“Hay que cuidar la investidura”: AMLO rechazó reunirse con gobernadores de la Alianza Federalista tras amenazas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, está atendiendo a los 10 gobernadores que amagan con romper el pacto federal, por lo que descartó una reunión con ellos, pues dijo, no permitirá “que utilicen la institución presidencial”.

"No (me voy a reunir con ellos), porque no hay materia, los está atendiendo el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investidura.

Es una actitud propia de la temporada electoral, no sé que estén viendo, qué estén sintiendo, que les estará pasando y andan muy nerviosos, pero no solo ellos el FRENAAA 1 , el FRENAAA 2, los medios, con excepciones, están buscando agruparse en contra de nosotros y están desatados", indicó el mandatario mexicano.

