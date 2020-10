Tatiana Clouthier se bajó de la carrera por la gubernatura de Nuevo León

Aseguró que por el momento, su mayor aportación la puede hacer en un esquema nacional y no estatal (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Tatiana Clouthier, política mexicana y actual representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, reveló que no buscará la gubernatura en el estado de Nuevo León, donde tendrán elecciones en 2021.

Carrillo aseguró en una entrevista con Ricardo Raphael que serán los morenistas quienes decidan su candidata o candidato, pero ella buscará seguir trabajando en un esquema nacional, pues “en el estatal me parece que no aporto más”.

“Lo que yo digo es que tengo que quedarme a trabajar en el esquema nacional, es donde le aporto más al país, es donde le aporto más a Nuevo León, y me quedo trabajando en el esquema nacional”, dijo a Milenio Televisión.

Y aseguró, además, que no discutió el tema de una gubernatura suya por Nuevo León con Andrés Manuel López Obrador en su más reciente reunión, pero esos temas los dará a conocer el presidente si así lo decide.

Fue a principios de 2020 cuando la diputada reveló sus intenciones de contender por las gubernaturas de Nuevo León o de Sinaloa, de acuerdo con una entrevista del programa El Paredón. Clouthier afirmó que legalmente sería apta para participar en cualquiera de las dos.

“La ley dice que tienes que haber nacido o vivir en el estado por el que quieras competir; nací en Sinaloa. Tengo 55 años y llevo viviendo en Nuevo León desde los 18 años, cuando llegué acá”, señaló.

Además, su nombre sonaba con fuerza luego de que Alfonso Cuellar, todavía dirigente de Regeneración Nacional, mencionó que tenían claro que para el siguiente periodo gobernarían el estado del norte y, además, la próxima contendiente para el puesto sería una mujer.

“Nos ha quedado claro que Nuevo León será gobernado por Morena y será gobernado por una mujer. La encuesta va a medir hombre y mujeres, pero estoy casi seguro de que la candidata va a ser una mujer”, fue una de las declaraciones de Ramírez Cuéllar que recogió el portal La Silla Rota.

Por otra parte, reveló a medio de comunicación que tampoco levantará la mano en San Lázaro para suplir a Mario Delgado, quien se convirtió en fechas recientes en el dirigente de Morena y dejará su puesto al frente de la bancada.

De acuerdo con Clouthier, ella no cuenta con el perfil de quien debería cubrir la vacante pues, para empezar, dijo, no es militante del Movimiento Regeneración Nacional; además, consideró, no tiene la disciplina necesaria para encabezar un grupo parlamentario.

“He tenido la libertad y respeto del grupo parlamentario y del propio Presidente. En el momento que asumiera ese puesto podría perder la gran riqueza que tengo”, dijo al periodista Ricardo Raphael.

Tatiana Clouthier seguirá, entonces, con su puesto como diputada de la LXIV Legislatura en representación de Sinaloa, donde forma parte de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional. Su periodo termina el 31 de agosto del año 2021.

Carrillo es integrante de las comisiones de Gobernación y Población; Vigilancia la Auditoría Superior de la Federación; y Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Además, la funcionaria pública ya había sido candidata en Nuevo León, pero a la presidencia municipal de San Pedro Garza García en 2009; y en su trayectoria política destaca también su papel como coordinadora nacional de la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018.

