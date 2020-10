Al servicio de mi patria, no del patriarca: Olga Sánchez Cordero en la Cámara de Diputados

Olga Sánchez Cordero aseguró que es una mujer de ideales a la que no le interesa el reconocimiento (Foto: Cámara de Diputados)

La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, compareció este jueves ante la Cámara de Diputados, con motivo del segundo informe de gobierno del poder Ejecutivo, el cual encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Durante su de su participación, la funcionaria aseguró que sus capacidades están al “servicio de mi patria, no de ningún patriarca; al servicio del pueblo, en eso me reconozco, no ahora, siempre, en los ideales de la justicia social que el presidente promueve.”

Luego de que la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández, acusara que Sánchez Cordero sólo obedece a las órdenes del presidente, la exministra respondió que se considera una mujer de “ideales, de luchas, de sumar, no de restar, de unir”

Además, la secretaria destacó su sorpresa al notar que miembros de partidos políticos que nunca habían defendido las banderas por las que ella ha luchado, ahora se interesen y reclamen por ellas.

Ideales que ahora, curiosamente, partidos que nunca habían enargolado, enargolan. Hoy, personas que nunca había defendido banderas como las que yo siempre he defendido y sigo defendiendo, las toman, qué bueno que ya lo están haciendo, porque no recuerdo haberlos visto defenderlas, hasta hoy

Las medidas de austeridad implementadas por el gobierno federal han causado controversia, pues muchas de ellas han afectado dependencias o instituciones que tratan temas de derechos humanos, migración, violencia de género, entre otros.

A manera de exposición, Sánchez Cordero se refirió al presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), asegurando que el recorte presupuestal que se aplicó a esta fue sólo de (-)2 por ciento.

Creo que la CEAV tiene que empezar un nuevo mecanismo y habrá que ajustar la ley, porque hay muchos expedientes que deben concluirse para dar una respuesta de reparación integral a las víctimas. Necesitamos mejorar la forma para determinar la reparación integral

En este sentido, aceptó convocar, a la brevedad posible, a un plan emergente en el que participen los poderes Legislativo, Judicial, fiscalías, los tres órdenes de gobierno y la Secretaría de Gobernación porque es preocupante la violencia hacia las mujeres.

Por otra parte, la funcionaria abordó la relación entre el gobierno federal y las administraciones estatales del país. Señaló que desde que inició la contingencia sanitaria por COVID-19 en México, se ha mantenido una comunicación estrecha con cada uno de los mandatarios, mandataria y jefa de gobierno, a fin de procurar la salud de los ciudadanos.

No obstante, a pesar de que se le dio prioridad a estas conversaciones, algunos integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) decidieron ejercer su derecho como ciudadanos y abandonar el organismo creado para establecer un diálogo entre los mandatarios y el poder Ejecutivo federal.

Respeto enormemente la decisión que tomaron algunos gobernadores de dejar la Conago. La Conago no está en Ley, es una asociación civil que formaron los gobernadores en la época en la que ganó el PAN la Presidencia de la República. Lo hicieron para fortalecer el diálogo con el gobierno, en ese momento, de oposición

En tanto, afirmó que la comunicación entre la Segob y cada uno de los gobernadores, gobernadora y jefa de gobierno se mantiene sin cambios, pues en todo momento reitera su compromiso de atender a cualquier necesidad que pudieran tener.

Yo con ellos sigo teniendo una amplia comunicación, una auténtica y regular comunicación, y ellos saben, todos los gobernadores, la gobernadora y la jefa de gobierno que estoy al alcance de una llamada telefónica para atender cualquier tema de sus entidades federativas, nunca me he dejado de reportar, nunca he dejado de atender a ninguno. Así que ellos saben que tienen las puertas abiertas en la Secretaría de Gobernación

