Una bolsa despierta la esperanza de encontrar a Danna Sugey en Tijuana

Danna Sugey Salgado, de 20 años y madre de un bebé de dos años, desapareció el 30 de marzo al ir a entregar ropa que vendía por redes sociales Foto: Facebook

Danna Sugey Salgado, de 20 años y madre de un bebé de dos años, desapareció el 30 de marzo en el fraccionamiento K-Casas en Tijuana, este sábado se llevó a cabo una nueva búsqueda masiva de la joven.

Medios locales refieren como histórico el apoyo que tuvo la convocatoria que reunió alrededor de 200 personas, pues nunca antes se habían juntado tantas para buscar a alguien desaparecido, por lo que familia, amigos, colectivos de búsqueda y gente que sin conocer a Danna se sumó a su búsqueda, muchos con materiales como palas, picos, otros con comida y bebida.

Durante la jornada de búsqueda de Dana Sugey, su madre Sofia Ávalos aseguró que tiene la certeza de que su hija está viva porque se le aparece en sueños en los que le describe la situación en como la mantienen cautiva; aseveró que el área de casas Homex, al este de Tijuana, es la parte donde su hija se le aparece y le dice que “aquí está, en este lugar está, me describe el cuarto, me describe la ventana, me describe todo, y tiene que estar por aquí”.

Su madre comenzó la búsqueda diciendo unas palabras por megáfono: “Hija te vamos a encontrar, en sueños me dices donde estás y sé que estás viva, hoy no me voy sin saber de ti, una pista o algo, si me escuchas, te amamos y todos te queremos de vuelta, no nos rendimos, por mi nieto que es tu hijo”.

Se unieron, ciudadanos voluntarios, el colectivo “Todos somos Erick Carrillo” Guardia Nacional, Ejército Mexicano, la Fiscalía del Estado y policía municipal.

Durante la jornada se hicieron inspecciones en varios departamentos en una zona de edificios abandonados y en los que actualmente viven personas que los invadieron, en un lugar conocido como Palma Real, en el fraccionamiento Natura, a un costado de Casas Homex.

Al respecto de las pertenencias encontradas, Sofia Ávalos comentó que están en posesión del departamento de criminalística estatal, y que ella personalmente no las pudo ver porque fueron halladas por otro colectivo de búsqueda, pero aseguró que esas pertenencias no corresponden al tiempo en que sucedió su desaparición, porque Danna tiene siete meses extraviada, y los documentos y la bolsa en la que estaban las pertenencias no tienen ni un mes de haber sido halladas por lo que supone que las pusieron ahí con la intención de ser encontradas, no está segura si para distraer la atención, o bien, para dar aviso que es por esa área la búsqueda.

Sofía Ávalos dice estar segura que su hija aún está viva, por eso la llamó con el megáfono, para ver si da alguna señal de vida.

Tras la búsqueda masiva, la madre de Danna, escribió un mensaje en sus redes dirigido a quien pudiera tener o conocer el destino de su hija.

“Por favor de nuevo me dirijo a ti que sabes donde esta Danna. Solo dime la ubicación exacta para ir por ella. Nada te cuesta y así también tu descansas sé que ya también te incomoda. Por favor ayúdame y ayúdate no tengas miedo no habrá represalias ni voy a pedir investigación solo con que tener a mi hija de vuelta me doy por agradecida. Déjanos estar juntas de nuevo. Tienes madre y ella haría lo mismo por ti. Manda mensaje anónimo por aquí o incluso en un papel escríbelo y déjalo visible. O llama al colectivo todos somos Erick Carrillo o como tu veas, pero hazlo por piedad”, escribió.

Aproximadamente a las 14:30 horas hubo una búsqueda positiva, se encontraron restos humanos calcinados, aparentemente del sexo masculino, de acuerdo con declaraciones del señor Eddy dijo que anteriormente habían realizado una búsqueda en el mismo lugar sin éxito, por lo que el cuerpo no tiene mucho tiempo ahí.

Solicitó a las autoridades a no solo sacar el cuerpo, sino también a excavar el lugar ya que se piensa que puede haber más de un cuerpo.

Sobre Danna, hasta el momento no hubo resultados, pero dijeron que la búsqueda no para, seguirá.

