Despidieron de Pemex al coordinador de Recursos Humanos tras difundirse video con Carlos Romero Deschamps

Captan a funcionario de Pemex comiendo con Carlos Romero Deschamps (Video: @MemeYamelCA)

Petróleos Mexicanos (Pemex) separó de su puesto como coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos a Alejandro Cabrera Fernández, luego de que fue captado comiendo junto al exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Carlos Romero Deschamps.

A través de un comunicado, Pemex informó la separación de Cabrera Fernández debido a que “se involucró con personas que se apartaron de los principios éticos que rigen a la institución”.

“La empresa productiva del Estado considera que el actuar de la persona mencionada, unilateral y sin el conocimiento y mucho menos autorización de sus superiores, se apartó de los principios éticos que rigen a Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales ya que siendo el responsable de las relaciones laborales y recursos humanos de Pemex, toda actividad relacionada con el motivo de su encargo, debe ser atendida dentro de sus instalaciones”, señaló.

En la grabación -la cual fue dada a conocer el martes 20 de octubre en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador- se observa a Carlos Romero Deschamps, departiendo con el secretario del Interior, Actas y Acuerdos, Manuel Limón Hernández, así como a Fernando Navarrete Pérez, presidente del Consejo General de Vigilancia del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Alejandro Cabrera Fernández.

Por ello, Pemex consideró que el actuar de Cabrera Fernández, fue unilateral y sin el conocimiento y mucho menos autorización de sus superiores jerárquicos, se apartó de los principios éticos que rigen a Pemex y sus empresas productivas subsidiarias y filiales.

La empresa productiva del Estado consideró que no hay justificación para realizar reuniones fuera de las mismas en horario laboral con ex directivos o ex líderes sindicales sin relación laboral con la empresa.

“(...) por lo que se considera que no hay justificación para realizar reuniones fuera de las mismas en horario laboral con ex directivos y ex líderes sindicales sin relación laboral con la empresa”, afirmó.

Previo a que fuera captado en este encuentro, el pasado mes de junio se habían desatado rumores que el exlíder sindical petrolero había dado positivo a COVID-19 y su estado de salud sería de gravedad. Sin embargo, más tarde se negó esa versión y allegados al diputado federal señalaron que se encuentra en su casa, pero sin padecer la enfermedad.

La primera versión se atribuyó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), a través del secretario general de la sección 47, Víctor Hernández Colunga, y el secretario del Interior y Acuerdos, Victor Kidnie de la Cruz.

Imagen de archivo (FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO)

“El COVID-19 no ve frontera y estatus social, por lo que nuestro líder no ha sido ajeno al riesgo al que nos exponemos todos los ciudadanos. Por ello mandamos nuestros mejores deseos a su familia ante la gravedad de su salud”, según habrían indicado.

Incluso, se solicitó el apoyo económico de los trabajadores.

“Proponemos que todos los trabajadores aportemos un día de salario para los gastos que se generen en caso de que desafortunadamente se dé la irreparable pérdida de un gran líder”, según lo detallado en la circular con fecha del 28 de junio.

Más tarde otras fuentes allegadas al ex líder sindical dieron a conocer que se encuentra bien, aislado en su casa pero sin la enfermedad. Dijeron desconocer porqué se habría dado a conocer la primera versión, pero reiteraron que fue falsa.

El 16 de octubre de 2019, Carlos Romero Deschamps renunció como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) después de 26 años en el cargo y sin que trascendieran los motivos.. El hombre de 76 años había sido reelecto en 2018 como líder de los trabajadores petroleros para un nuevo sexenio hasta 2024.

Días antes de su renuncia, el 9 de julio de 2019, Carlos Romero Deschamps se encontraba comiendo con el abogado Juan Collado, cuando éste fue arrestado. Algunas versiones periodísticas aseguraron que el exlíder sindical pensó que los agentes iban por él.

MÁS DE ESTE TEMA:

Pacto de secrecía en Pemex: Cómo Emilio Lozoya entregó 268 mdp a Carlos Romero Deschamps

Carlos Romero Deschamps: niegan versiones sobre grave estado de salud del líder petrolero

Carlos Romero Deschamps renunció como líder del Sindicato de Trabajadores de Pemex