universal: “ De ninguna forma se sabe qué arquitecto hizo (las oficinas de la exprimera dama, Angélica Rivera). El edificio en la Cabaña Dos, sabíamos que eran de Rivera. Personal que trabajó aquí nos ha dicho que eran de una empresa que ella tenía con su hermana. Es una casa del peor gusto, con un horrible barandal, que el mismo que Peña puso en la Casa Lázaro Cárdenas” .

Aunado a esto, el diario mexicano señaló que cerca de las “oficinas de Rivera” se construyó una cancha de fútbol rápido, también en los tiempos de EPN. Asimismo, da cuenta de la edificación de la Sala De la Madrid, sobre una alberca, destinada a colocar en dicho lugar las pinturas de los expresidentes que anteriormente se encontraban en la Casa Carranza.

Sierra Gorda 150, Lomas de Chapultepec

De acuerdo con el reportaje “La Casa blanca de Enrique Peña Nieto”, difundido en noviembre de 2014 por el portal Aristegui Noticias, Enrique Peña Nieto compró un inmueble lujoso a uno de sus contratistas preferidos, Juan Armando Hinojosa Cantú, director de Grupo Higa.

Angélica Rivera, entonces esposa del exmandatario, relató a la revista Hola las palabras que decía a sus hijos: “Los Pinos nos será prestado sólo por seis años y que su verdadera casa, su hogar, es esta donde hemos hecho este reportaje”.

Ella se refería a la residencia de Lomas de Chapultepec, la cual fue construida por el Grupo Higa que supuestamente la vendió en 86 millones de pesos (7 millones de dólares), para el presidente y su familia.

El equipo encargado de realizar la investigación construyó líneas del tiempo, señalando las coincidencias cronológicas de algunos eventos: por ejemplo, encontraron que el 13 de noviembre de 2008, un día después de que EPN hiciera pública su relación amorosa con la actriz, fue creada la empresa que construiría la “casa blanca”

El reportaje desató un escándalo y un sinnúmero de reacciones. El gobierno se vio obligado a dar una explicación, la cual llegó a través de Rivera.

Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de 5 años, esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato… así les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas