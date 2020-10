“Están desatados”: AMLO atribuyó a intereses electorales las amenazas de la Alianza Federalista

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federalista y aseguró que “no hay nada que temer”, además de reiterar que están en su derecho, pero consideró que sus adversarios se están agrupando por la temporada electoral.

"Están en su derecho nada más que no hay, ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal, primero porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo; segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez responder al Poder Judicial.

Qué es lo que está sucediendo, pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestra, pensado que así van a tener votos. Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer, porque la gente ya no se deja manipular, aun cuando a nuestros adversarios o a la oposición, los medios de información le den todos los espacios, todo el tiempo, ya la gente está muy consciente , aunque no va a gustar mi habla, ya la gente está muy avispada, entonces eso es todo", indicó el mandatario mexicano.

López Obrador explicó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, está atendiendo a los 10 gobernadores que amagan con romper el pacto federal, por lo que descartó se reúna con ellos.

"No (me voy a reunir con ellos), porque no hay materia, los está atendiendo el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investidura.

Es una actitud propia de la temporada electoral, no sé que estén viendo, qué estén sintiendo, que les estará pasando y andan muy nerviosos, pero no solo ellos el FRENAAA 1 , el FRENAAA 2, los medios, con excepciones, están buscando agruparse en contra de nosotros y están desatados", señaló López Obrador.

