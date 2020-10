El agónico rescate que tiene en vilo a Colima: un hombre lleva más de 72 horas atrapado en un pozo

(Foto: Twitter H. Ayuntamiento de Manzanillo @manzanillo_h)

En el estado de Colima, distintos servicios de emergencia trabajan a contrarreloj para rescatar a un hombre de 36 años que lleva atrapado en el fondo de un pozo desde hace más de 72 horas.

A través de un comunicado, el gobierno estatal explicó que los hechos ocurrieron el viernes 16 de octubre, alrededor de las 16:30 de la tarde, en un predio de la localidad de Montitlán, Cuauhtémoc. El sujeto trabajaba en la noria cuando se produjo un derrumbe, y quedó prácticamente sepultado a unos doce metros de profundidad. A pesar del grave incidente, la entidad informó que continúa vivo, y puede respirar; sin embargo, las condiciones desfavorables del terreno dificultan el operativo.

“Las labores, a las que se han sumado diversas dependencias, se complicaron por lo inestable de la tierra que no permitió realizar las maniobras esperadas. No obstante, se ha trabajado de forma coordinada para lograr el rescate, pese a lo complicado del terreno que tiene un suelo arcilloso, muy inestable, con material no compactado”, indicó el ejecutivo.

(Foto: Twitter H. Ayuntamiento de Manzanillo @manzanillo_h)

(Foto: Twitter Gobierno Colima @gobiernocolima)

Según explicó a Noticieros Televisa el director de la Unidad de Protección Civil del municipio de Cuauhtémoc, el equipo de rescate se ha visto obligado a “cambiar la parte de estrategia”. Aunque en un principio se centraron en extraer tierra del pozo para liberar al individuo, las características inestables de la zona impidieron culminar los trabajos y llevaron a idear un nuevo plan de intervención.

“Continúan los trabajos para rescatar al masculino que el día viernes cayó a una noria en un rancho de Montitlán, Cuauhtémoc. Hasta el momento seguimos empleando los recursos necesarios para salvar su vida”, explicó en la noche del lunes 19 de octubre el organismo de Protección Civil.

El operativo cuenta con tres retroexcavadoras y una excavadora, y en él participan elementos de Protección Civil estatal, Protección Civil de Cuauhtémoc, Bomberos Colima, Cruz Roja, Policía Estatal, expertos en contención psicológica del DIF Estatal, personal de la unidad municipal de Manzanillo y particulares que aportaron maquinaria.

(Foto: Twitter H. Ayuntamiento de Manzanillo @manzanillo_h)

(Foto: Twitter H. Ayuntamiento de Manzanillo @manzanillo_h)

A través de redes sociales, usuarios y medios locales informaron que desde el gobierno de Colima se había rechazado la ayuda de Jalisco, una afirmación que el ejecutivo desmintió rotundamente mediante un comunicado.

“Es falso lo manejado en redes sociales en el sentido de que se rechazó apoyo del Estado de Jalisco para el rescate de esta persona de 36 años”, indicó la entidad de Colima.

El hombre continúa vivo

(Foto: Protección Civil Colima @PC_Colima)

A pesar de que lleva más de 72 horas sepultado en el fondo del pozo, el individuo puede respirar y hablar con los rescatistas. A través de una manguera pequeña recibe “alimentos, agua y sueros”.

"Está consciente y se revisa constantemente su estado de salud”, detalló el gobierno de Colima.

Sobre los trabajos que estaba realizando el hombre en el momento del derrumbe, existen varias versiones. Mientras que algunos medios locales apuntan que llevaba a cabo tareas de limpieza, otros señalaron que estaba construyendo el pozo en un terreno no apto para este tipo de estructura. Las autoridades, por su parte, no hicieron declaraciones en este sentido, y la versión oficial es que se encontraba en el interior y se cayó.

Tampoco se dio a conocer qué maniobra llevan a cabo en este momento los rescatistas para sacarle con vida, aunque sí insistieron en que el operativo cuenta con todos los medios necesarios para salvarlo.

