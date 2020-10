“El que mecía la cuna”: García Luna, el “súper policía” que pactó con el Cártel de Sinaloa, ya tiene su propio corrido

Óscar Hernández, el Kachorro, cantautor de corridos mexicano, compuso los versos para contar de la corrupción del ex secretario de Seguridad ligado al narco, Genaro García Luna, tal como si de un capo se tratara; pero en la canción no se narran hazañas del funcionario, sino los sobornos que recibía, así como su proceso judicial.

García Luna, escribió el artista, otrora super policía premiado y perseguidor de los delincuentes, ahora está tras las rejas, pues los papeles han cambiado, porque “la justicia tarda, pero llega”.

“Grande y enredada la madeja, la justicia tarda, pero llega, saben es hora de ajustar cuentas, el cazador ahora es presa, eso sí, valiosa pieza de este gran rompecabezas”, es la parte inicial del tema interpretado por El Kachorro y su Ruta 57.

Producida por Alemán Music, y editada por Alas de canción, el corrido de García Luna fue titulado “El que mecía la cuna”, en referencia a las operaciones del ex funcionario para favorecer a grupos criminales, principalmente al Cártel de Sinaloa, según está acusado por autoridades de Estados Unidos. Fue estrenada en YouTube el 4 de septiembre pasado.

El secretario de Seguridad está acusado de beneficiar al Cártel de Sinaloa (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

Así como existen innumerables composiciones para capos del narcotráfico, pistoleros o hazañas en que estos fueron protagonistas, Óscar Hernández decidió fijarse en un sector que no es tratado de forma habitual en los corridos. Pero lejos de reconocerle virtudes o alabarlo por su poderío, el cantautor denuncia las corruptelas del ex funcionario.

Aunque no hay precisión sobre que García Luna fuera un “vende carros”, el Kachorro enfatiza en el ascenso apresurado de quien comenzó su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a donde ingresó en 1989. Luego pasó por la Policía Federal Preventiva, dirigió la Agencia Federal de Investigación, así como la Secretaría de Seguridad con Felipe Calderón. Todo con estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana.

“Pactos por debajo de la mesa, el dinero por maletas y nadie cuenta se dio, menos a los que meció la cuna Genaro García Luna, a Peña, Felipe y Fox”, refiere el tema que incluye a los tres presidentes anteriores a Andrés Manuel López Obrador.

García Luna fue secuestrado por Arturo Beltrán Leyva para que el funcionario cumpliera sus pactos con el crimen, pero en realidad se trató de un encuentro amistoso (Fotoarte: Steve Allen)

Además, el Kachorro alude al doble papel que jugó García Luna, pues por un lado era el encargado de procurar la seguridad, pero por otro, mantenía una relación con los capos del narco, incluso de amistad. Un ejemplo de esto es cuando estaba al frente de la AFI, con Vicente Fox.

En aquel entonces, Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, ordenó el secuestro del funcionario, cuando García Luna se desplazaba escoltado por una carretera de Tepoztlán, Morelos; el funcionario recibió instrucciones de acompañar al grupo fuertemente armado, así lo hizo; pero en realidad, esto fue un encuentro amistoso en el que capo y policía bebieron cual compañeros de juerga.

La finalidad del encuentro era presionar para que se cumplieran los pactos entre autoridad y crimen organizado, según relató el periodista Jesús Lemus en su libro “El Licenciado” (HarperCollins 2020), basado entre otros, en testimonios de Sergio Villareal Barragán, El Grande, lugarteniente del Barbas, quien llevó personalmente a García Luna con su jefe.

Finalmente, la canción de Óscar Hernández alude a que en Nueva York, donde García Luna está detenido y sigue su proceso judicial, no hay sobornos que valgan, ni jueces a modo. “Traguen karma y faltan otros”, advierte la letra del tema. Así como aquel verso donde cierta prensa reverenciaba al ex funcionario.

Lejos de reconocer virtudes en los personajes, Óscar Hernández denuncia las corruptulas (Foto: Facebook/@ElKachorroysuruta57)

Corrido de Emilio Lozoya

Otro personaje del cual compuso el Kachorro fue de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, quien habría recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de favorecerle con contratos.

“No hay plazo que no se cumple, ni fecha que no se llegue, Lozoya cayó en España y hay muchos que ya ni duermen”, comienza el corrido de denuncia sobre el ex funcionario que estuvo prófugo, fue extraditado a México, y enfrenta la justicia en libertad tras llegar a un acuerdo de colaboración para denunciar a sus cómplices.

De título “El Cantante”, este tema fue estrenado el 31 de julio pasado en YouTube. También producido por Alemán Music. “Tiemblan las altas esferas, políticos de alto rango, puede ser chivo expiatorio o es el cascabel del gato, que por años los ratones, partieron queso entre varios”, sobre la posibilidad de que otros funcionarios caigan presos por la información que proporcione Lozoya Austin.

En su denuncia de hechos, filtrada a la prensa el 19 de agosto pasado y presentada a la Fiscalía General de la República, el director de Pemex aludió como corruptos a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas; entre una lista de 17 funcionarios reconocidos entre los 70 personas morales y físicas referidas.

Lozoya fue detenido en España y extraditado a México, donde enfrenta un proceso judicial por recibir sobornos de Odebrecht (Foto: REUTERS/Jon Nazca)

“Si Emilio sale cantante, de rayas vestirán varios”, prevenía el tema ante los posibles involucrados. Y prosigue: “Compraron varias consciencias con dinero brasileño, no sabían que eran migajas del pastel que aprobaron, hoy se dicen inocentes, pero se andan amparando”.

Trailero de oficio, el Kachorro se enroló en el ámbito musical por afición. Comenzó a escribir sobre historias de la ruta que transitaba hasta convertirse en un compositor con más de 400 obras, según refirió en una entrevista de 2018. Originario de Linares, Nuevo León, seguido comparte con sus fanáticos en Facebook.

