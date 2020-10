El oscuro giro que dio un crimen en Nuevo León: una niña de tres años fue hallada sin vida y sus padres son sospechosos

Ana Roberta supuestamente había desaparecido el pasado martes (Foto: Twitter@FiscaliaNL)

Este miércoles en Apodaca, Nuevo León, autoridades dieron a conocer que fue localizada sin vida Ana Roberta Estrada Cavazos, una menor de tres años de edad. Ella se encontraba desaparecida desde el martes 27 de octubre.

La misma noche del martes la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió la Alert Amber para solicitar el apoyo de la población y poder encontrar a la pequeña lo más pronto posible.

La ficha describió que la menor fue “arrebatada de los brazos de su madre” cuando se encontraban en la vía pública. Dentro de la misma alerta se advirtió que debido al tiempo transcurrido, aunado a su edad, la menor podría estar en “peligro inminente”.

No obstante, este caso dio una vuelta de 180 grados cuando el alcalde de Apodaca, César Garza, dio a conocer el hallazgo del cuerpo de la pequeña Ana. No solamente eso, sino que aseguró que la madre y el padrastro de la pequeña fueron los responsables de asesinar a la pequeña de tres años.

Se encontró el cuerpo de la pequeña este miércoles (Foto: Especial)

De acuerdo con Garza, quienes estaban a cargo de la investigación de la supuesta sustracción, comenzaron a notar las inconsistencias dentro de las declaraciones de la madre.

“Me dice el secretario de Seguridad, Víctor Navarro: ‘jefe, hay un reporte de una señora que nos dice que le quitaron a su niña de sus brazos, pero en sus declaraciones es contradictoria, el perfil psicológico no demuestra angustia si no más bien muestra mucho pesar, como que sabe qué ocurrió con la menor’”, comentó el alcalde en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Garza continuó con su narración, en donde explicó que Navarro acudió a la casa de la madre, y fue ahí cuando el policía se dio cuenta que algo no andaba bien.

“Nuestro secretario de seguridad, que es un policía de carrera, se trasladó al domicilio de la señora. Y desde las primeras indagaciones me habló y me dijo Víctor: '¿Sabes qué? Este caso no suena bien. A mí me parece que a la niña lo hicieron ver como una sustracción o un secuestro”, agregó.

La madre y el padrastro confesaron su implicación en el asesinato (Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr.)

Tras unas horas de investigación, Garza explicó que la madre confesó lo que en realidad había sucedido y detalló en dónde habían dejado el cuerpo de la niña a lado de un río, mientras que también se deshicieron de la carriola en donde la transportaban.

“Luego llegó la agencia estatal de investigaciones y ya más tarde me habla Víctor: ‘Las personas están dándonos los datos de que efectivamente la privaron de la vida, arrojaron la carriola al arroyo, y a la niñita la pusieron ahí en un monte’”, explicó.

Después de enterarse de esta información, Garza señaló que se intentó la búsqueda del cadáver en la noche, pero no lograron localizarlo debido a la falta de luz, así que la búsqueda fue suspendida.

Hoy en la mañana se reanudó la búsqueda y la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que poco antes de las 08:00 horas, fue localizado el cuerpo sin vida entre la avenida Concepción Barragán y calle Ébanos, de la colonia Praderas la Enramada, en el municipio de San Nicolás de los Garza, limítrofe con Apodaca. Las autoridades también anunciaron que se harían los estudios de ADN para lograr la plena identificación.

“Después de la identificación legal y forense, se ha confirmado el lamentable deceso de la menor Ana Roberta Estrada Cavazos. Agradecemos a la comunidad su apoyo y solidaridad en la búsqueda correspondiente. Descanse en paz”, informó la cuenta de Twitter.

