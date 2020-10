Acribillaron al periodista Arturo Alba en Ciudad Juárez, minutos después de conducir el Telediario nocturno

El comunicador Arturo Alba fue asesinado en Ciudad Juárez Chihuahua (Foto: Especial)

La noche de este jueves fue asesinado a balazos un periodista . El quinto en lo que va del año en México. Arturo Alba, conductor del noticiero nocturno del Canal 6 de Multimedios en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue acribillado a tiros —al menos once— mientras circulaba en su auto en dicha ciudad.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron el homicidio de Alba, quien también era vocero del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

El asesinato ocurrió a las 21:52 horas, en las calles Tepeyac y Uruguay en la Colonia Hidalgo. Minutos antes, el periodista estuvo en la conducción del noticiero Telediario, donde informó, entre otras noticias, de la inseguridad y la corrupción en las corporaciones policiacas de Chihuahua.

Presentó el caso de Jennifer Amador Moreno, una menor presuntamente asesinada en la ciudad de Chihuahua por agentes de Comisión Estatal de Seguridad, así como un enfrentamiento entre elementos estatales y presuntos integrantes del grupo criminal La Línea, en el municipio de Buenaventura (Chihuahua).

Según Articulo 19 en México, al menos cinco periodistas han sido asesinados en lo que va del año (Foto: Twitter/PerdiodistasJz)

La red de periodistas de Ciudad Juárez publicó a través de redes sociales: “Alerta, la noche de este jueves asesinaron al periodista Arturo Alba en Ciudad Juárez. Justicia”.

En 2019 mataron a 10 periodistas y en lo que va de este año ya han muerto cinco. Según Articulo 19 en México, el terror de los asesinatos de comunicadores proviene en relación con su labor informativa. Sus cifras registran que, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido ejecutados 16 profesionistas. El caso más reciente es el de Julio Valdivia, asesinado el 9 de septiembre de 2020 en Veracruz.

El periodista Javier Valdez asesinado en 2017 (Foto: Propuesta Cívica - captura de pantalla)

Hace apenas un día, el periodista Javier Valdez volvió de entre los muertos. El decano de la investigación del crimen organizado en Sinaloa —asesinado el 15 de mayo de 2017— reapareció en un video con su característico sombrero y su barba recortada para denunciar la situación de vulnerabilidad que atraviesan los periodistas en México.

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador: soy Javier Valdez, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué (...) Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación que desnudaron las entrañas del poder corrupto del crimen organizado en México”, asegura una voz que intenta igualar a la de Valdez.

La imagen del reportero ha sido recreada por la organización civil Propuesta Cívica que, pretende denunciar la escasa protección, el abandono y falta de libertad de los comunicadores. También, ha orquestado el reabrir las cuentas de Twitter de los periodistas asesinados para que sigan denunciando los casos que les costaron la vida.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

“Yo no tengo miedo porque no me pueden matar dos veces”: el impactante mensaje del malogrado periodista Javier Valdez a López Obrador