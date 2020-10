“México no tiene el yacimiento más grande de litio”: Graciela Márquez bajó las expectativas de producción del mineral

La secretaria de Economía descartó que México tenga la mayor reserva del mundo en Litio (Foto: Reuters Carlos Jasso)

Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía (SE), redujo las expectativas de la producción de litio en México, esto porque el cálculo de las reservas de este mineral en la república bajaron drásticamente tras realizar más estudios.

“ México no tiene el yacimiento más grande de litio. México no produce litio, no hay un solo kilogramo que se produzca ”, aseguró la en Historia Económica este jueves 15 de octubre.

Originalmente, este anuncio se iba a dar a la opinión pública a través de un foro organizado con la participación de la Dirección General de Minas y el Servicio Geológico Mexicano; sin embargo, este evento no se pudo concretar y en representación de ellos, la noticia fue dada por la doctora Márquez Colín.

Para abundar en su respuesta, la secretaria de Economía explicó las condiciones de los yacimientos encontrados al norte del país y del marco legal con el que se cuenta para iniciar la explotación de este recurso natural, donde precisó que no es mucho litio con lo que se cuenta.

“Tenemos unos yacimientos con una ley, con un contenido muy bajo, y eso es lo que queríamos compartir en el foro”, aunado a esto, también explicó que el proceso actual con el que se extrae este mineral de los yacimientos es costoso y que aunque la extensión en donde se encuentra es amplia, la concentración de litio se encuentra en un nivel muy bajo.

La secretaria federal no desestimó que los avances tecnológicos en materia siderúrgica puedan abaratar los costos de la extracción de litio en el futuro; no obstante, remarcó que por el momento esto no es una opción redituable.

Este anuncio replantea la capacidad de negociación que tiene México con el mundo en relación con la industria relacionada con el litio, misma que se concentra en la creación de baterías y acumuladores eléctricos que pueden ser capitalizados en la industria de electrónicos como teléfonos inteligentes o de vehículos eléctricos.

Esto porque a finales del 2018, se había anunciado que dentro del territorio nacional se estimaba una reserva de litio que rondaba las 243 millones de toneladas .

Sin embargo, Graciela Márquez expuso que la estimación realizada en ese momento fue imprecisa, así que durante su comunicado, explicó que no toda la arcilla que se contempló en ese momento era el mineral que tiene valor industrial.

“ Es muy importante recalcar que cuando se dio esa estimación del yacimiento de litio se tomó en cuenta toda la arcilla; pero esas toneladas de arcilla no es litio; el proceso metalúrgico va a llevar a la obtención del ion de litio […] La diferencia entre los millones y millones de arcilla en un proceso metalúrgico, por ciento muy caro y que económicamente no es eficiente; probablemente en el futuro se desarrolle alguna tecnología para hacerlo más eficiente, pero hoy por hoy no es eficiente ”.

Antes de tener dar esta noticia, la SE había fijado propósitos en materia regulatoria, con la finalidad de aprovechar el recurso mineral, pues la implementación de éste abarca distintos tipos de productos.

“Algo que se está revisando internamente es alinear ciertas políticas con el tema del yacimiento de litio que se encontró en el norte del país y que es el insumo principal para las baterías de este tipo de mercancías”, comunicó la secretaría en agosto.

De acuerdo con una nota de El Economista “ las reservas probables del yacimiento de Bacanora Lithium en Sonora se estiman en 243.8 millones de toneladas y el carbonato de litio , el mineral del que se extrae el metal, asciende a 4.5 millones de toneladas”. Y dicho mineral tiene cualidades indispensables para lograr una mejor transición a las llamadas energías limpias.

La palabra litio viene del vocablo griego lithíon que significa piedrecita y se trata de un metal blando que se oxida rápidamente con el aire o con el agua. Su densidad es menor a la del agua, lo cual lo hace el metal más ligero y por su capacidad de almacenar energía se emplea en aleaciones conductoras del calor y en baterías eléctricas.

Sin embargo, también tiene una implementación en materia sanitaria, pues sus sales se utilizan para el tratamiento del trastorno bipolar.

