La voy a plantar en mi jardín: secretaria de Gobernación defendió el uso lúdico de la marihuana en México (Foto: Cuartoscuro)

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), defendió el uso lúdico de la marihuana, en detrimento del uso de drogas sintéticas y en apoyo al consumo de un producto natural con un bajo espectro de adicción.

Así lo aseguró durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, quien le preguntó sobre la planta de esta especie que le regaló el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza.

“La voy a plantar en mi jardín, deseando fervientemente que la Ley (reforma a la Ley General de Salud que permite el uso medicinal de la marihuana en todo México) ya se apruebe”, respondió la secretaria de Gobernación al aire en un programa de Grupo Fórmula cuando le preguntaron por esa maceta.

La senadora de Morena entró al recinto con una planta de Marihuana (Foto: Twitter / @jesusardgz)

En referencia a la iniciativa de reforma que recordó el senador en la sesión del miércoles 23 de septiembre, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en retiro explicó los beneficios de los productos obtenidos por esta planta.

“En primer lugar, el uso medicinal de la marihuana ha sido una revelación para el mundo, de verdad; y segundo, porque el cáñamo, la otra parte, es industrialmente interesantísimo. Desde ropa, energéticos, papel, materiales de construcción más fuertes que cualquier otro. Es decir, se tiene un potencial enorme con el cáñamo y además, por qué no decirlo, el uso lúdico de la marihuana, respetando el principio de la autonomía de la voluntad, que por cierto hay que rescatarlo, y el libre desarrollo de la personalidad. Con esos dos principios y hechos vamos a caminar”, refirió la doctora Honoris Causa en derecho.

A partir de tocar el tema del uso lúdico, Sánchez Cordero abordó el tema de la responsabilidad del consumidor en cuanto a drogas blandas y duras. De acuerdo con ella, el tener penalizado el comercio y consumo de la marihuana fomenta a que los jóvenes opten por comprar productos sintéticos.

En el Senado de la república se debatirá la legalización de la marihuana (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

“Sí te quiero decir una cosa, los chicos, los jóvenes van en busca de un churro y como no pueden obtener el churro por que está prohibido, entonces les dan pastillas de cristal, anfetaminas, fentanilo y todas las drogas duras y sintéticas, que eso es lo peor: las verdaderamente adictas”, estimó.

También refirió que el bajo nivel de adicción que produce la marihuana ayuda a prevenir problemas de salud entre la población que opta por este tipo de sustancias.

“No sé, me voy a atrever a decir algo que, creo, no estoy segura. Que la mariguana no crea adicción o crea una mínima adicción, no lo sé, pero por lo pronto el chico que va en prepa o en secundaria buscando un churro de marihuana y no lo encuentra, seguramente encontrará otra droga dura mucho más perjudicial a su salud que una droga como la marihuana que es natural”, finalizó.

La marihuana tiene distintas propiedades que pueden ayudar a diversas industrias y a la medicina (Foto: EFE / Martín Crespo)

Al respecto, cabe recordar que el consumo no de drogas no representa un problema de salud. Así lo aseguró el periodista y escritor Jesús Lemusen, quien en entrevista para Infobae México, opinó de la legalización de la Marihuana, en donde coincidió que pueden haber beneficios en la industria y en la medicina, pero señaló que en cuanto al problema de consumo de estupefacientes no marca una gran diferencia.

“La legalización de la mariguana no ayuda a disminuir el problema (de narcotráfico), te voy a poner un ejemplo, por cada kilogramo de marihuana que el narcotráfico trasiega en el país está trasegando por lo menos 20 kilos de cocaína. Es decir, no tiene caso que legalicen la droga más blanda y de menos consumo, cuando realmente el gran problema del narcotráfico o de las utilidades del narcotráfico se encuentran radicadas en la cocaína o el fentanilo u otras drogas sintéticas. Esa legalización es de risa, no va a ayudar en nada contra el narcotráfico. Puede haber algún otro beneficio social por supuesto, como fines lúdicos, hay quien la consume por placer, pero para efectos del narcotráfico no tiene para mí ningún impacto”, expresó.

