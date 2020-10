Dónde y a qué hora ver el estreno de MasterChef México: Anette Michel reveló las novedades de la edición 2020

El show se emitirá por Azteca Uno, todos los viernes, a las 19:30 (Foto: Infobae México/ Juan Vicente Manrique)

Tras una larga espera, por fin llegó el gran día.

Este viernes 30 de octubre, MasterChef México regresa a las 19:30 horas a las pantallas de TV Azteca, y la nueva temporada, grabada en plena pandemia, será muy diferente a las anteriores.

Así lo contó en el set de rodaje la conductora del reality, Anette Michel, quien aprovechó una pausa para conversar con Infobae México, y revelar algunos de los cambios que llegarán en esta edición.

“Hay muchas novedades. La primera es que en lugar de 18 participantes, que han sido siempre 18 los que entran a la cocina, en esta ocasión serán 20. El 2020 les gustó y dijeron, van a entrar 20. Y otra cosa maravillosa que tenemos es que los ganadores del junior, Alana Lliteras y Diego Fernández, que ya no son junior son bastante precoces, nos están acompañando para hacer todo lo que tiene que ver con redes sociales”.

Para la conductora mexicana, quien lleva al frente del show desde la primera entrega, grabar en plena pandemia ha sido “difícil” y “estresante”. Aunque se sintió feliz de volver, porque ama el proyecto y llevaba mucho tiempo “guardada en casa”, han tenido que adaptarse a numerosas restricciones y modificaciones por el COVID-19.

“Rodar ha sido complicado, porque hay que seguir muchísimos protocolos, hay que tener muchísimo cuidado. Yo pertenezco a una parte del matrimonio que hace MasterChef, y en esa parte, a la que yo pertenezco desde hace 25 años, ha habido mucha gente con COVID-19. Pero la parte donde estamos filmando es el otro miembro de la familia, donde afortunadamente no ha habido casos. Entonces, acá estamos mucho más tranquilos al grabar. No ha habido ninguna eventualidad, nos han estado haciendo exámenes y nos hemos cuidado mucho”, explicó Anette Michel.

Anette Michel confesó que en un principio temió por el nivel de cocina de los nuevos concursantes (Foto: Infobae México/ Juan Vicente Manrique)

Una de las decisiones que tuvieron que implementar en esta nueva edición por la crisis sanitaria fue eliminar los viajes por la República. En el formato original del show, los concursantes compiten por equipos en pruebas que se llevan a cabo al aire libre, en diferentes puntos de México. La intención es promocionar los encantos de esos destinos y su comida tradicional. Sin embargo, nada de esto será posible en la nueva edición, y los retos exteriores se graban ahora en el estacionamiento de los estudios, ubicado en el Estado de México.

“Es muy triste no poder salir al interior de nuestro país que es tan bello, que hay tantas cosas lindas que visitar, lugares con alimentos endémicos... Precisamente por esta situación no hemos podido tomar aviones, no podemos hacer muchas cosas al respecto. Y por eso justamente estamos en esta famosa locación que básicamente es el estacionamiento de los foros”, explicó Anette.

A pesar de que las pruebas de exteriores serán diferentes a ediciones anteriores, vienen muchas novedades de cara a los retos que tendrán que superar los participantes. Y según reveló la conductora mexicana, contarán con la presencia de numerosos chefs invitados de reconocimiento internacional, que viajaron al país para poder formar parte de esta gran experiencia. Uno de ellos, es el famoso chef Fernando Stovell, quien ha cocinado para la reina de Inglaterra, Isabel II, en el Palacio de Buckingham.

“No sé qué tanto puedo hablar al respecto. Pero son gente internacional, y sí te puedo decir que viene un chef peruano bastante conocido que tiene un restaurante en Nueva York. Tenemos también al Chef Stovell, ese sí que lo puedo contar. Él nos va a acompañar en retos de realeza, que eso está bastante interesante y es completamente nuevo en esa temporada, y pues así estaremos invitando a diferentes chefs”, adelantó.

Infobae México se coló en la grabación de uno de los episodios de MasterChef México 2020 (Video: Infobae México/Juan Vicente Manrique)

Entre los 20 concursantes, además, habrá perfiles muy variados, como el hijo del futbolista y político Cuauhtémoc Blanco, un doctor, un observador de aves, una enfermera, un bailarín o una ex militar. Fueron elegidos tras superar un casting en el que participaron más de 5,000 personas, y que se realizó a distancia por la pandemia. El proceso fue muy complejo, y las características distintivas y singulares de los seleccionados despertaron las dudas en redes sociales, donde se preguntaron si el show había elegido a los más talentosos en la cocina, o a las figuras más originales. Y lo cierto es que en un principio el nivel de cocina llegó a preocupar a la propia Anette Michel.

“Yo la verdad los vi que al principio, tal vez por la situación de que estuvieron encerrados, estaban muy tímidos, estaban como muy nerviosos, cometían muchos errores y dije, ‘Dios mío', como todo el casting fue por medio de videollamadas y tal dije... ‘Dios Mío, el nivel de cocina...’ Pero no, empezó a caminar y empezaron a cocinar y tremendos cocineros que son. Entonces, estoy muy contenta porque para mí es muy importante que cocinen bien", confesó.

Explicó además que algunos de los participantes tienen un carácter fuerte, por lo que no faltarán los conflictos.

“Algunos tienen bastante carácter, además, está complicado. Muchas personas no saben que ellos viven todos juntos en la misma casa. Todos los participantes, conforme van saliendo van regresando a sus estados, pero mientras tanto, viven todos los hombres en una habitación y las mujeres en otra”, explicó.

Un jurado exigente, sin el Chef Benito

De izquierda a derecha, José Ramón Castillo, Anette Michel, Betty Vázquez y Adrián Herrera. En esta edición 2020 el gran ausente será el Chef Benito Molina (Foto: Cortesía TV Azteca/MasterChef México)

Aunque entre los concursantes en ocasiones el ambiente será tenso, en el jurado este año reina la armonía. En esta edición, Betty Vázquez y Adrián Herrera, chef veteranos del show, valorarán los platillos de los participantes junto al maestro chocolatero José Ramón Castillo, quien debutó en 2019 como miembro del jurado y repite por segunda ocasión.

Así, el gran ausente será el Chef Benito Molina. Después de muchas versiones y algunas polémicas, esta semana TV Azteca confirmó que no formará parte de la nueva edición del reality, después de cinco años. En este sentido, Anette Michel explicó que la ausencia del hostelero se debe a un problema de agenda.

“Bueno, es que ha sido difícil. Son muchos años y con muchos retos. Afortunadamente para los chefs, han sido cada vez más famosos. Son personas que les llaman cada vez para hacer más cosas y bueno, este año por la pandemia se movieron las fechas, supongo que fue complicado para el chef poderse adaptar a esas nuevas fechas”, expresó.

El jurado seguirá muy estricto, y según confirmó José Ramón Castillo en entrevista con Infobae México se sienten, “a diferencia de otras temporadas, muy holgados y muy felices", y ya pusieron fin a la dinámica de gritar.

Dónde ver el estreno y a qué hora

El casting de esta edición se realizó a distancia. Primero, los concursantes enviaron un video preparando su mejor receta; después se realizaron entrevistas por Zoom y personales (Foto: Infobae México/ Juan Vicente Manrique)

La edición 2020 de MasterChef México se emitirá cada viernes por Azteca Uno, a las 19:30 de la tarde. Y el primer episodio se estrenará este viernes 30 de octubre, en el mismo horario y canal.

“Para mí es muy importante que sepan y que nos acompañen porque cambiamos de día y de horario. Entonces, 30 de octubre, no se pierdan por favor a las 19:30 el inicio de MasterChef 2020. Esta nueva temporada viene con todo”, concluyó Anette Michel.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Infobae se coló en el set de rodaje de MasterChef México, antes del gran estreno: así se graba en tiempos de pandemia

Fuera el chef Benito: TV Azteca confirmó que no estará en la próxima temporada de MasterChef México

El hijo de Cuauhtémoc Blanco, un bailarín o una enfermera: quiénes son los 20 concursantes de MasterChef México

MasterChef México se renueva: estrena conductores y cambia de día para su edición 2020