“Era un simple meme”: habló el chef que se burló de Beatriz Gutiérrez, fue acusado de recibir dinero irregular del Conacyt y su restaurante fue clausurado

Luego de la polémica que sostuvo con Beatriz Gutierrez Müller a través de redes sociales, el chef Daniel Ovadia Chertorivski habló en el programa de “Así Las Cosas” de W Radio para esclarecer todos los cuestionamientos sobre el cierre de su restaurante y las acusaciones que lo vinculan de haber recibido dinero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Todo inició el pasado 15 de septiembre, cuando Ovadia compartió en Twitter una imagen donde compara el vestido de Gutierrez Müller con un flan, esto al encabezar la ceremonia del Grito de Independencia junto con su esposo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El chef relata que al principio lo tomó como “un meme gracioso” que no iba a tener gran relevancia, pero conforme pasaron las horas comenzó a hacerse tendencia y recibió miles de mensajes, en su mayoría con “amenazas e insultos”. Ovadia asegura que, días después, las acciones subieron de tono, pues comenzó a recibir llamadas donde se le amenazaba con romper vidrios de sus restaurantes y violentar a su personal.

“Comenzó a haber una tensión que no entendíamos que por una foto o una broma se pudiera desencadenar todo esto. Y ahí es donde comienza, pero afortunadamente todo quedó en redes sociales y no pasó más. Posteriormente, en la noche, me llega un tuit en donde dice que yo recibía fondos del Conacyt, justamente el presidente iba a ser noticia la desaparición de los fideicomisos y pues me agarran para decir que Daniel Ovadia ‘abrió todos sus restaurantes con dinero del Conacyt’ y tiempo después publican un screenshot donde aparece el nombre de mis empresas y comienzan a asegurar que yo recibo dinero público", declaró el chef ante Javier Risco y Gabriela Warkentin.

La imagen que publicó el chef Ovadia

Tras darse a conocer esos señalamientos, Daniel Ovadia aclara que en el 2007, dos años después de abrir su restaurante Paxia, él decide abrir una empresa de asesoría a restaurantes, hoteles y cines. Para dar de alta un empresa de ese estilo, explica el chef, tienes que registrarla con un código SCIAN, el cual tienen las empresas técnicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Así como miles de empresas en el país, el código dice ‘otros servicios profesionales, científicos y técnicos’. Hasta el día de hoy, yo me entero que Conacyt, mediante el Siicyt, tiene una base de datos para tener el radar a todas las empresas en el país que dan asesorías. En la lista en la que aparecemos tiene más 500 empresas, las cuales también tienen el mismo código, en ningún lugar es porque yo haya recibido beca o que yo haya recibido dinero en particular”, sentenció Daniel Ovadia.

El chef Ovadia se dice sorprendido por lo sucedido, pues no se explica como “en un país se gaste dinero y esfuerzo en atacar a un ciudadano-empresario que no tiene nada que ver con la política”. Para Daniel Ovadia, el linchamiento mediático que recibió tuvo que ser “orquestado y armado desde algún lado".

“Me causa indignación que a un ciudadano normal, que brinda 700 empleos y lleva 20 años trabajando, se le haya atacado de esa manera. El presidente me dedicó dos mañaneras y utilizaron mi nombre en la Cámara de diputados sin haber hecho una investigación antes. Solamente es una empresa dada de alta en el SAT", declaró.

Respecto al cierre de su restaurante, el chef señaló que “luego de los linchamientos en redes, si fue muy triste recibir alguna instrucción para que cerraran uno de nuestros restaurantes, estuvimos 7 días con el restaurante cerrado, por una visita que no tenía nada que ver y con todos los papeles en regla”.

“Como mexicano dices '¿cómo es posible que esto este sucediendo?”, si yo puedo estar de acuerdo o no con el gobierno. Y yo nunca hable mal sobre una cuestión de género o algo físico, fue una simple foto", concluyó el chef.

