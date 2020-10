COVID-19 y contaminación en México, una combinación que aumenta su letalidad: estudio

COVID-19 y contaminación, una combinación que aumenta la letalidad: INSP (Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

El Instituto Nacional de la Salud Pública (INSP) llegó a la conclusión preliminar de que la mortalidad de la enfermedad COVID-19 incrementa su letalidad hasta en un 8% por cada microgramo por metro cúbico de partículas suspendidas, de acuerdo con los reportes del diario Excélsior.

El medio informó que la institución trabaja en el análisis de la posible relación entre la contaminación crónica, la contaminación aguda y las muertes por una infección del virus SARS-CoV-2 en México, incluidos los territorios de Tula, Salamanca, Mexicali, Monterrey, Toluca y CDMX, los más contaminados.

Horacio Riojas, investigador, reveló a la periodista Laura Toribio del medio de comunicación nacional que las enfermedades bacteriales o virales pueden ser más graves por la debilitación del sistema de defensa por la contaminación del aire.

Además, agregó que son pocas las ciudades que actualmente cumplen con las normas de calidad del aire que recomienda la Organización Mundial de la Salud, incluso las Normas Oficiales Mexicanas.

Y este fenómeno, aseguró, se puede observar claramente alrededor del mundo, donde las ciudad con más alta tasa de mortalidad, son también las de mayores niveles de contaminación; la situación, entonces, no es exclusiva del territorio nacional.

Por último, dijo a Excélsior, México debería continuar con medidas de prevención de la salud como lo es la disminución de la circulación y la movilidad a nivel nacional, para así reducir considerablemente la emisión de contaminantes o, por otra parte, la exposición del mexicano a ello.

La debilitación de nuestras defensas a causa de la contaminación, agravaría los síntomas del coronavirus en tu cuerpo (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Previamente, en el estudio internacional “Contaminación atmosférica particulada ambiental y mortalidad diaria en 652 ciudades”, publicado por la revista The New England Journal Of Medicine, expertos del INSP demostraron que la exposición a corto plazo a material particulado (PM) en zonas urbanas se asocia a un incremento en la mortalidad.

Dicho estudio, mencionan en el comunicado, menciona que lograron observar que el aumento promedio de 10 mcg/m3 en partículas inhalables (PM10) y finas (PM2.5) se asocia a un incremento en la mortalidad de 0.44% y 0.68%, respectivamente.

“Si bien el aumento porcentual en la mortalidad es pequeño, este riesgo podría conducir a un incremento en la mortalidad prematura considerable, dada la exposición generalizada y el tamaño de la población que viven en zonas urbanas”, apuntaron en el comunicado oficial de la Dra. Magali Hurtado Díaz, de la Dirección de Salud Ambiental del INSP.

El estudio fue investigado a partir de 60 millones de muertes en 652 ciudades de 24 países, entre los que se encuentra, por supuesto, México.

Vista general de la fuerte contaminacoón en Ciudad de México (Foto: EFE/ Madla Hartz)

El INSP es actualmente dirigido por Juan Ángel Rivera Dommarco. Se trata de una institución académica cuyo compromiso central con la sociedad mexicana es “ofrecer resultados de investigación a problemas relevantes de la salud pública para prevenir y controlar enfermedades, y formar a profesionales de la salud que ayuden a promover condiciones de vida saludable en los diversos grupos de la población”, de acuerdo con su página web oficial.

En el Instituto Nacional de Salud Pública colaboran profesionales especializados en las diversas disciplinas de la salud pública y de las ciencias sociales, así como estudiantes que cursan programas académicos, personal administrativo y técnico que apoya el cumplimiento de objetivos, programas, metas y proyectos.

Entre las investigaciones que han publicado alrededor del coronavirus destacan la “Promoción de estilos de vida saludable y prevención de la mala nutrición”, “El impacto del COVID-19 en la mala nutrición infantil”, “Estudio sobre el efecto de la contingencia por COVID-19 en el consumo y compra de alimentos”, entre otras.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Cuál es el factor que podría convertir a un lugar en más peligroso que otro para el coronavirus

Coronavirus en México: se registraron 6,025 nuevos contagios y 431 muertes

COVID-19 en San Lázaro: 14 legisladores, trabajadores y colaboradores de la Cámara de Diputados han muerto