“Eso se va a terminar”: López Obrador enviará iniciativa para desaparecer el outsourcing

Al informar que investigan a un “facturero”, que por medio de la subcontratación empleaba a 200,000 personas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará una iniciativa de Ley para para desaparecer el mecanismo de outsourcing.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano señaló que esta práctica se realiza para quitarle la responsabilidad a las empresas de pagarle lo justo a los trabajadores, así como para evadir prestaciones de ley.

Había un facturero que está siendo investigado que al mismo tiempo tenía una empresa de subcontratación, un outsourcing. Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. O sea, va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción, encubridores

“2000,000 empleados para quitarle a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores, para que no les cubrieran a los trabajadores sus prestaciones, para quitarlos de la nómina en noviembre, diciembre y no darles aguinaldo y volverlos a subir a la nómina en enero, en febrero. Pues eso se va a terminar” , agregó.

Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal apuntó que las reformas para permitir la subcontratación se hicieron para favorecer a las organizaciones privadas, que se evitaban llevar a cabo trámites administrativos “y podían tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al Seguro Social, el pago al Infonavit”, acusó.

López Obrador consideró que estas medidas, además de afectar directamente al trabajador, repercuten negativamente en la capacidad administrativa de la Hacienda pública y en el desarrollo del país.

Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la Hacienda pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor. Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción