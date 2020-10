Temor y COVID-19: la realidad detrás de la alta demanda de la vacuna contra la influenza

(Foto: Edgard Garrido/Reuters)

El miedo a contagiarse de una enfermedad respiratoria ha sido de suma relevancia en la actualidad. Muestra de ello es que la demanda de la vacuna contra la influenza en México ha aumentado en relación a años anteriores, en los cuales la gente no lo veía como algo necesario o tan relevante.

Durante una conferencia de prensa virtual, la directora médica del laboratorio Sanofi Pasteur en el país, Alejandrina Malacara, destacó la importante demanda que existe del medicamento en la actualidad y como ejemplo mencionó que en hospitales como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en tan sólo “10 días, ya se ha vacunado al 70% del personal”.

Esta cifra es relevante para la especialista, pues en otras temporadas este porcentaje se alcanzaba en tres meses. Otra muestra de la importancia que ha suscitado la vacuna de la influenza entre la población es el hecho de que el gobierno de México incrementó el pedido del medicamento para este año, pues se pasó de 30 a 35 millones de dosis.

“Sabemos que el escenario es complicado por la convergencia de la influenza con la COVID-19, eso ha puesto nuevos retos y por ello se requiere una mayor agilidad para que las vacunas lleguen sin retraso”, comentó Malacara.

(Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Por su parte, el infectólogo y miembro del equipo médico de la misma farmacéutica, Felipe Aguilar, resaltó que el objetivo de la vacuna contra la influenza es evitar cuadros graves de la enfermedad, además de que su importancia es mucha, pues en las últimas dos temporadas, “el 90% de las personas que murieron por esta causa no estaban vacunadas”.

En el encuentro virtual también participó el epidemiólogo Alejandro Macías, quien se encargó del manejo de la epidemia de influenza A H1N1 en el 2009. Él destacó que el primer caso de influenza y COVID-19 en una misma persona no preocupa mucho en sí mismo, sino que la alerta se origina por la posibilidad de “un colapso del sector público y los hospitales si se activan las dos enfermedades al mismo tiempo”.

Para evitar la sindemia, (unión de influenza de COVID-19), el doctor Macías recomendó tomar acciones y seguir con las prácticas de higiene, sana distancia y uso correcto del cubrebocas. Asimismo, destacó la importancia de la vacuna en contra de la influenza, misma que es aplicada a poblaciones vulnerables por el gobierno de México.

“A quien no le toque la vacuna y la pueda adquirir en alguna institución privada, hágalo, es una buena inversión, no es un gasto porque es la principal medida de mitigación”, destacó el especialista, quien también recomendó no bajar la guardia ni desesperarse, pues la epidemia no se ha terminado.

(Foto: José Pazos/EFE)

Uno de los casos representativos de la demanda de vacuna contra la influenza es la Ciudad de México, en donde el primer lote de dosis se terminó en tan solo una semana y hasta el momento no se ha recibido el segundo, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano.

“Se tienen las primeras 350,000 dosis, todavía no nos llega el segundo lote y aún al día de hoy (13 de octubre) se está vacunando con las últimas dosis a los grupos prioritarios. Estamos a la espera de la segunda dotación, quedaban 50,000 dosis”, comentó la funcionaria.

De acuerdo con información que Jorge Alfredo Ochoa Moreno, titular de Servicios de Salud Pública en la capital, dio al diario El Universal, la vacuna es para la población prioritaria y en los hospitales, centros de salud y kioscos existe la orientación de que se debe aplicar a niños de seis meses a dos años y medio, adultos mayores, personas con comorbilidades, mujeres embarazadas y personal del sector salud.

Asimismo, detalló que la Secretaría de Salud federal dota de dosis a las dependencias locales cada 15 días o dos semanas, pues han notado un incremento en demanda en esta época. “La ciudadanía respondió de manera muy importante, por lo que se va a ir cubriendo”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Campaña de vacunación contra la influenza en CDMX: dan prioridad a población de riesgo

Vacuna contra la influenza en CDMX: lo estimado para 15 días, “se usó en la primera semana”, explicó Sheinbaum

Confirmaron primer caso de COVID-19 e influenza AH1N1 en México