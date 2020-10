“Sin duda, era un Estado mafioso”: López Obrador sobre los supuestos vínculos Cienfuegos y García Luna con el narco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se debe apostar que se debilite una institución como el Ejército Mexicano, sin embargo, que se debe de reformar y es lo que se está haciendo, dijo, lo anterior en referencia a la detención del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, en los Estados Unidos.

"El Ejército nuestro es un ejército surgido de un movimiento popular. Yo siempre he dicho y lo creo, que el soldado es pueblo uniformado, es una muy importante institución del Estado mexicano. Entonces no podemos apostar a debilitar una institución como el Ejército.

Se debe de reformar y eso es lo que se está haciendo. En este caso, aún con lo complejo y vergonzoso, debemos de focalizar bien el problema, encapsularlo, enfrentarlo, quitar ese mal y cuidar toda la institución", indicó el mandatario mexicano.

López Obrador pidió no adelantar juicios hasta que se conozcan las pruebas; sin embargo, señaló que lo anterior no significa que se encubrirá a nadie, y que se debe de castigar al general Salvador Cienfuegos, quie fuera secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, si se le demuestra su culpabilidad, así como a quienes resulten responsables; de la misma manera en el caso de Genaro García Luna,secretario de Seguridad Pública en en la administración de Felipe Calderón

“Esto no significa de ninguna manera encubrir a nadie, si el general Cienfuegos resulta responsable que se le castigue, si hay otros involucrados y se prueba que se le castigue, en el caso de García Luna , lo mismo, si todavía quedan servidores públicos de ese tiempo, o gente vinculada a García Luna en el gobierno, y tenemos más información , no sólo que presente su renuncia, sino que se le pone a disposición de las autoridades”, señaló.

En ese sentido, el mandatario mexicano recordó que él advirtió que en México si existía un narco- Estado en México durante los sexenios anteriores, pues ha dicho en varias ocasiones que el hecho de que García Luna esté detenido en EEUU, y acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa antes y durante su gestión como secretario de Seguridad Pública, lo prueba; y con la detención de Cienfuegos no queda duda, que si no era narco-Estado, sí era un Estado mafioso.

“Esto que está sucediendo es muy vergonzoso, lo advertimos, que si no era un narco Estado, era un narco Gobierno y que sin duda, era un Estado mafioso. Por eso la gente que es muy consciente, el pueblo de México que es muy inteligente que es un pueblo sabio, decidió en julio de 2018, por una transformación, porque insistimos y poco a poco se fue internalizando el mensaje de que no se podía enfrentar una decadencia sin una transformación”, subrayó el mandatario.

López Obrador afirmó que no hay investigaciones en contra el general en México, y habrá que esperar a los resultados de la que se le sigue en Estados Unidos, además que este martes se dará se sabrá si enfrenta el proceso en libertad o si se le niega, como a Genaro García Luna.

"No existe ninguna investigación aquí, ya lo di a conocer, vamos a esperar la investigación de Estados Unidos...

El expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto (c), el exsecretario de la Defensa Nacional, general de División Salvador Cienfuegos (i). EFE/Mario Guzmán/Archivo

Hay que esperarnos a la investigación, porque no se puede imaginar algo de este tipo sin intermediarios o ejecutores, operadores. No es sólo la llamada, si es que se dieron las llamadas o la comunicación entre el general y el jefe de la banda, tenían que haberse mencionado nombres, tiene que haber otras gentes involucradas; entonces, vamos a esperarnos.

El mandatario informó que le solicitó al actual titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval, no emitir opiniones sobre la detención de Cienfuegos Zepeda, además de que se autonombró vocero sobre este tema por lo delicado del asunto.

“Voy a pedir toda la información sobre este tema, es una institución de instituciones, es un sostén, un pilar del Estado mexicano. Voy a estar yo pendiente y le he dicho al general Sandoval que se procure no estar declarando sobre este tema, como Comandante Supremo voy yo a ser el vocero porque es un asunto muy delicado y voy a darle seguimiento e informar para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución”, expresó el presidente López Obrador.

