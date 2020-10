“Corral defiende la corrupción a cambio de reflectores”: la crítica de Cruz Pérez Cuéllar por cancelación de fideicomisos

Javier Corral propuso ante la Alianza Federalista interponer una controversia constitucional por la extinción de los 109 fideicomisos (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

El senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, criticó la postura adoptada por el gobernador de Chihuahua cuando propuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar la extinción de los 109 fideicomisos. Aseguró que defiende la corrupción y los intereses de integrantes de su partido a cambio de atraer reflectores.

"Defender los fideicomisos como lo hace el gobernador Javier Corral es defender la entrega irregular de 1,500 millones de pesos a su correligionaria Josefina Vázquez Mota; es aplaudir la construcción a medias y con sobrecosto de 46 enormes edificios inservibles! y “Es entregar miles de millones a empresarios y amigos de los gobernantes en turno; es amparar la corrupción”, señaló.

Ante la reciente aprobación en las cámaras de la cancelación de 109 fideicomisos, Javier Corral señaló que se trata de la imposición de una de las mayorías legislativas. También enfatizó en la necesidad de brindar los datos que justifiquen la existencia de cada uno de ellos. Ante esa postura, Cruz Pérez Cuellar señaló que la existencia de los fideicomisos fomenta el manejo discrecional de los recursos públicos.

Cruz Pérez Cuéllar se perfila como candidato por Morena a la gubernatura de Chihuahua (Foto: Twitter@CruzPerzCuellar)

De acuerdo con el senador, el programa “Juntos Podemos”, el cual es una institución privada con sede en Estados Unidos y ha sido presidido por la panista Josefina Vázquez Mota, es un ejemplo emblemático del manejo discrecional que se hacía en los fideicomisos. Señaló que recibió cerca de 1,500 millones de pesos provenientes del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), un fideicomiso dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A pesar de ello, la Auditoría Superior de la Federación advirtió sobre un perjuicio para la banca pública, pues los documentos presentados fueron insuficientes para garantizar el ejercicio transparente del dinero recibido.

En una entrevista publicada por el diario La Jornada el 23 de septiembre de 2016, la excandidata a la presidencia aseguró “nunca he recibido un solo peso de recursos públicos, porque jurídicamente Juntos Podemos no tiene ninguna posibilidad de tener dinero alguno. No tengo nada que ver con el manejo administrativo ni tengo cuenta de cheques.”, aunque una investigación encaminada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señaló que, durante la administración de Enrique Peña Nieto, recibió al menos 900 millones de pesos provenientes de la administración federal.

Otro ejemplo citado por el senador fue el caso del Fideicomiso para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014. En esa ocasión el Gobierno Federal, según Pérez Cuéllar, aportó el 96% del presupuesto con 1,877 millones de pesos, mientras el 4% restante fueron otorgados por el gobierno de Veracruz. Del total 868 millones de pesos fueron extraviados sin documentación para identificarlos y la mayor parte de las obras de infraestructura quedaron inconclusas o desocupadas.

Josefina Vázquez Mota ha sido señalada por recibir recursos públicos a través de fideicomisos de la SRE (Foto: Cuartoscuro)

“Ahora que ha probado las mieles del poder, Javier Corral se quita la careta y deja salir su verdadero yo, aquel que no le importa los demás sino sus propios intereses, en este caso, no le importa defender a los corruptos con tal de seguir ganando reflectores para sus fines públicos”, reiteró el senador Pérez Cuéllar.

Cruz Pérez Cuéllar se ha perfilado por el partido de Andrés Manuel López Obrador para contender por la gubernatura de Chihuahua. Según un sondeo realizado por Consulta Mitofsky en el mes de septiembre, el senador por Morena cuenta con una ligera ventaja sobre los posibles candidatos, al mismo cargo, de diferentes partidos.

