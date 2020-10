Qué es el narco rap, la peligrosa música que incita al mundo de las drogas

Alejandro Coronado (Cano) y Mauro Vázquez (Blunt) antes trabajaban en plantas maquiladoras automotrices. Sin embargo, después de dedicarse al narco rap ganaron admiradoras, fama en las calles, y automóviles de lujo (Foto: Instagram @canoybluntpfc)

Este domingo, los cuerpos de dos hombres fueron encontrados al interior de un domicilio en el municipio de Reynosa, en el estado de Tamaulipas. Los primeros informes indican que uno de los ejecutados es un rapero del grupo Cano y Blunt.

Mauro Emanuel Vazquez Yañez, de 33 años de edad y mejor conocido como Blunt, sería una de las víctimas. Presentaba heridas de arma blanca en cuello, espalda, abdomen y mano derecha, reportaron medios locales.

Blunt vivía en la ciudad fronteriza. No era sicario o narcotraficante, sino un rapero que se dedicaba y ganaba dinero componiendo canciones para capos. A su música se le conoce como narco rap: las letras idealizan asesinatos, a narcos, y la camaradería de pelear juntos en la guerra contra el Ejército mexicano.

Alejandro Coronado (Cano) y Mauro Vázquez (Blunt) antes trabajaban en plantas maquiladoras automotrices, informó Expansión. Sin embargo, después de dedicarse al narco rap ganaron admiradoras, fama en las calles, y automóviles de lujo.

Cano y Blunt vivían en una zona controlada por el Cártel del Golfo, donde no hubieran podido realizar el narco rap sin su consentimiento. Coronado reveló que componían muchas de sus canciones a pedido, aunque no dijo quiénes las encargaban

“Reynosa Maldosa”, que habla sobre los crecientes niveles de violencia vinculada al narcotráfico en la ciudad, fue su primer gran éxito. “Somos puro Reynosa... pura gente mafiosa lo sufres o lo gozas, Reynosa la maldosa, la calle es peligrosa, póngaseme trucha, pura gente maldosa”, dice la letra.

“Nosotros nomás cantamos lo que vemos, lo que se refleja en las calles. La gente se identifica con estas canciones porque nos escuchan y ven lo que sucede. Esa es la realidad”, declaró Cano al medio en el 2010.

Cano y Blunt vivían en una zona controlada por el Cártel del Golfo, donde no hubieran podido realizar el narco rap sin su consentimiento. Coronado reveló que componían muchas de sus canciones a pedido, aunque no dijo quiénes las encargaban.

Una de sus canciones más atrevidas es “Metro Tres”: “Era del gobierno, ahora es de la banda... los que lo intentaron se quedaron en el concreto... y con la corta con el cuerno te manda p’al infierno”, dice uno de sus versos.



Samuel Flores Borrego es la figura detrás de Metro Tres. Un ex policía mexicano que se cambió al bando de los narcotraficantes. De acuerdo con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Flores Borrego llegó a ser presunto jefe de operaciones del Cártel del Golfo en Reynosa antes de ser asesinado el 2 de septiembre de 2011.

A pesar de las macabras imágenes que otorga la guerra contra el narcotráfico en México, para varios jóvenes los capos de los cárteles son héroes locales. El glamour y el éxito de narcos y sicarios representa el triunfo de los pobres frente a los ricos y a un gobierno que, señalaron algunos entrevistados por Expansión, ha olvidado por años a la población.

La mayoría de los trabajos legales que abundan en la zona de la frontera son las maquiladoras. Existen más de 100 plantas ensambladoras en Reynosa y en otras ciudades pegadas a Estados Unidos: han generado un trabajo de bajo salario y poca estabilidad. El medio reportó que por semana, laborando largas jornadas, se gana entre USD 50 y 60.

Sin embargo, trabajando en una esquina, vigilando la calle, y estando al servicio de un cártel, se pueden ganar USD 20 diarios.

Por semana, laborando largas jornadas en las plantas maquiladoras, se gana entre USD 50 y 60. Sin embargo, trabajando en una esquina, vigilando la calle, y estando al servicio de un cártel, se pueden ganar USD 20 diarios

“Mucha gente aquí prefiere trabajar para la maña, la mafia. Es más dinero y menos trabajo”, contó José Narciso, amigo de Blunt.

Los narco raperos saben que su música genera controversia y que, para muchos, representa una apología del narcotráfico. “La gente ha criticado nuestra música pero nadie puede decir lo que tienes que escuchar. Si los críticos vienen y me dan dinero por no cantar, entonces dejaré de hacerlo. Pero si no ofrecen nada, que se callen”, declaró Blunt en ese entonces.

Es una pieza representativa de una tradición artística tan marginal como persistente en los países de América Latina: los cancioneros que relatan, comentan y celebran las andanzas de ladrones, narcotraficantes, asesinos y otros hombres y mujeres en conflicto con la ley.

Más allá de las diversas representaciones de los bandidos, “hay trazos, tópicos que se mantienen: la disputa de honor con las autoridades y, en especial, con la policía, por ejemplo, y la mirada desafiante ante la posibilidad de la muerte violenta”, dice el historiador Diego Galeano, sociólogo y profesor en la Universidad Católica de Río de Janeiro.

El rap, destacó el antropólogo mexicano Enrique Flores, autor de Rimas malandras: del narcocorrido al narco rap (2013), ha desplazado al corrido en los gustos del público narco. Los nuevos compositores tienen su modelo en Cano y Blunt, quienes componen a pedido de narcos y exaltan a los capos y sus crímenes

“Lo mismo puede pensarse de la búsqueda de respeto, que el antropólogo Philippe Bourgois reconoce como valor esencial para los vendedores de crack de Harlem y su vínculo con el hip hop”, agrega el autor de Delincuentes viajeros: Estafadores, punguistas y policías en el Atlántico Sudamericano (2018).

El rap, destacó el antropólogo mexicano Enrique Flores, autor de Rimas malandras: del narcocorrido al narco rap (2013), ha desplazado al corrido en los gustos del público narco. Los nuevos compositores tienen su modelo en Cano y Blunt, quienes componen a pedido de narcos y exaltan a los capos y sus crímenes.

“Gente que pesa, gente / que te vuela la cabeza / ándate con cuidadito / o de balas te atraviesan”, cantan.

Junto con el cadáver de Blunt también fue localizado también el cuerpo de Rodbell Joel Martínez López, de 27 años, quien presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza y una más en el tórax.

En una entrevista que Vice le realizó en 2012 al dueto de narcorap, Blunt reconoció que "era peligroso" hacer rap para el narco, luego de que se deshiciera la organización criminal entre el Cártel del Golfo y Los Zetas

Ambos jóvenes se encontraban en un departamento, ubicado en la calle Guadalajara, en la colonia Rodríguez, donde llegaron sujetos armados que les quitaron la vida.

En una entrevista que Vice le realizó en 2012 al dueto de narco rap, Blunt reconoció que “era peligroso” hacer rap para el narco, luego de que se deshiciera la organización criminal entre el Cártel del Golfo y Los Zetas.

“Tú y yo sabemos que sí es peligroso. Toda la gente sabe que estás de un lado o del otro. Pero uno quiere dinero y lo que yo hago, hacer música, lo disfruto. Chingado, no hay otra forma aquí en Reynosa. Vente para Reynosa y búscale trabajo y verás que es mejor cantar que trabajar en la maquiladora”, le dijo en aquella ocasión al periodista Raymundo Pérez.

“Cano y Blunt no son el Movimiento Alterado del Noreste de México. Ellos van más allá. Conviven con los narcos, amenizan sus fiestas, se duelen en sus canciones de sus victorias y de sus muertes. Hablan sobre el Metro Tres, del Comandante Aguililla o del R1, todos ellos miembros del Cártel del Golfo y son quienes deciden sobre la vida y la muerte en Reynosa”, los describió Pérez en su artículo, titulado “En Tamaulipas los narcos disparan a ritmo de rap”.

