México

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 20 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Google icon
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este miércoles 20 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este miércoles 20 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 17,29 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,71% respecto al precio de cierre anterior de 17,41 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,37%, aunque su variación interanual muestra una caída del -9,85%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar estadounidense a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 8,11%, superando la volatilidad de referencia del 7,64%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hay muchos Mahahual en México: estas son las otras luchas ambientales en el país que suceden al mismo tiempo

Actualmente existen muchos esfuerzos para resistir ante los peligros que enfrenta la biodiversidad mexicana

Hay muchos Mahahual en México: estas son las otras luchas ambientales en el país que suceden al mismo tiempo

¿Dónde está Inés Gómez Mont? Freno de EEUU a su extradición evidencia anomalías y contradicciones en su caso

La conductora de televisión y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, enfrentan acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal

¿Dónde está Inés Gómez Mont? Freno de EEUU a su extradición evidencia anomalías y contradicciones en su caso

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula del 21 de mayo en el Valle de México y de Toluca

¿Vas a manejar enla capital del país y en la entidad mexiquense? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula del 21 de mayo en el Valle de México y de Toluca

Qué alimentos pueden comer los perros además de croquetas, esto dicen los veterinarios

Especialistas en salud animal advierten que ciertas comidas deben administrarse con precaución y nunca reemplazar el alimento balanceado

Qué alimentos pueden comer los perros además de croquetas, esto dicen los veterinarios

Quién es la mente detrás de la red de lavado de dinero con criptomonedas de Los Chapitos sancionada por EEUU

El mexicano opera desde Sinaloa y asumió el liderazgo tras el asesinato de “El Kastor”

Quién es la mente detrás de la red de lavado de dinero con criptomonedas de Los Chapitos sancionada por EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es la mente detrás de la red de lavado de dinero con criptomonedas de Los Chapitos sancionada por EEUU

Quién es la mente detrás de la red de lavado de dinero con criptomonedas de Los Chapitos sancionada por EEUU

Entre la paz y el caos: la fractura del Cártel de Sinaloa y el CJNG definieron la seguridad en México en los últimos dos años

Reportan muerte de rescatista mexicano al tratar de auxiliar heridos en la Guerra entre Ucrania y Rusia

El mayor laboratorio de drogas en Sudáfrica es del Cártel de Sinaloa, revela EEUU

Asesinan a balazos a dos pilotos en aeropista de Chihuahua: eran originarios de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

¿Dónde está Inés Gómez Mont? Freno de EEUU a su extradición evidencia anomalías y contradicciones en su caso

¿Dónde está Inés Gómez Mont? Freno de EEUU a su extradición evidencia anomalías y contradicciones en su caso

Marie Claire defiende a José Manuel Figueroa tras acusaciones de Imelda Tuñón: “Conmigo nunca lo fue”

Ocho intervenciones en el pleno, un reality show y una renuncia: el paso de Sergio Mayer por Morena

Alfredo Adame destroza a Lupillo Rivera por ignorar su reto para pelear en el Ring Royale: “Es un cobardón”

Fabián Robles critica que influencers desplacen a verdaderos actores en las telenovelas

DEPORTES

Él es Javier Aguirre, el técnico que busca trascender con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Él es Javier Aguirre, el técnico que busca trascender con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Los antecedentes de Javier “Vasco” Aguirre en torneos importantes: cómo le ha ido en competencias de alta presión

Cruz Azul estrena uniformes retro edición especial por sus 100 años: precio y dónde conseguirlos

Chelito Delgado pide que Cruz Azul mantenga a Joel Huiqui gane o pierda la final ante Pumas

FIFA transforma el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026 y ya aparecen los primeros cambios